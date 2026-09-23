Giải mã manh mối vệ tinh, mở hướng tìm kiếm mộ tập thể 25 liệt sĩ ở bắc đèo Hải Vân

Lực lượng chức năng phối hợp xác định địa điểm nghi có mộ tập thể ở dưới đèo Hải Vân.

Sự việc bắt nguồn từ nguồn tin quý giá của ông Lê Chức, nguyên lái xe thời chế độ cũ. Theo lời kể của ông Chức, vào năm 1970, ông từng trực tiếp chở 25 xác bộ đội cách mạng đến chôn cất tại vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, nằm sát Quốc lộ 1.

Mắt xích quan trọng trong quá trình xác minh nguồn tin này diễn ra vào ngày 20/8/2026, khi Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phối hợp cùng Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích ảnh vệ tinh tìm vết. Từ mô tả của chứng nhân, các chuyên gia đã dựng lại tọa độ và xác định 4 vị trí nghi vấn ở khu vực bắc đỉnh đèo.

Ngay sau đó, Bộ CHQS thành phố Huế đã lập tức xây dựng kế hoạch, trực tiếp triển khai 3 đợt khảo sát thực địa. Qua đối chiếu địa hình thực tế tỉ mỉ, lực lượng chức năng đã đi đến kết luận quan trọng: Khoanh vùng 2 vị trí có xác suất cao nhất là nơi chôn cất các anh hùng liệt sĩ. Vị trí 1 tại khu vực km 902 + 60 và vị trí 4 tại khu vực km 902 + 10 dọc Quốc lộ 1A (hướng từ đỉnh đèo về phía thành phố Huế).

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế nhấn mạnh, việc đưa 25 cán bộ, chiến sĩ trở về là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, quyết tâm thực hiện thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Chính phủ phát động. Bộ CHQS thành phố Huế đang khẩn trương củng cố hồ sơ, hoàn thiện kế hoạch để sớm triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.