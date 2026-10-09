Giải mã hình tượng thanh niên trên màn ảnh Việt

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, thành viên ban tham vấn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM cùng đông đảo nhà quản lý văn hóa, nhà nghiên cứu, nhà làm phim...

Các đại biểu và khách mời tham gia tọa đàm. Ảnh: V.HÀ

Tại tọa đàm, 3 diễn giả gồm PGS-TS, NGƯT Phan Thị Bích Hà, nhà sản xuất - đạo diễn Vũ Thành Vinh và đạo diễn Trần Thanh Huy cùng các khách mời đã phân tích sự chuyển dịch hình tượng thanh niên trên màn ảnh qua 2 giai đoạn trước và sau xã hội hóa điện ảnh.

Các diễn giả chỉ ra trước thời kỳ “xã hội hóa”, nhân vật thanh niên thường mang tính chuẩn mực, lý tưởng hóa, đại diện cho tinh thần tập thể và xả thân vì cộng đồng, nhưng lại thiếu tính đời thường chân thật và chiều sâu tâm lý. Bước sang giai đoạn “xã hội hóa”, nhân vật trở nên đa chiều, chân thật và gần gũi hơn.

Các diễn giả tham gia tọa đàm. Ảnh: V.HÀ

Theo đạo diễn Trần Thanh Huy, sự bùng nổ của làn sóng thị trường không đơn thuần thay đổi tư duy sản xuất hay ngôn ngữ hình ảnh, mà còn tạo ra một cuộc "giải phóng" thực sự cho nhân vật thanh niên: bước lên màn ảnh đời hơn, thật hơn, được khắc họa đa chiều, có cá tính, có sai lầm vấp ngã, bất toàn nhưng chân thật, rất đỗi con người.

Các nhà làm phim, chuyên gia đa lĩnh vực cũng đồng tình việc xây dựng hình tượng thanh niên trong phim Việt phải đi từ nhận diện bản thân đến đồng cảm, mô phỏng, hình thành giá trị và bản sắc cá nhân. Đề tài, câu chuyện nên bắt đầu từ những vấn đề đời thường, giúp họ thấy hình ảnh bản thân trong đó và có thêm động lực, tinh thần. Đặc biệt, cần khuyến khích người trẻ kể câu chuyện về chính mình.

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: V.HÀ

Tại tọa đàm, PGS-TS, NGƯT Phan Thị Bích Hà công bố và thông qua "Bản khuyến nghị định hướng sáng tác và phát triển điện ảnh về thế hệ trẻ" với 4 khuyến nghị, gồm: - Chuyển từ "áp đặt đạo đức" sang "đồng cảm, đối thoại", đẩy mạnh mô hình đồng sáng tạo với Gen Z (Co-creation), đưa người trẻ tham gia viết kịch bản và cố vấn thoại. - Mở rộng đề tài sang các mảng hiện thực mới: khởi nghiệp công nghệ, vươn tầm toàn cầu, sáng tạo số và dấn thân vì cộng đồng. - Triển khai cơ chế tiền kiểm tư vấn kịch bản (Pre-clearance) và vận dụng linh hoạt hệ thống dán nhãn độ tuổi (T13, T16, T18) nhằm bảo vệ biên độ sáng tạo. - Hoàn thiện Quỹ phát triển Điện ảnh TPHCM, áp dụng ưu đãi thuế và cơ chế đặt hàng kịch bản về thanh niên để thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Một không gian triển lãm tại sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm "Movie Fair" với chủ đề "Hình bóng của thời gian" trưng bày hàng loạt poster phim, bìa báo và tạp chí qua 5 giai đoạn phát triển lịch sử của điện ảnh Việt Nam.

Đông đảo bạn trẻ tham quan các khu vực diễn ra sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Khán giả trẻ còn hào hứng tham gia khu vực tương tác "Interactive Wall" để bình chọn, viết suy nghĩ về các nhân vật điện ảnh yêu thích, thử thách mini-game "nhạc này - phim gì?" và chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Đặc biệt, chuỗi 6 thử thách chuyên môn ngắn "Challenge Gen Z" tạo sân chơi thực chiến hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo kịch bản và làm phim.