Giải mã sức hút của Malta, quốc đảo đẹp nhất châu Âu

Malta, quốc đảo đẹp nhất châu Âu. Ảnh: MP

Malta - quốc đảo xinh đẹp, nổi tiếng

Malta là một đảo quốc nằm giữa Địa Trung Hải, là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn minh từ Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Pháp, Anh cho đến Ý.

Theo Mai Phương, du học sinh tại Pháp, cô vừa cùng nhóm bạn thân ghé Malta vào tháng 9 vừa qua, nơi này thực sự có sức hấp dẫn rất riêng biệt. Vô vàn những công trình kiến trúc cổ xưa, các bảo tàng lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa, làng mạc yên bình và những bãi biển tuyệt đẹp. Đặc biệt là những con phố nhỏ với kiến trúc độc đáo và vô cùng yên tĩnh.

Những ngõ phố nhỏ yên tĩnh, kiến trúc độc đáo của Malta.

Còn theo Hải Anh cũng du học sinh tại Pháp, ngoài dạo phố, thăm thú những điểm đến nổi tiếng ở Malta bạn còn có thể tận hưởng những hoạt động thú vị như lặn biển, chèo thuyền, leo núi hay tham quan hang động. Hoặc có thể lướt sóng cùng những con tàu đến với các hòn đảo xinh đẹp thơ mộng với biển xanh, cát trắng và nắng vàng.

Làn nước trong xanh và phong cảnh kỳ vĩ của quốc đảo.

Những góc phố ấn tượng của Malta.

Ngoài ra, Malta còn có những khu vực lặn biển thuộc hàng tuyệt nhất thế giới. Du khách có nhiều lựa chọn, từ lặn ở khu biển nội địa, hang động, tới ngắm các xác tàu đắm, rạn san hô rực rỡ… Đặc biệt là nước ở đây khá ấm áp, khiến việc lặn biển thoải mái hơn nhiều.

Malta nổi tiếng với khí hậu ôn hòa quanh năm, phù hợp cho bạn khám phá những điểm đến độc đáo và đẹp mắt.

Nếu bạn muốn tận hưởng không khí sôi động và vui nhộn của Malta, hãy đến đây vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10. Thời điểm này bạn được hòa mình vào những lễ hội rực rỡ sắc màu, chìm đắm trong những giai điệu âm nhạc sôi động, thưởng thức vô vàn món ăn ngon miệng và đặc sắc của địa phương.

Một điểm đến thú vị, có thể ngắm biển cả và những công trình có kiến trúc độc đáo. Ảnh: HA

Hoàng hôn ở nơi đây cũng tuyệt đẹp. Ảnh: NN

Còn đối với những với những ai yêu thích biển, từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ là khoảng thời gian thích hợp đến với Malta. Bạn có thể bơi lội, lặn biển, chèo thuyền hay thả mình vào làn nước trong xanh và mát lạnh của biển Địa Trung Hải, ngắm nhìn những bờ cát trắng mịn cùng những vách đá hùng vĩ.

Ở Malata, hai mùa chuyển giao là mùa xuân (tháng 3 - tháng 5) và mùa thu (tháng 9 - tháng 11 thời tiết cũng rất dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Bạn có thể thoải mái tham quan các thành phố, làng mạc, di tích lịch sử mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết quá nắng nóng. Giá cả các dịch vụ cũng phải chăng hơn so với mùa cao điểm.

Riêng mùa đông (tháng 12 - tháng 2) ở Malta khá ấm áp so với các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ nhiều hơn và một số dịch vụ có thể đóng cửa. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận hưởng không khí yên bình, khám phá các bảo tàng và tham gia các hoạt động văn hóa.

Theo chia sẻ của nhiều du khách, đến Malta vào bất cứ thời điểm nào trong năm thì hành trang trở về của bạn sẽ có thêm vô vàn kỷ niệm đáng nhớ.

Vô vàn món ăn ngon chờ du khách thưởng thức

Malta cũng là nơi có thể thỏa mãn những tín đồ đam mê ẩm thực bởi sở hữu nền ẩm thực đa dạng và phong phú do ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó phải kể tới các món hải sản, thường được lấy từ các chợ cá ở Marsaxlokk. Ngoài ra, quốc đảo này còn có nhiều loại bánh ngon tuyệt.

Những món ăn đặc trưng của ẩm thực Malta phải kể đến là Pastizzi, một loại bánh nướng nhỏ có nhân phô mai ricotta hoặc đậu xanh; Ftira, loại bánh mì hình tròn này có một lỗ ở giữa được làm từ bột mì, nước, muối và men; Aljotta, một loại nước dùng đậm đà được nấu từ cá, tỏi, rau thơm, cà chua, nước và rượu vang trắng; Bragioli, thịt bò cuộn này được nấu chậm trong nước sốt cà chua và rượu vang đỏ, tạo ra một món ăn thơm ngon và béo ngậy. Ngoài ra, bánh chà là Mqaret, có hình dạng như một chiếc bánh sừng bò, nhân là chà là cũng được nhiều người ưa thích.

Ngoài ra, nơi này còn có nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê cao cấp. Bạn có thể thưởng thức một ly đồ uống ở quán bar nhìn ra hải cảng, hay cùng nhau đi dạo quanh các pháo đài cổ.

Người Malta cũng nổi tiếng với sự hiếu khách, thân thiện và hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ du khách bất cứ khi nào.