Giải Marathon Lai Châu 2026 thu hút 3.000 vận động viên tham gia

Tối 14/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp bước vươn xa – Lan tỏa sắc màu” chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn chào mừng lễ khai mạc Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 là giải thể thao cấp tỉnh mở rộng, gắn với dịp chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, thu hút 3.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia.

Bên cạnh thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giải là dịp giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch thể thao mạo hiểm của Lai Châu. Hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, mến khách được gửi gắm qua chương trình nghệ thuật chào mừng, góp phần kết nối địa phương với vận động viên và du khách.

Tiết mục “Thể dục thể thao theo gương Bác” là điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu chỉ đạo nội dung, với ba chương: “Nguồn cội”, “Kết nối yêu thương – Hội tụ sắc màu” và “Sức trẻ Lai Châu – Khát vọng vươn xa”, với mạch nội dung được xây dựng từ truyền thống đến sức sống hiện đại. Nghệ thuật ca, múa kết hợp với khiêu vũ thể thao, chuyển tải thông điệp về đoàn kết cộng đồng, ý chí rèn luyện và khát vọng chinh phục thử thách.

Mở đầu là màn khai từ “Hào khí Lai Châu” hướng đến ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần bền bỉ của con người Việt Nam, đặt nền cho câu chuyện về nguồn cội.

Các tiết mục nghệ thuật gửi gắm niềm tin, sức trẻ và ý chí vượt qua thử thách, đồng hành với tinh thần của những bước chạy marathon.

Ở chương hai, các tiết mục “Lai Châu sáng mãi niềm tin”, “Mùa vàng” và “Lời hiệu triệu trái tim” thể hiện sự kết nối giữa bản sắc văn hóa và nhịp sống hôm nay. Trong đó, “Mùa vàng” khai thác chất liệu văn hóa dân tộc Mảng, sử dụng trang phục truyền thống và những chiếc mẹt làm đạo cụ, giới thiệu một nét văn hóa địa phương tới người xem.

Tinh thần thể thao được nhấn mạnh trong chương cuối qua “Thể dục thể thao theo gương Bác”, “Niềm tin phía trước”, vũ điệu Zumba và “Tinh hoa Việt Nam”. Các tiết mục gửi gắm niềm tin, sức trẻ và ý chí vượt qua thử thách, đồng hành với tinh thần của những bước chạy marathon.

Màn trình diễn nghi thức nhảy lửa của người Dao đỏ bản Nậm Sáng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau phần nghệ thuật là màn trình diễn nghi thức nhảy lửa của người Dao đỏ bản Nậm Sáng thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi thức thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần linh, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho cộng đồng, tiếp nối thông điệp gắn kết văn hóa, thể thao và con người trên hành trình quảng bá hình ảnh Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó, sự kiện giới thiệu hình ảnh Lai Châu giàu truyền thống, thân thiện, mến khách, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao.