Giải mã tên lửa KHAN dẫn đường INS, định vị GPS, thách thức vị thế 'độc tôn' của Iskander-M

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Khan của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: defencesecurityasia.com

Việc Thổ Nhĩ Kỳ trình làng và xuất khẩu thành công dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật KHAN ra thị trường quốc tế không chỉ đánh dấu bước nhảy vọt về tự chủ công nghệ quốc phòng của Ankara mà còn mở ra cuộc so kè thú vị về tư duy thiết kế hỏa lực chính xác khi đặt cạnh ‘quái thú’ Iskander-M của Nga.

Sự xuất hiện của tên lửa KHAN trên thị trường vũ khí quốc tế thực chất xuất phát từ nền tảng thành công của dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Bora nội địa do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Roketsan chế tạo.

Dù chia sẻ chung khung thiết kế và hệ thống điều khiển cốt lõi, giữa phiên bản tên lửa Bora phục vụ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiên bản xuất khẩu tên lửa KHAN tồn tại những khác biệt chiến lược quan trọng.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật KHAN - phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa Bora Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Defence Turk/defence-blog.com

Điểm mấu chốt nằm ở sự tuân thủ Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa quốc tế. Trong khi tên lửa Bora nội địa duy trì năng lực răn đe chiến lược cho Ankara mà không chịu rào cản pháp lý, phiên bản xuất khẩu tên lửa KHAN được khống chế chính xác tầm bắn ở mức 280 km và khối lượng đầu đạn ở mức 470 kg để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa tính tiện dụng cho khách hàng quốc tế như Indonesia, tên lửa KHAN được tích hợp linh hoạt trên khung gầm xe việt dã bánh lốp Tatra 8x8, thay vì các dòng xe chuyên dụng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi đặt dòng tên lửa KHAN, tên lửa Bora của Thổ Nhĩ Kỳ lên bàn cân so sánh với 'huyền thoại' tên lửa Iskander-M của Nga, sự khác biệt về triết lý tác chiến càng thể hiện rõ nét.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh từ các nguồn mở/militarnyi.com

Tên lửa Iskander-M của Nga là đại diện cho mẫu vũ khí đột phá hỏa lực hạng nặng tầm trung với tổng trọng lượng phóng lên tới hơn 4,6 tấn, mang đầu đạn đa dạng từ 480 đến 700 kg và tầm bắn chính thức vượt 400 km.

Trong khi đó, tên lửa KHAN và tên lửa Bora được thiết kế nhỏ gọn hơn, với trọng lượng phóng khoảng 2,5 tấn, đóng vai trò là quả đấm hỏa lực chiến thuật cơ động linh hoạt cho cấp quân đoàn.

Xét về độ chính xác, cả hai dòng tên lửa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều đạt đến đẳng cấp chính xác như phẫu thuật. Tên lửa KHAN sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS (Inertial Navigation System) độ chính xác cao kết hợp định vị vệ tinh GPS (Global Positioning System) và GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), giúp bán kính lệch/sai số mục tiêu (CEP-Circular Error Probable) đạt mức dưới 10 mét.

Phóng tên lửa Iskander-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/missilethreat.csis.org

Tên lửa Iskander-M nhỉnh hơn nhờ tích hợp thêm đầu dò quang điện tử ở pha cuối, cho phép so sánh bản đồ địa hình thực tế để đạt độ chính xác gần như tuyệt đối (CEP) dưới 7 mét.

Tuy nhiên, tên lửa Iskander-M đòi hỏi chi phí sản xuất và bảo dưỡng cực kỳ đắt đỏ cùng khả năng di chuyển theo quỹ đạo giả đạn đạo phức tạp để vượt lá chắn tên lửa.

Trong khi đó, tên lửa KHAN lại chiến thắng ở bài toán hiệu quả kinh tế nhờ tính linh hoạt, khả năng cơ động nhanh, dễ bảo trì và chi phí sở hữu hợp lý, trở thành lựa chọn răn đe tối ưu cho các quốc gia muốn sở hữu đòn đánh tầm trung chính xác mà không tốn kém ngân sách quá lớn.

(Theo defencesecurityasia.com, defence-blog.com, army-technology.com, asianmilitaryreview.com, roketsan.com.tr)