Giải Marathon lần thứ III, kết nối văn hóa, du lịch giữa đại ngàn Tây Bắc

Vận động viên Giải Marathon lần thứ III năm 2026 với chủ đề “Lời gọi đại ngàn - Bước chân khát vọng” chuẩn bị xuất phát

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 được tổ chức trong chuỗi hoạt động từ ngày 13 đến 15/11, hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Sôi động giải Marathon những bước chạy giữa đại ngàn Tây Bắc

Với sự tham gia của 3.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu tạo nên không khí thể thao sôi động giữa không gian núi rừng Tây Bắc tỉnh Lai Châu.

Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly gồm 3km, 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, cự ly 3km (Kids Run) dành cho thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi, tạo cơ hội để các em nhỏ trải nghiệm hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe và hình thành thói quen vận động.

Rất đông thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi trải nghiệm hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe

Theo kế hoạch, nội dung 42km xuất phát lúc 5 giờ, cự ly 21km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút; các cự ly còn lại xuất phát lúc 7 giờ 30 phút.

Điểm nhấn của giải năm nay không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở những cung đường chạy giữa cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Lai Châu. Những dãy núi trùng điệp, không gian trong lành cùng vẻ đẹp của vùng đất biên cương mang đến trải nghiệm khác biệt cho người tham gia.

Kết nối thể thao với văn hóa, du lịch Lai Châu

Trước đó, tối 14/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, chương trình nghệ thuật chào mừng giải với chủ đề “Nhịp bước vươn xa - Lan tỏa sắc màu” được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Chương trình gồm 3 phần: “Nguồn cội”, “Kết nối yêu thương - Hội tụ sắc màu” và “Sức trẻ Lai Châu - Khát vọng vươn xa”, kết hợp những tiết mục nghệ thuật truyền thống với hiện đại, tôn vinh bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất Tây Bắc.

Đặc biệt, màn trình diễn nghi thức nhảy lửa truyền thống của đồng bào Dao đỏ bản Nậm Sáng, xã Mường Than thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Hoạt động góp phần giới thiệu nét văn hóa độc đáo, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch địa phương.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc thúc đẩy phong trào thể thao, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 khép lại với những dấu ấn tích cực

Theo ông Trần Văn Công, mỗi vận động viên đến với Lai Châu không chỉ tham gia tranh tài mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

So với giải Marathon lần thứ II năm 2025, thu hút hơn 1.500 vận động viên, quy mô giải năm nay tiếp tục được mở rộng với 3.000 người tham gia. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của hoạt động chạy bộ gắn với trải nghiệm văn hóa, du lịch tại Lai Châu.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải đấu còn góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao giải cho những vận động viên đạt thành tích cao ở từng cự ly, ghi nhận tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết cùng ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 khép lại với những dấu ấn tích cực, không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích mà còn góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Lai Châu trên bản đồ du lịch Tây Bắc, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.