Giải mã trường phái Ấn tượng qua 5 tác phẩm kinh điển

1. The New Painting: Impressionism 1874-1886(Hội họa mới: Trường phái Ấn tượng 1874-1886) (1986) - Charles S. Moffett và cộng sự: Xuất bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm triển lãm cuối cùng của trường phái Ấn tượng, cuốn sách là catalogue của triển lãm tổ chức tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và Bảo tàng de Young năm 1986. Công trình tập trung vào 8 kỳ triển lãm của nhóm họa sĩ tại Paris giai đoạn 1874-1886, phân tích các tác phẩm được giới thiệu và ảnh hưởng của chúng đối với giới nghệ thuật. Triển lãm năm 1986 quy tụ khoảng 160 tác phẩm, sắp xếp theo trình tự thời gian nhằm tái hiện lịch sử 8 kỳ triển lãm. Qua đó, cuốn sách phác họa quá trình hình thành, phát triển và tan rã của nhóm họa sĩ, đồng thời giới thiệu những cá tính nghệ thuật và tác phẩm tiêu biểu của phong trào. Ảnh: Etsy.

2. Impressionism: Art, Leisure and Parisian Society(tạm dịch: Trường phái Ấn tượng: Nghệ thuật, giải trí và xã hội Paris) (1988) - Robert Herbert: Trường phái Ấn tượng được tiếp cận từ góc độ xã hội học, phân tích mối liên hệ giữa nghệ thuật và đời sống Paris giai đoạn 1865-1885. Cuốn sách khảo sát cách giai cấp, giới tính và những thay đổi xã hội tác động đến sáng tác của các họa sĩ, qua những đề tài quen thuộc như quán cà phê, nhà hát opera, phòng khiêu vũ, trường đua và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Được xây dựng từ hơn 20 năm nghiên cứu của tác giả, công trình đặt các tác phẩm trong bối cảnh xã hội đương thời, qua đó mở rộng cách nhìn về trường phái Ấn tượng, từ những lựa chọn nghệ thuật đến các điều kiện xã hội và văn hóa định hình phong trào. Sách cũng tập hợp nhiều hình ảnh minh họa, bao gồm cả những tác phẩm quen thuộc lẫn ít được biết đến. Ảnh: Publishers Weekly.

3. The Art of Impressionism: Painting Technique and The Making of Modernity(tạm dịch: Nghệ thuật Ấn tượng: Kỹ thuật hội họa và sự hình thành tính hiện đại)(2000) - Anthea Callen: Tác giả tập trung vào chất liệu và kỹ thuật sáng tác, những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của hội họa Ấn tượng. Cuốn sách khảo sát các tác phẩm của Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Cassatt, Morisot, Caillebotte, Sisley và Degas trước năm 1900, qua nghiên cứu về sắc tố, chất liệu, tài liệu của họa sĩ và hồ sơ lưu trữ từ các nhà cung cấp màu vẽ. Từ đó, tác giả phân tích cách lựa chọn vật liệu, sử dụng màu sắc và xử lý bề mặt tranh, đồng thời đặt kỹ thuật hội họa trong mối liên hệ với những thay đổi về công nghệ và quan niệm về tính hiện đại thế kỷ XIX. Ảnh: Thriftbooks.

4. Impressionism: Reflections and Perceptions (tạm dịch: Trường phái Ấn tượng: Suy ngẫm và cảm nhận) (1997) - Meyer Schapiro: Cuốn sách cô đọng hơn 40 năm nghiên cứu và giảng dạy của Meyer Schapiro, tập trung lý giải trường phái Ấn tượng trong mối liên hệ với chủ nghĩa Hiện đại và những điều kiện xã hội, kinh tế đương thời. Phạm vi nghiên cứu trải từ mỹ học, phương pháp sáng tác đến cách các họa sĩ thể hiện thiên nhiên và môi trường qua hội họa. Với ngôn ngữ phân tích sắc sảo và sự quan sát kỹ lưỡng từng bức tranh, tác giả xây dựng cách nhìn tổng hợp về phong trào, xem nghệ thuật như sự phản ánh những biến chuyển của thời đại. Công trình chịu ảnh hưởng của tư tưởng Marxist và dựa trên các tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng vào thời điểm sách ra đời, khiến một số nhận định mang dấu ấn học thuật của giai đoạn này. Ảnh: Abebooks.

5. Impressionism: A Feminist Reading (tạm dịch: Trường phái Ấn tượng qua góc nhìn nữ quyền) (1991) - Norma Broude: Với góc nhìn nữ quyền, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu hội họa Ấn tượng sang những vấn đề về giới, khoa học và tự nhiên trong thế kỷ XIX. Tác phẩm lần lượt đề cập ảnh hưởng của chủ nghĩa Lãng mạn, mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa học, cũng như cách các quan niệm về giới định hình hoạt động sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật. Cách tiếp cận này thách thức lối diễn giải lịch sử nghệ thuật vốn lâu nay chủ yếu được xây dựng bởi các học giả nam da trắng. Bằng những phân tích giàu tính học thuật nhưng dễ tiếp cận, Norma Broude đưa ra cách đọc khác về các tác phẩm Ấn tượng, đặt chúng trong những chuyển biến về tư tưởng và văn hóa của thời đại. Ảnh: Rizzoli.