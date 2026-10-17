Giải mã công nghệ các tên lửa Stand-off hàng đầu thế giới 'thay đổi cục diện chiến trường'

Trong triết lý tác chiến không quân hiện đại, việc tiêu diệt các mục tiêu hạ tầng kiên cố nằm sâu sau mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương luôn là bài toán khốc liệt.

Sự xuất hiện của dòng tên lửa tấn công ngoài tầm phòng thủ (tên lửa stand-off) đã làm 'thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường'.

Đây không chỉ là công cụ giúp các phương tiện mang tung ra đòn đánh phẫu thuật chính xác từ khoảng cách an toàn mà còn là vũ khí răn đe chiến lược thể hiện đẳng cấp công nghệ quốc phòng của các cường quốc hàng đầu thế giới.

Sở hữu tầm bắn hàng trăm đến hàng nghìn kilômét cùng công nghệ tàng hình và dẫn đường chính xác như phẫu thuật, tên lửa stand-off chính là chìa khóa giúp không quân các cường quốc làm chủ bầu trời và vô hiệu hóa mạng lưới phòng không đối phương.

Ba quả tên lửa AGM-158 JASSM treo trên cánh máy bay. Ảnh: Toutiao.

Khái niệm tên lửa Stand-off và triết lý ‘bắn từ cự ly an toàn’

Về bản chất kỹ thuật, tên lửa stand-off (vũ khí tấn công ngoài tầm phòng thủ) là các dòng tên lửa hành trình hoặc tên lửa dẫn đường chính xác được thiết kế để phóng từ máy bay, tàu chiến hoặc bệ phóng mặt đất ở cự ly đủ xa, nằm hoàn toàn bên ngoài bán kính đánh chặn của các hệ thống tên lửa đối không và radar phòng không đối phương.

Triết lý cốt lõi của khái niệm stand-off là ‘bắn và rút lui an toàn’ (stand-off distance). Điều này cho phép phi công và phương tiện mang đắt giá loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị bắn hạ khi làm nhiệm vụ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu chiến lược giá trị cao như trung tâm chỉ huy ngầm, đài radar, cầu cảng và kho đạn dược.

Một quả tên lửa stand-off tiêu chuẩn hiện đại bao gồm bốn trụ cột công nghệ chính: thiết kế khí động học tàng hình giảm diện tích phản xạ radar, động cơ tuốc bin quạt đẩy tiết kiệm nhiên liệu giúp tối ưu hóa tầm bay, hệ thống dẫn đường đa tầng kháng nhiễu tuyệt đối và công nghệ đầu đạn chuyên dụng có khả năng xuyên phá công trình gia cố cực mạnh.

Phóng tên lửa hành trình Tomahawk. (Ảnh: Hải quân Mỹ/militarnyi.com)

Khám phá công nghệ và thông số kỹ thuật các dòng tên lửa Stand-off hàng đầu thế giới

Mỹ hiện sở hữu dòng tên lửa stand-off tiêu chuẩn vàng là tên lửa AGM-158B JASSM-ER và biến thể siêu tăng tầm AGM-158D JASSM-XR do Lockheed Martin chế tạo.

Với chiều dài 4,27 mét và trọng lượng hơn 1.000 kg, JASSM-ER tích hợp vỏ composite tàng hình tối tân, động cơ Williams F107-WR-105 giúp đạt tầm bắn kỷ lục từ 925 km đến hơn 1.900 km ở phiên bản XR.

Tên lửa sử dụng định vị GPS kháng nhiễu kết hợp đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR) pha cuối mang lại sai số lệch mục tiêu (CEP) dưới 2 mét.

Đầu đạn xuyên WDU-42/B nặng 450 kg cho phép JASSM-ER nghiền nát các cấu trúc bê tông kiên cố từ cự ly an toàn.

Bên cạnh đó, Mỹ còn sở hữu tên lửa BGM-109 Tomahawk, biểu tượng tên lửa hành trình đa nền tảng phóng từ tàu chiến và tàu ngầm với tầm bắn vượt quá 2.500 km.

Tên lửa hành trình MBDA Storm Shadow/Scalp được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Paris ở thành phố Paris, Pháp, vào ngày 17/6/2025. (Ảnh: Matthieu Rondel/Bloomberg)

Tại châu Âu, liên doanh MBDA mang đến tên lửa Storm Shadow/SCALP EG (Anh và Pháp) có chiều dài 5,1 mét, đạt tốc độ cận âm Mach 0.8 nhờ động cơ Microturbo TRI 60-30 và tầm bắn chiến thuật hơn 550 km.

Tên lửa Storm Shadow/SCALP EG nổi tiếng với công nghệ bay men theo địa hình TERPROM ở độ cao siêu thấp từ 30 đến 40 mét nhằm nấp dưới tầm quét radar.

