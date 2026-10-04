Giải mã thành công mật thư 217 năm tuổi của Napoleon

Bức thư mật mã mang mệnh lệnh của hoàng đế Napoleon Bonaparte gửi tướng Auguste de Marmont vào năm 1809 được giải mã thành công sau 217 năm. Bản thông điệp lịch sử do Eugene (con riêng của vợ Napoleon) truyền đạt trước thềm cuộc chiến giữa Pháp và đế chế Habsburg vốn bị thất lạc bản khóa giải mã, khiến nội dung hoàn toàn chìm trong bí ẩn suốt hơn 2 thế kỷ qua.

Carter Church, một kỹ sư AI tại công ty an ninh mạng SentinelOne, cho biết trong tuần này rằng ông đã sử dụng hệ thống GPT-6 Astra của OpenAI để lần đầu tiên giải mã và chép lại thông điệp này.

Bức thư gồm 1.300 ký tự, trong đó một số ký tự đại diện cho các chữ cái và những từ cổ.

GPT-6 Astra, phiên bản tiên tiến của hệ thống AI ChatGPT, đã dành 6 giờ để chép lại các ký tự và đối chiếu chúng với những công trình của các nhà mật mã học, những người trước đó đã giải được 33 ký tự.

Sau đó, hệ thống giải mã thông điệp bằng một kỹ thuật được gọi là “rèn luyện mô phỏng”, một quá trình thử và sai trong đó nhiều phương án được đưa ra để xem chúng có phù hợp hay không, rồi đối chiếu với các văn bản khác.

Quá trình này có thể được thực hiện thủ công, nhưng sẽ rất tốn công sức và cho đến nay chưa có nhà mật mã học nào hoàn thành được.

Văn bản được giải mã hé lộ chi tiết việc điều động và quân số của các lực lượng Pháp lẫn Áo, chỉ thị cho tướng Marmont đang đóng quân tại Croatia không được "sợ hãi trước một vài toán lính hay một đám đông ô hợp". Bức thư cũng khẳng định nước Áo sẽ bị tấn công đồng loạt từ mọi phía và đang nhanh chóng lao tới bờ vực diệt vong.

Carter Church cho biết ông lấy cảm hứng thực hiện dự án sau khi nhà phát triển Carter Leffen từng dùng GPT-6 Astra giải một thông điệp Enigma năm 1941 của quân đội Đức trong 10 giờ. Dù năng lực giải toán và chắp nối từ ngữ nhanh chóng của AI mở ra bước tiến lớn cho ngành mật mã, các nhà nghiên cứu cũng bày tỏ lo ngại công cụ này có thể bị lợi dụng để xác định danh tính thực tế của các tài khoản ẩn danh qua phong cách hành văn.

Sau khi nhận được bức mật lệnh mang tính bước ngoặt này, đội quân của tướng Marmont đã phá vỡ vòng vây khỏi Croatia để kịp thời chi viện giúp Napoleon đánh bại quân Áo tại trận Wagram. Chiến công quyết định này sau đó đã giúp Marmont được hoàng đế thăng cấp lên hàm thống chế, cấp bậc cao nhất phong cho các tướng lĩnh kỳ cựu của quân đội Pháp.