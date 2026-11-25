Trên công trường cầu Tứ Liên, những đốt tháp đầu tiên đang dần vươn cao. Đáng chú ý, nhà thầu lần đầu đưa hệ thống ván khuôn leo thủy lực cỡ lớn vào thi công tại Việt Nam, giúp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao độ chính xác và bảo đảm an toàn khi thi công hạng mục tháp cầu cao 185m.

Công nghệ ván khuôn leo thủy lực cỡ lớn đang giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tháp cầu Tứ Liên, với thời gian hoàn thành một đốt tháp cao 6m chỉ còn 6,5 ngày.

Theo nhà thầu Thái Bình Dương, tháp cầu Tứ Liên cao 185m, được chia thành 37 đốt. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 9 đốt. Đáng chú ý, thời gian thi công đốt K9 tại trụ P37 được rút xuống còn 6,5 ngày, bao gồm các công đoạn lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông và nâng hệ thống ván khuôn lên đốt tiếp theo.

Khác với phương pháp ván khuôn truyền thống, hệ thống ván khuôn leo thủy lực cho phép thi công liên tục theo từng chu kỳ, hạn chế phụ thuộc vào cần cẩu trong quá trình nâng, hạ thiết bị. Hệ thống còn tích hợp sàn thao tác, tạo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân trên cao, đồng thời kiểm soát tốt hình học và chất lượng bề mặt bê tông tháp cầu.

Đây là hạng mục có kết cấu phức tạp, yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác cao. Việc ứng dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực cỡ lớn không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn đánh dấu bước tiến trong việc tiếp cận, làm chủ công nghệ hiện đại của các đơn vị thi công trong nước.

Không chỉ rút ngắn thời gian thi công, công nghệ ván khuôn leo thủy lực cỡ lớn lần đầu ứng dụng tại Việt Nam còn giúp nâng cao độ chính xác và an toàn khi xây dựng những trụ tháp đồ sộ tại cầu Tứ Liên.

Để phát huy hiệu quả thiết bị, nhà thầu đã tổ chức thi công theo quy trình chặt chẽ, từng bước làm chủ công nghệ và duy trì nhịp độ ổn định. Các công đoạn từ lắp dựng cốt thép, đổ bê tông đến vận hành, nâng hệ thống ván khuôn đều được kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Việc hoàn thành đốt K9 trong 6,5 ngày là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán phương án thi công và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia dự án.

Cầu Tứ Liên là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có vai trò tăng cường kết nối, giảm tải cho các cây cầu hiện hữu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tháp cầu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đưa công trình về đích đúng kế hoạch, góp phần hình thành điểm nhấn hạ tầng giao thông hiện đại của Hà Nội.

Những đốt tháp đầu tiên đã dần vươn cao, đánh dấu bước tiến mới của công trình. Kết quả này có sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án công trình giao thông, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công Thái Bình Dương. Đáng chú ý, nhà thầu đang áp dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực kích thước lớn, công nghệ lần đầu được sử dụng tại Việt Nam.

Theo báo cáo tiến độ cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa) đang được triển khai trên nhiều công trường. Tổng sản lượng lũy kế của ba nhà thầu xây lắp chính gồm Thái Bình Dương, Phương Thành và Trung Chính đạt khoảng 2.566,97 tỷ đồng, tương đương 27,98% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Trong đó, nhà thầu Thái Bình Dương đạt khoảng 1.077,64 tỷ đồng, tương đương 23,73% giá trị hợp đồng; Phương Thành đạt 963,69 tỷ đồng, tương đương 33,48%; Trung Chính đạt 525,64 tỷ đồng, tương đương 29,96%.