Giải mã công nghệ vòi phun khí nén SpaceX giúp mẫu xe Tesla Roadster bứt tốc dưới một giây

Tesla vừa chính thức giới thiệu nguyên mẫu thử nghiệm mới nhất của dòng xe thể thao thuần điện Roadster. Khác biệt hoàn toàn so với phiên bản ý tưởng từng lộ diện năm 2017, mẫu xe mới sở hữu các đường nét góc cạnh, tối ưu luồng khí động học và được trang bị hàng loạt giải pháp kỹ thuật chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe thương mại. Điểm nhấn trung tâm của buổi trình diễn nằm ở thông số gia tốc kỷ lục cùng sự hiện diện của hệ thống vòi phun khí nén phản lực hợp tác phát triển cùng SpaceX.

Tesla Roadster thế hệ mới sở hữu thiết kế khí động học với thân xe thấp

Nguyên lý hệ thống vòi phun cold-gas thruster từ SpaceX

Đột phá công nghệ đáng chú ý nhất trên Roadster là sự xuất hiện của hệ thống 10 vòi phun khí nén (cold-gas thruster). Thay vì sử dụng phản lực đốt cháy nhiên liệu hóa học truyền thống trong hàng không vũ trụ, công nghệ này giải phóng luồng không khí được nén ở áp suất cực cao nhằm tạo ra lực đẩy tức thì.

Vị trí lắp đặt và chức năng của các vòi phun được tính toán theo từng trục chuyển động động học của thân xe:

4 vòi phun ở đuôi xe: Đảm nhận nhiệm vụ tạo lực đẩy trực tiếp về phía trước, hỗ trợ bứt tốc đường thẳng.

4 vòi phun dưới gầm xe: Hướng luồng khí nén xuống mặt đường nhằm tạo lực nâng hoặc can thiệp linh hoạt vào phân bổ tải trọng gầm.

2 vòi phun ở mũi xe: Đóng vai trò điều hướng lực đẩy, gia tăng độ chính xác khi vào cua ở tốc độ cao.

Hệ thống vòi phun được cấp nguồn từ hai bình chứa áp suất cao với tổng dung tích 600 lít bố trí bên trong khung gầm. Nguồn khí này được hệ thống máy nén tự động hút trực tiếp từ môi trường xung quanh và nạp đầy liên tục trong chu trình vận hành xe, đảm bảo không phụ thuộc vào các trạm tiếp khí rời.

Nội thất cabin xe Tesla Roadster

Khí động học chủ động và hệ thống điều khiển điện tử x-by-wire

Để kiểm soát quán tính khổng lồ sinh ra khi kích hoạt phản lực khí nén, Tesla đã đại tu toàn bộ cấu trúc điều khiển cơ học truyền thống sang nền tảng kỹ thuật số hoàn toàn (x-by-wire). Mẫu xe tích hợp cơ chế lái steer-by-wire, phanh điện tử brake-by-wire sử dụng giải pháp Sensify của Brembo và chân ga throttle-by-wire. Việc loại bỏ các liên kết cơ học giúp thời gian phản hồi của hệ thống giảm xuống mức mili-giây, khớp chính xác với xung lực đẩy của vòi phun.

Thiết kế ngoại thất mẫu xe điện Tesla Roadster

Bên cạnh đó, hiệu quả khí động học được củng cố bởi quạt hút chuyên dụng đặt dưới gầm xe. Cơ chế này chủ động hút sạch lớp không khí giữa đáy xe và mặt đường, tạo ra lực ép mặt đường (downforce) tương đương 2G ngay cả khi phương tiện đang đứng yên tại chỗ. Phía sau xe, cánh gió kích thước lớn có khả năng thay đổi góc nghiêng chủ động theo thời gian thực để cân bằng lực nén theo từng dải tốc độ.

Cánh gió phía sau có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện vận hành

Không gian buồng lái và trải nghiệm giao diện người dùng

Nội thất của bản mẫu Roadster tiếp tục triết lý tối giản đặc trưng của Tesla nhưng mang đậm âm hưởng xe đua thuần chủng. Xe trang bị cấu hình hai ghế ngồi thể thao màu trắng có thiết kế ôm sát cơ thể để giữ vững tư thế của người ngồi dưới lực gia tốc khắc nghiệt. Toàn bộ cụm bàn đạp phanh và ga được bắt sàn vững chắc tương tự cấu trúc trên xe đua chuyên nghiệp.

Người lái điều khiển phương tiện thông qua vô-lăng kiểu yoke cải tiến, tích hợp các lẫy chuyển số chế tác từ kim loại. Khu vực hiển thị gồm một màn hình trung tâm xoay nghiêng về vị trí lái với giao diện đỏ Mars chuyên biệt, đi kèm dải màn hình kỹ thuật số thanh mảnh đặt sát chân kính chắn gió nhằm cung cấp thông số tốc độ trực diện mà không gây xao nhãng.

Các phiên bản dự kiến và lộ trình sản xuất thương mại

Nhờ sự kết hợp giữa lực đẩy từ vòi phun khí nén và lực ép của quạt hút gầm, Tesla công bố Roadster đạt khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 mph (tương đương 96 km/h) chỉ trong 0.81 giây. Thông tin nội bộ cho biết dòng xe sẽ được phân phối với ba tùy chọn cấu hình chính:

Mặc dù màn trình diễn mang lại nhiều dữ liệu vận hành ấn tượng, Tesla xác nhận mẫu xe hiện tại vẫn dừng lại ở giai đoạn nguyên mẫu thử nghiệm nâng cấp. Lộ trình sản xuất thương mại chính thức đã được dời đến năm 2028. Các thông số vận hành nền tảng như dung lượng pin, cấu hình động cơ chi tiết và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy vẫn đang được nhà sản xuất giữ kín.