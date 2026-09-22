Giải mã lực đẩy đưa Bitcoin vượt 83.000 USD bất chấp hàng loạt rủi ro vĩ mô

Tác động từ kinh tế vĩ mô và quyết định của cơ quan quản lý

Dữ liệu thời gian thực của nền tảng CoinDesk vào chiều ngày 21/09 ghi nhận giá Bitcoin giao dịch quanh mức 83.596 USD, tương ứng mức tăng 4,21% trong vòng 24 giờ. Cùng thời điểm, giá tài sản này trên sàn Coinbase cũng tiến lên mốc 83.659 USD. Sự bứt phá này giúp Bitcoin có thêm hơn 2.000 USD chỉ trong vài giờ so với mức 81.000 USD thiết lập vào buổi sáng cùng ngày. Thống kê mở rộng cho thấy đồng tiền kỹ thuật số này đã tăng gần 6% trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 20/09 và tích lũy được 29% giá trị trong 35 ngày gần nhất. Sự hưng phấn của Bitcoin cũng lan tỏa sang các đồng tiền kỹ thuật số khác khi ZEC tăng 5,14%, ETH tăng 4,62%, BNB tăng 4,07% và HYPE tăng 5,57%.

Sự phục hồi của thị trường tiền kỹ thuật số diễn ra ngay sau một tuần đón nhận nhiều tin tức bất lợi. Vào ngày 15/09, Thượng viện Mỹ không thể thông qua dự luật Clarity Act với tỷ lệ bỏ phiếu 49 trên 50. Ngay hôm sau, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên vùng 3,75% đến 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này trong hơn ba năm qua. Những thông tin này từng khiến Bitcoin lùi về vùng 75.000 đến 76.000 USD trước khi đảo chiều tăng vọt lên trên 80.000 USD vào cuối tuần.

Lực đẩy quan trọng đưa giá tiền kỹ thuật số đi lên xuất phát từ diễn biến thị trường năng lượng. Theo dữ liệu từ Reuters, giá dầu Brent trong ngày 21/09 giảm 1,7% xuống còn 102,08 USD một thùng. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp khi nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, tiêu biểu là xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 09 đã phục hồi lên mức 4 triệu thùng một ngày so với 2,4 triệu thùng một ngày của tháng trước. Việc giá năng lượng đi xuống giúp giảm bớt nỗi lo lạm phát, hỗ trợ thị trường chứng khoán châu Á và Mỹ ngập trong sắc xanh, qua đó tạo lực nâng cho các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Yếu tố chính sách cũng đóng góp tích cực vào đà tăng giá khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ban hành cơ chế Innovation Exemption vào ngày 17/09. Cơ chế này tạm thời miễn trừ có điều kiện cho một số nền tảng giao dịch chứng khoán được mã hóa khỏi định nghĩa sàn giao dịch theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Chủ tịch Ủy ban là ông Paul Atkins cho biết quyết định này sẽ tạo thuận lợi cho các giao dịch trên chuỗi khối đối với một số cổ phiếu được mã hóa. Tín hiệu cởi mở này đã lấn át những tác động tiêu cực từ sự thất bại của dự luật Clarity Act trước đó.

Làn sóng đóng vị thế bán khống và dòng tiền từ các quỹ ETF

Thị trường phái sinh đóng vai trò như một chất xúc tác khuếch đại đà tăng của Bitcoin. Dữ liệu từ Decrypt chỉ ra rằng khi giá vượt qua mốc 80.000 USD vào ngày 18/09, hơn 445 triệu USD các vị thế bán khống trên toàn thị trường tiền kỹ thuật số đã bị thanh lý bắt buộc. Tính riêng với Bitcoin, con số vị thế bán khống bị đóng đạt hơn 230 triệu USD. Khi giá tài sản tăng nhanh, những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để đặt cược giá giảm buộc phải mua lại tài sản để đóng vị thế. Lực mua bắt buộc này tạo ra một vòng lặp đẩy giá lên các mức cao hơn và tiếp tục kích hoạt thêm nhiều điểm thanh lý mới.

Ông Jeff Mei, Giám đốc vận hành sàn BTSE cho rằng đợt tăng trưởng cuối tuần của Bitcoin được khởi nguồn từ quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ về giao dịch cổ phiếu mã hóa, sau đó được thổi bùng lên bởi hiện tượng ép không hay còn gọi là các nhà đầu tư bán khống bị thanh lý tài sản. Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay tại thị trường Mỹ cũng ghi nhận sự cải thiện vào cuối tuần, dù chưa tạo ra một làn sóng tiền tổ chức với quy mô áp đảo.

Theo thống kê từ Farside Investors, các quỹ này bị rút ròng 450,4 triệu USD vào ngày 15/09 và 295,9 triệu USD vào ngày 16/09. Tuy nhiên, dòng tiền đã đảo chiều mạnh mẽ ngay sau đó với 159,5 triệu USD chảy vào trong ngày 17/09 và 433 triệu USD trong ngày 18/09. Tính riêng phiên 18/09, quỹ FBTC của Fidelity thu hút 310,7 triệu USD, trong khi quỹ IBIT của BlackRock ghi nhận 108,4 triệu USD. Nếu cộng thêm 159,9 triệu USD hút ròng từ phiên 14/09, tổng dòng vốn cả tuần duy trì trạng thái dương khoảng 6 triệu USD. Điều này cho thấy lực mua cuối tuần chủ yếu đóng vai trò bù đắp lượng tiền bị rút ra trước đó.

Đánh giá về đường đi của lãi suất, trung vị dự báo của các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối với lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm 2026 dừng ở mức 4,1%. Theo phân tích của CoinDesk, dự báo này cho thấy dư địa thắt chặt chính sách bổ sung khá hạn chế so với những lo ngại ban đầu, giúp thị trường dễ dàng hấp thụ tin tức tăng lãi suất. Về mặt phân tích kỹ thuật, Bitcoin vừa đóng cửa tuần giao dịch nằm trên đường trung bình giá 50 tuần lần đầu tiên sau 45 tuần. Mức cản kỹ thuật này hiện nằm quanh mốc 78.115 USD và việc duy trì được vùng giá phía trên ngưỡng này trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư.