Giải mã sức hút 'gây nghiện' của dòng phim ngắn dọc

Công thức "gây nghiện" ngay từ 3 giây đầu

Chỉ cần lướt TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts hay các ứng dụng như ReelShort, DramaBox..., người dùng dễ dàng bắt gặp những bộ phim quay theo khung hình dọc (tỉ lệ 9:16). Mỗi tập chỉ gói gọn trong 60 - 120 giây, nhưng cả bộ có thể kéo dài tới hàng trăm tập.

Điểm chung của dòng phim này là cắt bỏ hoàn toàn phần dẫn dắt rườm rà. Ngay từ 3 giây đầu tiên, người xem đã bị đẩy thẳng vào cao trào: một cái tát nảy lửa, màn vạch trần sự phản bội hay cảnh nhân vật chính bị sỉ nhục rồi bất ngờ "lật thế cờ". Nhịp phim dồn dập cùng cái kết bỏ lửng ở cuối mỗi tập đánh trúng tâm lý tò mò, buộc khán giả phải liên tục vuốt màn hình hoặc trả phí để xem tiếp.

Những bộ phim ngắn dọc với tình tiết gay cấn đang trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, lấp đầy các "khoảng thời gian vụn" của khán giả trẻ trong nhịp sống đô thị (Ảnh minh họa)

Giải mã sức hút của những "bữa ăn nhanh" thị giác

Sự lên ngôi của phim ngắn dọc xuất phát từ sự thay đổi trong nhịp sống và tâm lý tiếp nhận của khán giả hiện đại:

Lấp đầy những "khoảng thời gian vụn": Người bận rộn khó ngồi trước tivi cả tiếng đồng hồ, nhưng lại dễ dàng xem trọn vài tập phim siêu ngắn lúc chờ thang máy, đi xe buýt hay giờ nghỉ trưa. Khung hình dọc cũng giúp thao tác trên điện thoại bằng một tay tiện lợi hơn.

Thỏa mãn cảm xúc tức thì: Xoay quanh các mô-típ quen thuộc như "tổng tài", hào môn thế gia, xuyên không báo thù..., dòng phim này mang lại cảm giác hả hê nhanh chóng khi cái ác bị trừng trị chỉ sau vài phút - rất hợp để giải tỏa căng thẳng mà không đòi hỏi phải suy ngẫm phức tạp.

Sự hậu thuẫn từ thuật toán: Nhịp điệu nhanh, kịch tính mạnh giúp tỉ lệ giữ chân người xem cao, trở thành "mồi ngon" để thuật toán các nền tảng ưu tiên đẩy lên xu hướng.

Từ cơn sốt "mì ăn liền" đến bài toán chất lượng

Dù mang lại doanh thu lớn, sự phát triển ồ ạt của drama vài phút cũng bộc lộ nhiều mặt trái. Để câu view bằng mọi giá, không ít ekip bất chấp logic, nhào nặn kịch bản độc hại cổ súy lối sống thực dụng, bạo lực hoặc ngoại tình với diễn xuất cường điệu. Việc tiếp nạp liên tục các nội dung kích thích nhanh cũng dần bào mòn sự kiên nhẫn của khán giả trước những tác phẩm điện ảnh đòi hỏi chiều sâu.

Tuy nhiên, thị trường đang bắt đầu bước vào cuộc sàng lọc mạnh mẽ. Nhiều đạo diễn trẻ và đơn vị sản xuất chuyên nghiệp tại Việt Nam đã tham gia đường đua phim ngắn dọc với sự đầu tư bài bản từ kịch bản, góc máy đến thông điệp nhân văn về gia đình, văn hóa và đời sống giới trẻ.

Bởi suy cho cùng, một tình huống giật gân trong 3 giây đầu chỉ có thể kích thích sự tò mò, còn một câu chuyện tử tế, chạm đến cảm xúc thật mới là thứ giữ chân khán giả ở lại lâu dài.