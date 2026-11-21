Trong bức ảnh chung tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19/11, những chiếc khăn choàng màu đỏ và xanh lam trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Thiết kế của những chiếc khăn lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, từ những biểu tượng gắn liền với thành phố Thâm Quyến đến nghệ thuật dệt lụa lâu đời của Trung Quốc.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC quàng khăn lụa chụp ảnh chung tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11. (Ảnh: CNA)

Ý nghĩa đằng sau những chiếc khăn xanh, đỏ

Theo Channel News Asia (CNA), màu đỏ và xanh lam được lấy từ biểu trưng chính thức của Hội nghị APEC 2026. Biểu trưng này cũng được thêu ở phần cuối mỗi chiếc khăn, với hình ảnh 21 chiếc lông vũ đan xen tạo thành hình chim Đại Bằng.

Trong thần thoại Trung Quốc, Đại Bằng là loài chim khổng lồ, tượng trưng cho khát vọng vươn cao và sức mạnh. Hình tượng này cũng gắn liền với tên gọi “Bằng Thành”, có nghĩa là “Thành phố chim Bằng”, vốn là biệt danh lâu đời của Thâm Quyến.

Theo báo The Nation, 21 chiếc lông vũ tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC. Các chiếc lông được kết nối với nhau, thể hiện sự đa dạng, gắn bó và tinh thần cùng hợp tác phát triển của các nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ xuất hiện trên biểu trưng, con số 21 còn được đưa vào quá trình sản xuất khăn. CNA dẫn thông tin từ nhóm thiết kế cho biết mỗi chiếc khăn sử dụng 21 sợi tơ tằm tự nhiên, nhấn mạnh ý nghĩa đoàn kết giữa các thành viên APEC.

Hai đầu khăn còn được trang trí họa tiết mây và sóng. Trong văn hóa Trung Quốc, mây và sóng tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng. Họa tiết nền kết hợp hoa mộc miên - biểu tượng cho tinh thần tiên phong của vùng Vịnh Lớn, cùng hoa giấy - loài hoa biểu tượng của Thâm Quyến.

Bên cạnh những họa tiết mang tính biểu tượng, chất liệu và cách làm ra những chiếc khăn cũng được lựa chọn nhằm giới thiệu nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc.

Theo trang Amazing Shenzhen, những chiếc khăn thuộc bộ sưu tập mang tên “Đồng Tâm Hợp Cẩm”, là sản phẩm kết hợp giữa kỹ thuật dệt gấm Tống ở Tô Châu và kỹ thuật nhuộm lụa Hương Vân Sa tại Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông.

Gấm Tống có nguồn gốc từ thời nhà Tống (960-1279), nổi tiếng với những hoa văn cầu kỳ, đường dệt tinh xảo và màu sắc trang nhã. Trong khi đó, lụa Hương Vân Sa được tạo ra bằng phương pháp nhuộm truyền thống, sử dụng nguyên liệu tự nhiên như chiết xuất thực vật và bùn sông.

Các nghệ nhân phải ngâm lụa trong dung dịch giàu tannin chiết xuất từ thực vật, sau đó phơi dưới nắng và phủ bùn sông lên một mặt vải. Phản ứng hóa học giữa tannin và hợp chất sắt tạo nên màu sắc cùng độ bóng đặc trưng.

Quá trình nhuộm, phơi và xử lý vải được lặp lại nhiều lần, phần lớn được thực hiện bằng tay. Kỹ thuật nhuộm Hương Vân Sa đã được Trung Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2008.

Truyền thống trang phục đặc biệt tại APEC

Việc các nhà lãnh đạo APEC sử dụng trang phục mang dấu ấn văn hóa của nước chủ nhà đã trở thành một truyền thống kéo dài hơn ba thập kỷ.

Thông lệ này bắt đầu từ năm 1993, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton tặng áo khoác da cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị APEC đầu tiên tại khu vực Seattle. Những chiếc áo khi đó được lựa chọn nhằm tạo bầu không khí gần gũi, thoải mái hơn giữa các nhà lãnh đạo.

Từ ý tưởng ban đầu, hoạt động chụp ảnh chung dần trở thành dịp để các nước chủ nhà giới thiệu trang phục và những nét văn hóa đặc trưng của mình.

Khi đăng cai APEC năm 2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc chuẩn bị những chiếc áo khoác lụa lấy cảm hứng từ trang phục thời Đường, được trang trí bằng họa tiết hoa mẫu đơn. Đến hội nghị năm 2014 tại Bắc Kinh, nước này tiếp tục giới thiệu những bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa, kết hợp kỹ thuật dệt gấm truyền thống với kiểu dáng hiện đại.

Tại các kỳ hội nghị khác, những bộ trang phục như áo dài Việt Nam, áo batik Malaysia hay trang phục lấy cảm hứng từ hanbok Hàn Quốc cũng từng xuất hiện trong ảnh chung của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, theo The Nation Thailand, cách lựa chọn trang phục tại APEC đã dần thay đổi. Thay vì những bộ quần áo truyền thống, các nước chủ nhà ngày càng ưu tiên những phụ kiện đơn giản, có thể kết hợp với trang phục trang trọng của các nhà lãnh đạo.

Năm 2016, Peru lựa chọn khăn choàng làm từ len vicuna, thay cho những chiếc áo choàng poncho truyền thống làm từ lông lạc đà Alpaca từng được sử dụng tại hội nghị năm 2008. Đến APEC 2025, Hàn Quốc cũng chuẩn bị khăn choàng lấy cảm hứng từ trang phục hanbok truyền thống.

Xu hướng này tiếp tục được Trung Quốc áp dụng tại APEC 2026. Thay vì chuẩn bị những bộ trang phục riêng, nước chủ nhà lựa chọn khăn lụa với hai màu đỏ và xanh lam, vừa thuận tiện khi sử dụng, vừa thể hiện được những nét văn hóa đặc trưng của Thâm Quyến.