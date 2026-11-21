Giá vàng thế giới trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, rơi xuống mức thấp nhất 14 tháng, kéo giá vàng trong nước lao dốc về vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và áp lực bán tháo trên thị trường tài chính gia tăng đã tác động mạnh đến kim loại quý. Các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục lùi về vùng 3.350-3.450 USD/ounce trong những tuần tới, dù thị trường được kỳ vọng sẽ sớm tìm thấy vùng đáy.

So với mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng được xác lập ngày 29/1, giá bán ra hiện đã giảm khoảng 57,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

*Người "chơi vàng" lỗ hơn 60 triệu đồng/lượng từ "vùng đỉnh"

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống trong tuần từ ngày 16 - 21/11. Cụ thể, sáng 16/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước đó.

Sang ngày 17/11, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, niêm yết ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Đến phiên chiều cùng ngày, giá vàng phục hồi 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng quay trở lại. Sáng 18/11, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, xuống còn 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Ngày 19/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, sáng 20/11, theo đà giảm của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt giảm mạnh khi giá vàng SJC mất thêm 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, xuống còn 131,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Áp lực giảm tiếp tục gia tăng trong phiên chiều 20/11. Giá mua vào của các doanh nghiệp đã lùi xuống dưới mốc 130 triệu đồng/lượng, vàng SJC được ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng, giá mua vào giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra không đổi.

Bước sang phiên giao dịch cuối tuần 21/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, xuống còn 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp nới rộng lên hơn 5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong chưa đầy một tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm sâu và lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

So với mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng được xác lập ngày 29/1, giá bán ra hiện đã giảm khoảng 57,8 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng vào thời điểm đó và mang đi bán ở thời điểm hiện tại với giá mua vào của doanh nghiệp 128,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư đang chịu lỗ khoảng 62 triệu đồng/lượng.

Theo tỷ giá Vietcombank ngày 21/11, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 24 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí. Ghi nhận thực tế tại thị trường Hà Nội, giao dịch mua - bán vàng tuần qua không xuất hiện đột biến.

Giá vàng thế giới nối dài chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng. Ảnh: THX/TTXVN phát

*Giá vàng thế giới xuống đáy 14 tháng

Khép lại tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới nối dài chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng. Triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cùng làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã kích hoạt các lệnh thanh lý bắt buộc, đẩy thị trường kim loại quý chìm trong sắc đỏ.

Vào lúc 3 giờ 25 phút sáng ngày 21/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống còn 3.514,08 USD/ounce, sau khi chạm mức đáy 3.502,49 USD/ounce trong phiên, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Tính chung cả tuần, giá kim loại quý này đã mất khoảng 9,4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/3/2026. Trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 4,6%, xuống 3.515,40 USD/ounce.

Áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên cuối tuần đã tác động trực tiếp đến thị trường vàng. Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic không đủ sức khôi phục niềm tin của giới đầu tư vào nhóm cổ phiếu AI, khiến các chỉ số chứng khoán tại Mỹ lao dốc và đẩy thị trường chứng khoán châu Á hướng tới tuần giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, nhận định làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đang buộc giới đầu tư phải thanh lý các hợp đồng mua bán vàng đang mở để bù đắp thua lỗ. Chuyên gia phân tích thị trường Jim Wyckoff tại American Gold Exchange cũng cho rằng áp lực bán trên sàn chứng khoán đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, kéo theo lực bán lan sang thị trường kim loại quý.

Nhìn lại diễn biến cả tuần, giá vàng mở đầu bằng phiên giảm 0,8% trong ngày 16/11 và có lúc chạm 3.830 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 vào thời điểm đó, trong khi giá vàng kỳ hạn chốt phiên giảm 0,9% xuống 3.853 USD/ounce. Sang phiên 17/11, kim loại quý này chật vật tìm đà phục hồi quanh ngưỡng 3.853,36 USD/ounce (giảm 0,07%).

Tuy nhiên, ngay sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10/2026 vào phiên 18/11, giá vàng giao ngay đã lao dốc 3,2% xuống 3.726,19 USD/ounce, trước khi tiếp tục giảm thêm 1,3% xuống 3.674,13 USD/ounce trong phiên 19/11.

Giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.350 - 3.450 USD/ounce trong những tuần tới do thiếu lực đẩy hỗ trợ từ Fed. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

* Giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.350 - 3.450 USD/ounce

Đánh giá về triển vọng sắp tới, chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong dự báo giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.350 - 3.450 USD/ounce trong những tuần tới do thiếu lực đẩy hỗ trợ từ Fed. Tuy vậy, ông Jim Wyckoff nhận định rằng dù giá có thể giảm thêm trong vài phiên tới, thị trường vàng và bạc nhiều khả năng sẽ sớm tìm thấy vùng đáy.

Về dài hạn, ông Chris Gaffney, Giám đốc phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, cho rằng thị trường cần chứng kiến nhu cầu mua vào mạnh mẽ hơn từ người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương để phục hồi, đồng thời lưu ý những lo ngại xoay quanh AI có thể sớm thúc đẩy giới đầu tư quay lại tìm kiếm sự an toàn từ các "tài sản cứng" như vàng.

Bên cạnh diễn biến chứng khoán, lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed tiếp tục đè nặng lên giá vàng suốt cả tuần qua. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10/2026 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) do Fed công bố ngày 18/11 cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách dự báo cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Thậm chí, một số thành viên còn đề cập đến phương án tăng 0,5 điểm phần trăm nếu áp lực giá cả diễn biến xấu hơn.

Cùng với đó, hàng loạt quan chức Fed trong tuần đồng loạt phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách, từ Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho tới hai Thống đốc Fed là ông Christopher Waller và ông Michael Barr. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo tới 96% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12/2026.

Kỳ vọng lãi suất đi lên đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm neo quanh mức 5,14%, đồng thời đưa đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng (tương đương vùng đỉnh kể từ tháng 4/2025). Những yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.