'Giải mã' tâm lý 'sống ảo'

Ảnh minh họa.

Thật ra, những người thích khoe khoang thường trong lòng đang thiếu một điều gì đó. Chẳng hạn, người liên tục đăng tải cuộc sống xa xỉ trên mạng có thể đang dùng cách này để lấp đầy khoảng trống và sự bất an trong lòng. Họ khao khát sự chú ý và ngưỡng mộ từ người khác, nhưng đồng thời cũng dễ đánh mất chính mình.

“Vỏ bọc” của sự tự ti

Khoe khoang có thể xem như một cách để tự khẳng định bản thân. Khi một người cảm thấy giá trị của mình không được người khác công nhận, họ sẽ chọn cách khoe ra để tìm kiếm sự thừa nhận. Chẳng hạn, nhiều người trưng bày các đồ xa xỉ trên mạng xã hội nhưng trong lòng thực ra không điềm tĩnh như vẻ ngoài. Bởi vì họ càng thể hiện càng cảm thấy lo lắng và thiếu hụt.

Từ góc nhìn tâm lý học, nhiều người trong quá trình trưởng thành có thể đã trải qua các hình thức so sánh và cạnh tranh khác nhau, dẫn đến việc hình thành thói quen đánh giá bản thân qua ánh mắt của người khác. Nếu bản thân không có đủ nền tảng vật chất và địa vị xã hội, họ sẽ cảm thấy tự ti và chọn cách khoe khoang để che giấu điều đó.

Ví dụ, có những người đăng ảnh du lịch kèm theo những chú thích hơi phóng đại, như thể cố ý truyền đi thông điệp "tôi đang sống rất tốt". Nhưng thực tế, nhiều khi, họ chỉ đang bù đắp cảm giác cô đơn sâu thẳm trong lòng. Hành vi như vậy vô hình trung gây cảm giác đằng sau sự khoe khoang là nhiều cung bậc cảm xúc mà người khác không biết đến.

Tất nhiên, không phải mọi sự chia sẻ đều là khoe khoang. Chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống cũng là một thái độ sống tích cực. Điều quan trọng là chúng ta có dùng việc đó để lấy sự công nhận từ người khác hay chỉ đơn thuần là tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Theo đuổi chất lượng cuộc sống không có gì sai, nhưng nếu đặt trọng tâm vào đánh giá bên ngoài, thì dễ dàng rơi vào vũng lầy khoe khoang.

Tâm lý cạnh tranh

Trong xã hội hiện nay, nhiều người đều muốn nổi bật giữa bạn bè cùng trang lứa, thậm chí trở thành tâm điểm vì vậy, họ không chỉ so sánh về vật chất, mà còn cạnh tranh trong tình cảm, trong các mối quan hệ xã hội.

Trường hợp này, khoe khoang trở thành một chiến lược tự vệ. Tuy nhiên, cạnh tranh quá mức thường khiến người ta mệt mỏi, và cũng không thể thực sự tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.

Hơn nữa, khoe khoang còn dẫn đến khoảng cách trong các mối quan hệ. Thử tưởng tượng, khi một người luôn cố gắng thu hút sự chú ý bằng việc khoe khoang, những người xung quanh sẽ phản ứng thế nào? Hầu hết sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là chán nản.

Lúc này, khoe khoang không những không giúp tạo dựng kết nối thật sự, mà còn khiến đối phương cảm thấy ngăn cách, cuối cùng dẫn đến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt.

Tránh ảnh hưởng tiêu cực từ việc khoe khoang

Trước hết, chúng ta cần học cách đối diện với bản thân, hiểu rõ nhu cầu bên trong là muốn được công nhận hay chỉ đơn giản là tìm niềm vui.

Thứ hai, trân trọng những gì mình đang có, thay vì định vị bản thân qua những dấu hiệu bên ngoài. Chúng ta có thể chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng quan trọng hơn là chia sẻ những trải nghiệm cảm xúc chân thành, chứ không chỉ là khoe vật chất.

Cuối cùng, hãy tìm lại bản chất của cuộc sống, chú ý lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn. Trên con đường theo đuổi giấc mơ, thành tựu đến từ sự trưởng thành và tích lũy của bản thân, chứ không phải từ những màn khoe khoang bề ngoài.

Có lẽ, niềm vui thật sự không nằm ở việc có được bao nhiêu, mà là biết ơn những gì mình đang có và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Giàu có về vật chất không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, hạnh phúc đến từ sự thỏa mãn và bình yên trong tâm hồn. Càng sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn của khoe khoang, chúng ta càng chóng tìm ra cách sống riêng của mình và cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Theo toutiao.com