Sức mạnh hủy diệt của tên lửa Storm Shadow nằm ở đầu đạn hai giai đoạn BROACH nặng 450 kg, đục lỗ bằng liều nổ lõm phía trước trước khi quả đạn xuyên chính chui sâu vào lòng hầm ngầm mới kích nổ.

Trong khi đó, liên doanh Đức và Thụy Điển tạo ra tên lửa Taurus KEPD 350, ‘sát thủ’ tàng hình nặng 1.400 kg với tầm bắn vượt 500 km.

Tên lửa Taurus KEPD 350 vượt trội nhờ hệ thống dẫn đường Tri-Tec tích hợp ba kênh độc lập gồm IBN, TRN và GPS/INS, giúp vận hành hoàn hảo ngay cả khi bị mất hoàn toàn tín hiệu vệ tinh.

Điểm độc nhất vô nhị của tên lửa Taurus KEPD 350 là đầu đạn MEPHISTO tích hợp ngòi nổ đếm tầng thông minh PIMPF, có khả năng đo chấn động cơ học để đếm số tầng bê tông đã xuyên qua và chỉ phát nổ ở đúng tầng hầm mục tiêu mong muốn.

Tên lửa hành trình Kh-101. Ảnh: UNIAN

Liên bang Nga khẳng định vị thế dẫn đầu về tầm bắn với dòng tên lửa hành trình chiến lược tàng hình Kh-101 do Cục Thiết kế Raduga phát triển.

Với kích thước đồ sộ dài 7,45 mét, tên lửa Kh-101 được trang bị động cơ TRDD-50A thu gọn, mang lại tầm bắn kỷ lục thế giới từ 2.500 km đến 5.500 km.

Thiết kế thân hình thoi vát cạnh giúp giảm diện tích phản xạ radar xuống chỉ 0,01 m2. Tên lửa Kh-101 kết hợp định vị GLONASS với hệ thống so khớp ảnh quang - điện tử Otblesk-U, đạt CEP từ 5 đến 7 mét.

Phiên bản mới nhất của tên lửa Kh-101 còn tích hợp mô-đun bẫy mồi L-504 giúp tự động phóng nhiễu đánh lừa tên lửa phòng không đối phương ở pha cuối.

KALCM Cheonryong là tên lửa hành trình phóng từ trên không của Hàn Quốc được phát triển từ năm 2018. Ảnh: NamuWiki

Tại châu Á, Hàn Quốc nổi lên như một điểm sáng tự chủ công nghệ với tên lửa KALCM Cheonryong ‘Thiên Long’ do ADD và LIG Nex1 phát triển.

Nặng khoảng 1.360 kg với chiều dài 4,9 mét, tên lửa KALCM Cheonryong được tối ưu hóa cho tiêm kích KF-21 Boramae và F-15K.

Động cơ turbofan do Hanwha Aerospace chế tạo giúp tên lửa KALCM Cheonryong duy trì tốc độ cận âm Mach 0.9 và tầm bắn vượt quá 500 km đến 800 km.

Tên lửa KALCM Cheonryong sử dụng hệ thống dẫn đường đa lớp TERCOM, INS, GNSS và đầu dò hồng ngoại IIR với thuật toán tự động nhận dạng mục tiêu.

Đặc biệt, đầu đạn kép tandem của tên lửa KALCM Cheonryong sở hữu khả năng xuyên phá kỷ lục lên tới 8 mét bê tông cốt thép, là mũi nhọn hàng đầu trong chiến lược răn đe tấn công phủ đầu học thuyết Kill Chain trên bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ. Nguồn: Brahmos

Trong khi Ấn Độ hợp tác Nga phát triển tên lửa BrahMos siêu thanh tốc độ Mach 2.8 đến Mach3, tầm bắn 300 đến 800 km tùy biến thể, ưu tiên tốc độ để giảm thời gian phản ứng của phòng thủ.

Công nghệ tên lửa stand-off đang tiến hóa theo hướng tăng tầm bắn, cải thiện stealth (tàng hình), giảm chi phí sản xuất hàng loạt và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhận diện mục tiêu tự động.

Các quốc gia đều hướng tới khả năng bão hòa phòng thủ bằng số lượng lớn, đồng thời duy trì độ chính xác đủ để hạn chế thiệt hại phụ.

Dù khác biệt về triết lý thiết kế giữa stealth cận âm của phương Tây, tốc độ siêu thanh của BrahMos hay khả năng xuyên phá chuyên sâu của Taurus KEPD 350 và KALCM Cheonryong, tất cả đều phục vụ mục tiêu chung là tấn công hiệu quả từ khoảng cách an toàn.

Trong bối cảnh xung đột hiện đại, tên lửa stand-off không chỉ là vũ khí mà còn là yếu tố chiến lược quyết định khả năng răn đe và kiểm soát không gian chiến trường của các cường quốc quân sự.

(Theo airforce-technology.com, defensefeeds.com, wionews.com, euro-sd.com, naval-technology.com, missilethreat.csis.org)