Giải Marathon Quốc tế TP.HCM mùa thứ 9 dự kiến thu hút hơn 24.000 VĐV

Hơn 24.000 vận động viên sắp đổ bộ TP.HCM.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM mùa thứ 9 diễn ra từ ngày 4 đến 6/12/2026, góp phần phát triển phong trào chạy bộ, nâng cao chất lượng tổ chức và quảng bá hình ảnh thành phố thông qua thể thao.

Sau tám mùa giải, sự kiện trở thành hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn. Năm 2025, giải ghi nhận hơn 23.200 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ban tổ chức, tổng tác động kinh tế trong giai đoạn 2022–2025 ước đạt hơn 25,7 triệu USD, chủ yếu gắn với các hoạt động lưu trú, ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch.

Ở mùa giải năm nay, cự ly 5 km lần đầu được tổ chức riêng vào chiều 5/12, tạo thêm cơ hội cho người mới chạy bộ và các gia đình tham gia. Làng Marathon được nâng cấp nhằm phục vụ vận động viên và các hoạt động trải nghiệm. Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN cũng diễn ra sáng cùng ngày, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động từ sớm.

Nhiều địa danh tiêu biểu của TP.HCM xuất hiện trên đường chạy.

Cung đường tiếp tục đưa vận động viên qua nhiều địa danh tiêu biểu của TP.HCM, kết hợp trải nghiệm thể thao với khám phá cảnh quan và nhịp sống đô thị. Ban tổ chức dự kiến duy trì các chứng nhận chuyên môn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Bên cạnh đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo lần đầu được ứng dụng thông qua trợ lý số SEV RunConcierge trên nền tảng NeuRun, hỗ trợ người tham dự tra cứu thông tin giải đấu và tìm hiểu các trải nghiệm tại thành phố.

Với những đổi mới về cự ly, công nghệ và vận hành, mùa giải thứ 9 hướng đến nâng cao trải nghiệm thi đấu, thúc đẩy phong trào chạy bộ và góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến của các sự kiện marathon quốc tế.