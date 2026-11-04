Giải mã sức hút của Phú Quốc với các gia đình Hàn Quốc mùa đông này

Đảo ngọc vượt nhiều điểm đến quen thuộc

Theo dữ liệu của nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, Phú Quốc dẫn đầu danh sách các điểm đến nước ngoài được gia đình Hàn Quốc có trẻ em tìm kiếm nơi lưu trú nhiều nhất cho kỳ nghỉ đông. Kết quả được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm trong tháng 7–9/2026 của du khách Hàn Quốc đi cùng ít nhất một trẻ em, với thời gian nhận phòng từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Phú Quốc vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng, dẫn đầu danh sách các điểm đến nước ngoài được gia đình Hàn Quốc có trẻ em tìm kiếm nơi lưu trú nhiều nhất cho kỳ nghỉ đông.

Lượng tìm kiếm nơi lưu trú tại Phú Quốc tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đưa đảo ngọc tăng bốn bậc lên vị trí dẫn đầu. Thành tích này giúp Phú Quốc vượt qua những tên tuổi du lịch quen thuộc tại Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ngoài Phú Quốc, Việt Nam còn có hai đại diện khác góp mặt trong top 10 là Nha Trang và Đà Nẵng.

Xếp sau Phú Quốc là thành phố Fukuoka (Nhật Bản), với lượng tìm kiếm tăng 61% và thứ hạng tăng bốn bậc. Tiếp theo lần lượt là Osaka, Nha Trang, Tokyo, Đà Nẵng, Okinawa, Cebu, Sapporo và Chiang Mai. Nhật Bản chiếm một nửa danh sách, cho thấy sức hút của những điểm đến quen thuộc với du khách Hàn Quốc. Việc Phú Quốc đứng đầu bảng vì thế càng đáng chú ý.

Đưa tin về kết quả này, ChosunBiz nhận định Phú Quốc thu hút nhu cầu du lịch gia đình nhờ bước vào mùa đẹp nhất từ tháng 11, trùng với kỳ nghỉ đông của các gia đình Hàn Quốc. Đồng thời, các gia đình có thể kết hợp các hoạt động biển như lặn ngắm san hô với công viên giải trí và safari trong cùng một điểm đến.

Điểm đến phù hợp với mọi thế hệ

Để lý giải cho sức hấp dẫn của Phú Quốc, yếu tố đầu tiên phải kể đến là khí hậu. Từ khoảng tháng 11, thời tiết trên đảo nhìn chung ít mưa, nắng ấm và thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Giữa mùa đông lạnh tại Hàn Quốc, một kỳ nghỉ bên biển nhiệt đới mang đến lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình muốn đổi không khí, dành thời gian tắm biển, vui chơi và nghỉ ngơi cùng nhau.

Bên cạnh khí hậu, khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong một kỳ nghỉ là điểm cộng đối với khách gia đình, thể hiện rõ tại khu vực Nam đảo. Du khách có thể dễ dàng kết hợp kỳ nghỉ dưỡng biển với chuỗi hoạt động phong phú mà không phải di chuyển xa giữa nhiều địa phương.

Từ khoảng tháng 11, đảo Ngọc bước vào mùa đẹp nhất trong năm, cho phép du khách đi theo gia đình có thể thuận lợi vui chơi, khám phá

Từ Thị trấn Hoàng Hôn, các gia đình có thể đi cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, ngắm toàn cảnh biển trời và những hòn đảo từ trên cao. Ngay hành trình di chuyển cũng trở thành một trải nghiệm chung của cả nhà. Điểm đến cuối của tuyến cáp là tổ hợp vui chơi Sun World Hòn Thơm, nơi sở hữu công viên nước Aquatopia cùng các khu trò chơi dành cho nhiều nhóm tuổi. Trẻ nhỏ có khu vui chơi phù hợp, trong khi những thành viên lớn hơn có thể lựa chọn các trò cảm giác mạnh.

