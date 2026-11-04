Giải mã cú 'bốc đầu' bất ngờ của thị trường chứng khoán

Đã rất lâu nhà đầu tư mới được chứng kiến một phiên giao dịch hưng phấn. Vượt qua sự giàng co thời điểm phiên sáng, VN-Indez bật tăng mạnh mẽ trong phiên chiều và duy trì cho đến hết phiên.

Nhóm chứng khoán tích cực ghi nhận phiên giao dịch hiếm hoi khi hàng loạt mã đổi màu tím ngắt, tăng kịch trần, có thể kể đến như VIX, VND, TCX. Một số mã cổ phiếu bất động sản cũng gây bất ngờ cho nhà đầu tư như DXG, HDC, SZC... Đáng chú ý, cổ phiếu FPT cũng tăng kịch trần sau chuỗi ngày giảm giá, thể hiện kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư dành cho cổ phiếu công nghệ này.

Với hơn 19 ngàn tỷ đồng thanh khoản trên cả ba sàn, con số dù chưa lớn nhưng dòng tiền đã thể hiện được sự lan toả sang nhiều cổ phiếu và nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung co cụm trong một vài cổ phiếu trụ như các phiên trước đây.

Ảnh minh hoạ

Sự điều chỉnh của thị trường trong hơn một tuần qua đã giúp nhiều cổ phiếu trở về với mức hấp dẫn là một trong những lý do quan trọng để dẫn dụ dòng tiền trong phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh đó, thị trường còn được nâng đỡ bởi các yếu tố vĩ mô và quốc tế.

Trước hết, kết quả vĩ mô quý 3 vừa được công bố với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, từ sản xuất công nghiệp, đầu tư công, vốn FDI, tiêu dùng và du lịch, đều có triển vọng khả quan. Đây chính là động lực quan trọng cho triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở các nhóm ngành đóng góp tốt cho kết quả tăng trưởng và thị trường chứng khoán nói riêng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước muốn bơm thanh khoản dài hạn cho hệ thống ngân hàng, dự kiến cung ứng gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Đây là kỳ hạn dài hơn nhiều so với các đợt can thiệp trước. Trong bối cảnh NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện giảm lãi suất, mở rộng dư địa tín dụng thì đây là một động thái đáng chú ý, hỗ trợ tích cực cho các ngân hàng.

Cũng trong hôm nay, thị trường tài chính toàn cầu cũng như châu Á cũng phục hồi tăng điểm tốt khi thông tin Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, Hạ viện ở Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tâm lý nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng về những diễn biến bất ổn địa chính trị, thương mại trên thế giới sẽ hạ nhiệt khi Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện. Chính điều này cũng tạo sự hưng phấn cho thị trường trong nước.

Ở góc nhìn riêng, ông Phạm Hồng Phúc, Giám đốc Tư vấn Đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, chia sẻ với nhà đầu tư ngày 4/11, câu chuyện của thị trường chính là câu chuyện của dòng tiền. Thị trường điều chỉnh thời gian qua là do dòng tiền không đủ mạnh để duy trì đà kéo liên tục. Khi áp lực chốt lời gia tăng kết hợp với việc thiếu vắng dòng tiền lớn sẽ khiến thị trường đứng trước áp lực điều chỉnh.

Lý giải về sự đảo chiều của thị trường thời gian qua, theo ông Phúc, một phần nguyên nhân đến từ sự đảo chiều của chính sách tiền tệ, từ giai đoạn liên tục tăng lãi suất sang việc ngừng tăng và bắt đầu có các động thái hạ lãi suất.

"Chính tiền tệ vĩ mô đảo chiều sẽ giúp thị trường chứng khoán đón nhiều cơ hội hơn. Dù vậy, cơ hội xuất hiện bền hay không và mang lại kết quả như thế nào lại phụ thuộc vào cách nhà đầu tư tham gia thị trường", ông Phúc lưu ý.

Dòng tiền hiện tại mang tính luân phiên nhanh giữa các nhóm ngành và được dự báo khó có thể duy trì được đà tăng sốc và tăng bền vững. Do đó, chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng gồng lãi dài trong bối cảnh thị trường hiện nay. Nhà đầu tư có thể canh chốt lời khi cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận và thị trường chạm kháng cự quan trọng như vùng 1.750, 1.780 hoặc cao hơn là 1.800 điểm.