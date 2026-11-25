Tổng Cục Du lịch Thái Lan đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường trước thềm kỳ nghỉ đông 2026 được dự báo thúc đẩy tăng trưởng du lịch khả quan hơn. Ảnh: Pattayamail

Những yếu tố kìm hãm nguồn cầu du lịch Thái Lan

Phân tích về dự báo trên, tờ The Star (Malaysia) ngày 21/11 dẫn nhận định của các chuyên gia từ hãng tin Bloomberg (Mỹ) trong bài viết có tiêu đề "Thái Lan chật vật để đạt mục tiêu du lịch năm nay".

Theo đó, bên cạnh tác động từ những gián đoạn hàng không do xung đột Trung Đông và sức hút cạnh tranh ngày càng lớn từ Việt Nam, các yếu tố gây tâm lý e ngại như cảnh báo lũ lụt và vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã khiến lượng khách từ hai thị trường trọng điểm là Trung Quốc và Malaysia sụt giảm.

Riêng với Trung Quốc - thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan - lượng khách trong tháng 10 đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần sụt giảm đầu tiên sau 9 tháng, diễn ra ngay sau khi Đại sứ quán Trung Quốc phát đi cảnh báo công dân về nguy cơ bị bắt cóc và "buôn người" liên quan đến các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, nhắm vào cả người tìm việc lẫn khách du lịch.

Tới Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 12 khi không khí se lạnh, hành trình khám phá của khách du lịch càng thú vị với vùng núi xung quanh Doi Inthanon hứa hẹn đem lại trải nghiệm một “Thái Lan lạnh giá”. Ảnh: thairath

Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để khám phá rừng mưa nhiệt đới tại vườn Quốc gia Khao Sok, tỉnh Surat Thani thuộc miền Nam Thái Lan. Điểm nhấn là hồ Cheow Lan yên bình, thu hút khách du lịch trải nghiệm chèo thuyền kayak ngắm cảnh. Ảnh: wikipedia

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (Thái Lan) dự báo lượng khách Trung Quốc đến nước này trong cả năm 2026 chỉ đạt khoảng 4,9 triệu lượt, chưa bằng một nửa so với mức gần 11 triệu lượt của năm 2019.

Số liệu tổng hợp được tờ Nation Thailand công bố ngày 23/11 cho thấy, tính đến ngày 22/11/2026, Thái Lan đã đón 27.443.320 lượt khách quốc tế, giảm 4,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với hơn 4,4 triệu lượt khách, tiếp theo là Malaysia với hơn 3,45 triệu lượt.

Xét riêng tuần từ ngày 15-21/11, tổng lượng khách quốc tế tới Thái Lan tăng 2,34%, đạt 679.062 lượt nhờ sự bứt phá của phân khúc khách đường dài. Nổi bật là thị trường Mỹ với mức tăng trưởng 9,51% - cao nhất trong nhóm 5 quốc gia gửi khách hàng đầu.

Trái lại, hai thị trường đường ngắn lớn nhất đều đi xuống: khách Malaysia giảm 14,43% (còn 67.331 lượt) và khách Trung Quốc giảm 5,97% (còn 61.190 lượt).

Với màn bắn pháo hoa đón năm mới 2027 ngoạn mục, những đêm thành phố sôi động, các cuộc phiêu lưu trên đảo ấn tượng, Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch ghé thăm. Ảnh: bangkokpost.com

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul nhận định, các con số này phản ánh sự phục hồi thiếu đồng đều của ngành du lịch trước thềm mùa cao điểm cuối năm 2026.

Dù kỳ nghỉ đông được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tăng trưởng, song bối cảnh kinh tế, giá vé máy bay và đặc biệt là niềm tin của du khách vẫn là những biến số chi phối lớn nhất đến nguồn cầu.

Nỗ lực trấn áp tội phạm nhằm khôi phục niềm tin du khách

Để lấy lại hình ảnh điểm đến an toàn và củng cố lòng tin của du khách quốc tế, lực lượng chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh truy quét các băng nhóm tội phạm nhắm vào người nước ngoài.

Theo Bangkok Post và The Thaiger ngày 24/11, cảnh sát Thái Lan vừa giải cứu thành công hai nữ du khách Trung Quốc (tên Yu và Jiawen) tại thị trấn Na Jomtien, huyện Sattahip (tỉnh Chon Buri), khu vực rìa phía Nam thành phố biển Pattaya vào ngày 23/11.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang tăng cường điều tra các mô hình kinh doanh ủy quyền tại Pattaya, Phuket và Chiang Mai, tạo ra những tác động đáng kể đối với lĩnh vực bất động sản và khách sạn.Ảnh: pattayamail

Cảnh sát Thái Lan phát hiện xe của nghi phạm bắt cóc tại thị trấn Na Jomtien tối 23/11, giải cứu an toàn hai nữ nạn nhân người Trung Quốc. Ảnh: Police/Khaosod

Trước đó, hai nạn nhân đến Pattaya du lịch và mất liên lạc với gia đình từ ngày 18/11 trước khi bị một nghi phạm người Trung Quốc giam giữ trên ô tô, trói tay, bịt mắt và gọi video qua WeChat để tống tiền bạn bè tổng cộng 2 triệu baht tiền chuộc.

Từ trình báo của người quen nạn nhân tại Bangkok, cảnh sát đã lần theo dấu vết, khống chế nghi phạm bằng súng điện khi đối tượng tìm cách chống trả, tự sát và giải cứu an toàn cho hai nữ du khách.

Trước đó không lâu, chiều 9/11, cảnh sát cũng đột kích một biệt thự hạng sang cho thuê tại thị trấn Nong Prue, huyện Bang Lamung (ngoại vi Pattaya), triệt phá đường dây lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến quy mô lớn nhắm vào công dân Trung Quốc.

Cảnh sát Thái Lan đột kích biệt thự hạng sang ở thị trấn Nong Prue Pattaya - nơi bị nghi ngờ là “căn cứ” lừa đảo, chiều 9/11. Ảnh: Chiangmai Post

Cảnh sát cho biết đường dây gồm 3 nhóm: tìm kiếm mục tiêu trên Douyin; xây dựng lòng tin trong 15-30 ngày rồi dụ nạn nhân tải ứng dụng giả để chuyển tiền đầu tư; và nhóm chuyên rút tiền chiếm đoạt. Ảnh: en.thairath

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 8 nghi phạm người Trung Quốc (tất cả đều nhập cảnh trái phép, trong đó có 4 đối tượng đang bị Trung Quốc truy nã, cầm đầu là Guan Chunyu, 37 tuổi) cùng 2 công dân Myanmar giúp việc cư trú bất hợp pháp.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính xách tay, 32 điện thoại di động và ít nhất 178 thẻ SIM; dữ liệu điều tra bước đầu ghi nhận khoảng 700 giao dịch chuyển tiền với tổng giá trị lên tới 350 triệu baht từ khoảng 100 nạn nhân.

Nguồn: Bangkok Post, Thaiger, Nation Thailand