Trở lại Thị trấn Hoàng Hôn vào cuối ngày, du khách có thể tiếp tục hành trình với bữa tối và các chương trình biểu diễn như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea. Trải nghiệm xem nghệ thuật kết hợp pháo hoa bên bờ biển bổ sung một lựa chọn giải trí buổi tối, để lịch trình của cả nhà không chỉ dừng ở tắm biển và nghỉ dưỡng.

Cáp treo Hòn Thơm, các điểm vui chơi được kết nối liền mạch, thuận tiện, giúp phụ huynh dễ dàng sắp lịch trình.

Việc tập trung nhiều dịch vụ từ lưu trú, ăn uống đến vui chơi trong cùng khu vực giúp phụ huynh dễ sắp xếp lịch trình hơn. Một ngày có thể dành cho Hòn Thơm, một ngày thư giãn tại khu nghỉ dưỡng, buổi tối dạo phố hoặc xem biểu diễn; nhịp điệu chuyến đi cũng dễ điều chỉnh theo giờ ăn, giờ nghỉ của trẻ.

Sức hấp dẫn của Phú Quốc còn đến từ các khu nghỉ dưỡng phù hợp với xu hướng “hocance” vốn phổ biến tại Hàn Quốc. Đây là thuật ngữ kết hợp giữa “hotel” (khách sạn) và “vacance” (kỳ nghỉ), chỉ cách nghỉ dưỡng mà du khách dành phần lớn thời gian tận hưởng tiện ích, dịch vụ tại nơi lưu trú thay vì liên tục di chuyển giữa các điểm tham quan.

Các khu nghỉ dưỡng ven biển như Premier Village Phu Quoc Resort hay New World Phu Quoc Resort có những căn biệt thự nhiều phòng ngủ cùng hồ bơi riêng, phù hợp với gia đình đi cùng trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ. Không gian sinh hoạt chung cho phép các thành viên quây quần, trong khi từng người vẫn có nơi nghỉ ngơi riêng.

Nhiều khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo Phú Quốc có căn biệt thự nhiều phòng ngủ, bể bơi riêng, phù hợp cho cả gia đình vừa quây quần, vừa có nơi nghỉ ngơi riêng. Ảnh: New World Phu Quoc Resort

Du khách có thể dành thời gian bên bãi biển, dùng bữa tại nhà hàng hoặc lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trong khu nghỉ dưỡng. Với những gia đình không muốn di chuyển nhiều, bản thân nơi lưu trú đã có thể trở thành một phần đáng kể của kỳ nghỉ.

Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort mang đến một trải nghiệm khác với thiết kế mô phỏng một trường đại học giả tưởng thế kỷ 19. Các công trình nhiều màu sắc và câu chuyện thiết kế xuyên suốt khu nghỉ dưỡng tạo thêm không gian khám phá, chụp ảnh cho cả cha mẹ lẫn trẻ nhỏ.

Cùng với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, kết nối hàng không trực tiếp giữa Hàn Quốc và Phú Quốc góp phần giúp hành trình thuận tiện hơn. Trong đó, đường bay kết nối Seoul tới Phú Quốc của Sun PhuQuoc Airways bổ sung lựa chọn di chuyển cho du khách từ thị trường này. Với gia đình đi cùng trẻ em, việc có thể bay thẳng giúp bớt một chặng nối chuyến và đơn giản hóa khâu chuẩn bị.

Đường bay kết nối Seoul tới Phú Quốc của Sun PhuQuoc Airways bổ sung lựa chọn di chuyển cho du khách từ thị trường này.

Có thể thấy, sự trỗi dậy của Phú Quốc không phải là hiện tượng nhất thời, mà là kết quả tất yếu từ việc giải quyết đồng thời bài toán chi phí, tiện ích hạ tầng, chiều sâu trải nghiệm và sự tương thích cao với thị hiếu du khách.

Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe về tính tiện lợi và cá nhân hóa trong du lịch gia đình, đảo ngọc đang chứng minh năng lực thích ứng nhanh cùng chiến lược phát triển bài bản, từng bước xác lập vị thế chuẩn mực mới cho kỳ nghỉ của các gia đình Hàn Quốc trong những năm tới.