Giải mã 'nắm đấm thép' Typhon Mỹ với sức mạnh phóng loạt tên lửa Tomahawk, SM-6

Lực lượng Lục quân Mỹ đang tích cực triển khai hệ thống tên lửa tầm trung mặt đất Typhon nhằm bù đắp khoảng trống hỏa lực chiến thuật và gia tăng khả năng răn đe chiến lược tại các khu vực trọng điểm.

Được phát triển như một thành tố then chốt trong học thuyết tác chiến đa lĩnh vực, hệ thống tên lửa phòng không Typhon không chỉ hồi sinh năng lực phóng tên lửa hành trình từ mặt đất, mà còn biến các dòng đạn vốn chuyên dụng cho hải quân thành vũ khí tấn công mặt đất cực kỳ linh hoạt.

Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon. Ảnh: en.defence-ua.com

Trái tim của hệ thống Typhon là sự tích hợp thông minh giữa xe bệ phóng di động và bệ phóng thẳng đứng Mk 41 cải tiến.

Mỗi khẩu đội Typhon hoàn chỉnh bao gồm một trung tâm điều phối tác chiến, các phương tiện hỗ trợ hậu cần và bốn xe bệ phóng rơ-moóc di động.

Mỗi bệ phóng được trang bị bốn ống phóng thẳng đứng, giúp toàn bộ một khẩu đội Typhon sở hữu khả năng khai hỏa liên tiếp 16 tên lửa Tomahawk hoặc tên lửa SM-6 trong một loạt bắn duy nhất.

Thiết kế mô-đun hóa này cho phép quân đội Mỹ dễ dàng vận tải bệ phóng bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III, giúp nhanh chóng thiết lập các điểm chốt hỏa lực tại những môi trường tác chiến khắc nghiệt.

Sự lợi hại của Typhon nằm ở kho đạn đa năng kết hợp giữa tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đa năng SM-6.

Lực lượng Tác chiến Đa lĩnh vực số 3 thực hiện bài tập bắn đạn thật thành công đầu tiên của Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, đánh chìm một mục tiêu trên biển bằng tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) trong khuôn khổ Diễn tập Talisman Sabre 25. Ảnh: Sgt. Perla Alfaro/Lục quân Mỹ/navalnews.com

Tên lửa Tomahawk phóng từ mặt đất đóng vai trò vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương với tầm bắn vượt trội từ 1.600 km đến 2.500 km, mang theo đầu nổ nặng khoảng 450 kg để tiêu diệt các hạ tầng kiên cố hay trung tâm chỉ huy.

Trong khi đó, tên lửa SM-6 (RIM-174) vốn là tên lửa phòng không đa năng của Hải quân Mỹ, khi tích hợp lên Typhon đã được tùy chỉnh để tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước theo quỹ đạo đạn đạo ở tầm xa khoảng 370 km đến 460 km.

Vận tốc siêu thanh lên tới Mach 3.5 cùng đầu dò radar chủ động giúp tên lửa SM-6 trở thành sát thủ diệt radar và bệ phóng tên lửa đối phương với thời gian phản ứng cực ngắn.

Tuy sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng và khả năng phóng loạt linh hoạt, thực tế vận hành của hệ thống Typhon lại bộc lộ những hạn chế đáng ngạc nhiên về mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Các báo cáo ghi nhận trong suốt bốn năm triển khai thử nghiệm và biên chế, ba khẩu đội Typhon của Lục quân Mỹ mới chỉ thực hiện tổng cộng không quá năm lần phóng đạn thật, tất cả đều diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương hoặc trên lãnh thổ Mỹ.

Màn phóng tên lửa Tomahawk từ bệ phóng Typhon do Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 12 thuộc Bộ Tư lệnh Đa lĩnh vực của Lục quân Mỹ tại châu Âu vận hành, tháng 9/2026. Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ/en.defence-ua.com

Đáng chú ý, vụ phóng tên lửa Tomahawk gần đây nhất vào cuối tháng 9/2026 của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 12 thuộc Bộ Tư lệnh Đa lĩnh vực tại châu Âu thực chất vẫn phải tiến hành tại Căn cứ Vũ khí Không quân Hải quân China Lake ở bang California, Mỹ.

Quá trình chuẩn bị cho một vụ phóng đơn lẻ này kéo dài tới năm tuần với sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Tập đoàn Lockheed Martin.

Tần suất bắn đạn thật rất thấp của Typhon phản ánh sự thận trọng của quân đội Mỹ trước tình trạng khan hiếm nguồn cung đạn dược.

Tốc độ sản xuất hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chỉ đạt khoảng 50 tên lửa Tomahawk và 125 tên lửa SM-6 mỗi năm, khiến việc bắn tập đại trà trở thành một gánh nặng chi phí và vật tư.

Điều này đặt ra dấu hỏi lớn cho các nhà phân tích quân sự về khả năng phản ứng nhanh cũng như sức mạnh răn đe thực tế của Typhon, nếu xảy ra đụng độ quy mô lớn tại các chiến trường châu Âu hay Thái Bình Dương.

(Theo navalnews.com, en.defence-ua.com)