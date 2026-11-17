Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng, đêm diễn mở ra nhiều trải nghiệm nghệ thuật khác biệt.

Sân khấu trống đồng 3.000m² và đại cảnh 17 di sản UNESCO

Điểm độc đáo đầu tiên nằm ở sân khấu tròn rộng 3.000 m² lấy cảm hứng từ mặt trống đồng và chim Lạc, tích hợp 16 bàn nâng cơ khí chuyển động linh hoạt. Năm khu vực khán giả (Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập) xếp thành hình bông hoa đại đoàn kết, khuyến khích công chúng diện Việt phục và trang phục truyền thống tới dự hội.

Sân khấu tròn rộng 3.000m² lấy cảm hứng từ mặt trống đồng và chim Lạc là không gian tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Ảnh BTC

Trong 120 phút qua ba chương nghệ thuật, tâm điểm là đại cảnh “Bức tranh di sản”, giới thiệu trọn vẹn 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Sự góp mặt trực tiếp của chính các nghệ nhân di sản cùng phần hóa thân nhân vật lịch sử của dàn diễn viên điện ảnh (Phương Nam, Thanh Huế, Bảo Định, Lãnh Thanh) tạo nên không gian giao thoa mới mẻ giữa âm nhạc, trình diễn dân gian và ngôn ngữ điện ảnh.

Màn kết hợp xuyên thế hệ và làm mới chất liệu dân gian

Đêm nhạc tạo sức hút mạnh mẽ khi đưa các giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh đứng chung sân khấu với dàn sao đương đại gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, OSAD, Cheng...

Thay vì trình diễn đơn lẻ, các nghệ sĩ sẽ hòa giọng trong những bản phối giao thoa độc đáo như liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui”, “Made in Việt Nam”, “Tiếng ru cội nguồn” hay “Lý cò style - Rock hạt gạo”, đặt âm nhạc cách mạng và dân ca trong hơi thở hiện đại.

Những tiết mục giàu tinh thần tự hào dân tộc hứa hẹn tạo nên dấu ấn cảm xúc đặc biệt tại concert “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh BTC

Vũ điệu cộng đồng 50.000 người, pháo hoa 17 phút và phát vé miễn phí

Trên nền ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhóm DTAP sáng tác riêng (Phương Mỹ Chi thể hiện), vũ điệu cộng đồng do NSND Trần Ly Ly định hướng nghệ thuật và Quang Đăng biên đạo sẽ kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân cùng 50.000 khán giả hòa nhịp trong phần kết.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 17 phút do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp Nhà máy Z121 thực hiện.

Đáng chú ý, toàn bộ vé tham dự được phát hành miễn phí qua cổng đăng ký trực tuyến chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ban Tổ chức khuyến cáo người dân cảnh giác, không mua bán hay đặt cọc vé qua các nguồn trôi nổi để tránh bị lừa đảo.