Giải mã màn bay trên không, lộn vòng, hạ xuống mặt đất của ô tô Tesla Roadster

Màn ra mắt Tesla Roadster mới tại Texas gây chú ý với những pha trình diễn khó tin: chiếc xe bay qua chướng ngại vật mà không cần đường dốc hỗ trợ, thậm chí có thể chạy lộn ngược trên một đường đua hình bán nguyệt.

Theo Car and Driver, đằng sau những màn trình diễn này là sự kết hợp giữa công nghệ động cơ đẩy khí lạnh của SpaceX và hệ thống quạt tạo lực hút xuống mặt đường. Đây là những giải pháp kỹ thuật giúp chiếc xe thực hiện các thao tác vượt xa khả năng của một mẫu ô tô điện thông thường.

Công nghệ SpaceX giúp Tesla Roadster bật nhảy

Phiên bản đặc biệt mang tên Rocket Roadster là tâm điểm của màn trình diễn. Chiếc xe thực hiện cú nhảy kiểu kickflip, vượt qua năm phương tiện Tesla khác, trong đó có xe tải điện Semi, trước khi tiếp đất ở phía bên kia.

Theo thông tin được công bố, Rocket Roadster có khối lượng khoảng 1.700kg, sử dụng hai động cơ điện đặt phía sau với tổng công suất được cho là lên tới 1.500 mã lực. Xe có hệ dẫn động cầu sau, hệ thống điều khiển điện tử đối với vô-lăng, phanh và chân ga, cùng bộ pin 4680 được phát triển riêng. Tầm hoạt động dự kiến vượt 480km.

Tuy nhiên, yếu tố giúp chiếc xe thực hiện cú nhảy không nằm ở hệ truyền động điện thông thường mà ở hệ thống động cơ đẩy khí nén.

Rocket Roadster được trang bị hai bình chứa áp suất cao làm từ sợi carbon, có tổng dung tích 600 lít và chứa khoảng 250kg không khí nén. Hệ thống này chiếm không gian vốn dành cho ghế hành khách.

Khí nén được dẫn qua 10 vòi phun bố trí quanh thân xe, mô phỏng nguyên lý hoạt động của động cơ đẩy tên lửa. Các vòi phun tạo lực theo những hướng khác nhau, hỗ trợ xe tăng tốc về phía trước, nâng lên khỏi mặt đất và thực hiện chuyển động xoay.

Theo Tesla, các bộ truyền động hoàn toàn bằng điện cho phép điều chỉnh chính xác hoạt động của hệ thống vòi phun, giúp kiểm soát chuyển động của xe trong những pha trình diễn.

Tại sự kiện, CEO Elon Musk cho biết hệ thống sử dụng bình khí nén áp suất cực cao, không cần nhiên liệu đặc biệt. Dù vậy, những tuyên bố về khả năng vận hành của Roadster vẫn cần được kiểm chứng khi sản phẩm thực sự được đưa ra thị trường.

Tesla cho biết phiên bản Rocket sẽ được bán theo hình thức giới hạn, dành cho khách hàng được mời và không được phép sử dụng trên đường công cộng.

Hệ thống quạt giúp xe bám đường, thậm chí treo ngược

Nếu động cơ đẩy khí nén tạo nên những cú nhảy ngoạn mục, hệ thống quạt hút lại là công nghệ được Tesla hướng tới nhằm cải thiện độ bám đường và khả năng vào cua.

Hệ thống này hút không khí từ bên dưới gầm xe, tạo ra vùng áp suất thấp để kéo thân xe xuống mặt đường. Khi kết hợp với cánh gió chủ động và bộ phận kiểm soát luồng khí, lực ép xuống có thể tăng đáng kể, giúp lốp duy trì độ bám khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Theo công bố của Tesla, hệ thống có thể tạo lực ép xuống tương đương 2 lần trọng lượng của xe khi xe chạy ở tốc độ 200 dặm/giờ, tương đương khoảng 322km/h. Ở tốc độ thấp, quạt hút vẫn có thể phát huy tác dụng, trong khi cánh gió thông thường chưa tạo đủ lực ép xuống nhờ luồng không khí.

Lars Moravy, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật ô tô của Tesla, cho biết hệ thống quạt được thiết kế với hai chế độ hoạt động. Khi xe chạy chậm, hệ thống hút có thể kéo thân xe xuống để tăng độ bám. Ở tốc độ cao, các bộ phận phía trước và phía sau mở ra nhằm tăng lưu lượng không khí đi qua gầm.

Theo giải thích của Moravy với Hagerty, giải pháp này giúp duy trì lực bám khi vào cua ngay cả trong dải tốc độ thấp, nơi khí động học truyền thống chưa phát huy hết hiệu quả.

Bốn quạt phía sau sử dụng động cơ công suất 20kW, phát triển từ công nghệ máy nén điện áp cao trong hệ thống bơm nhiệt của xe. Trong khi đó, động cơ máy nén tiêu chuẩn có công suất 12kW.

Cánh gió phía sau có khả năng thay đổi góc nghiêng, tự động điều chỉnh để tạo lực ép xuống phù hợp với điều kiện vận hành. Phiên bản Thrust giới hạn, được cho là trang bị hệ thống hút này, có khả năng tăng tốc 0-96km/h trong chưa đầy một giây.

Về nguyên lý, nếu lực hút đủ lớn, hệ thống có thể giữ chiếc xe bám vào bề mặt đường ngay cả khi xe ở tư thế lộn ngược. Đây cũng là cơ sở kỹ thuật cho màn trình diễn chạy ngược của Tesla Roadster.

Dù vậy, những thông số và khả năng nói trên hiện chủ yếu dựa trên thông tin được Tesla công bố và màn trình diễn tại sự kiện. Khả năng ứng dụng thực tế, độ bền cũng như hiệu quả vận hành trong các điều kiện khác nhau vẫn cần được kiểm chứng.

Các công nghệ trên cho thấy Tesla đang tìm cách mở rộng giới hạn kỹ thuật của ô tô điện bằng cách kết hợp hệ truyền động điện, điều khiển điện tử, khí nén và khí động học chủ động. Tuy nhiên, việc một mẫu xe trình diễn thực hiện được những pha mạo hiểm không đồng nghĩa toàn bộ công nghệ sẽ được đưa vào phiên bản thương mại.

(Theo Car and Driver)

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