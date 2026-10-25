Giải mã công nghệ bản lề và màn hình gập trên iPhone Duo

iPhone Duo đã đến tay nhiều khách hàng trên thế giới. Mặc dù là thế hệ iPhone màn hình gập đầu tiên nhưng cách xử lý công nghệ của Apple đang khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Các chuyên gia của Phone Arena đã tiến hành tháo rời chiếc smartphone màn hình gập này và khám phá bí mật bên trong.

Bản lề titan Grade 5 gồm hơn 100 chi tiết

Trên smartphone màn hình gập, bản lề không chỉ kết nối hai nửa thân máy mà còn nâng đỡ màn hình dẻo, đồng thời phải chịu được hàng chục nghìn lần đóng mở. Với iPhone Duo, Apple sử dụng kết cấu bản lề gồm hơn 100 chi tiết, kết hợp vật liệu kim loại và cơ cấu truyền động chính xác nhằm kiểm soát chuyển động của hai nửa thiết bị.

Bản lề của iPhone Duo được in 3D và có hơn 100 chi tiết.

Phần vỏ ngoài của bản lề được chế tạo từ titan Grade 5 bằng công nghệ Laser Powder Bed Fusion (LPBF), một phương pháp in 3D sử dụng laser công suất cao để nung chảy bột kim loại, tạo thành những cấu trúc phức tạp. Theo đó, Apple sử dụng titan có khả năng tái chế hoàn toàn, tạo ra lớp vỏ mỏng với hình dạng phức tạp và bề mặt được xử lý phun vi hạt.

Vỏ ngoài của bản lề iPhone Duo sử dụng titan in 3D có thể tái chế 100%.

Tuy nhiên, phần đáng chú ý hơn nằm bên trong. Hệ thống bánh răng chính xác liên kết hai nửa thân máy, vận hành đồng bộ theo hai trục. Khi người dùng mở một bên, bánh răng tương ứng sẽ truyền chuyển động sang bên còn lại. Hai bánh răng quay ngược chiều nhưng được đồng bộ về góc quay, giúp hai nửa thiết bị mở ra cân đối, hạn chế tình trạng một bên chuyển động nhanh hoặc lệch hơn bên kia.

Có thể giữ máy ở nhiều góc mở khác nhau

Khác với những thiết bị chỉ có một vài vị trí mở cố định, bản lề iPhone Duo được mô tả có thể giữ máy ở mọi góc trong khoảng từ 15 đến 145 độ. Cơ cấu cam và lò xo giúp thiết bị duy trì vị trí đã chọn thay vì tự gập xuống do trọng lượng.

Bên trong bản lề của iPhone Duo có hơn 100 chi tiết.

Tính năng này mang lại một số lợi ích trong sử dụng thực tế. Người dùng có thể đặt máy ở góc phù hợp để xem video, tham gia cuộc gọi Zoom hoặc thao tác mà không cần liên tục cầm giữ thiết bị. Độ ổn định của bản lề cũng góp phần tạo cảm giác kiểm soát tốt hơn khi đóng mở.

Một điểm khác nằm ở phần lõi bản lề: rỗng, không chứa bộ phận chuyển động, được dùng để bố trí các cáp mềm kết nối linh kiện bên trong cùng một phần hệ thống dẫn nhiệt bằng graphite. Thiết kế này giúp hạn chế tình trạng dây cáp bị xoắn hoặc uốn cong quá mức trong quá trình gập mở.

Các bánh răng, cam và lò xo trục kép bên trong bản lề.

Đây là khu vực đáng lưu ý trên điện thoại màn hình gập bởi cáp bị kẹp hoặc hư hỏng có thể gây lỗi nghiêm trọng. Dù vậy, cấu trúc mới không đồng nghĩa thiết bị miễn nhiễm hoàn toàn với hỏng hóc; độ bền dài hạn vẫn cần được đánh giá qua quá trình sử dụng thực tế.

Tích hợp hệ thống tản nhiệt vào bản lề

Apple còn đưa một phần hệ thống làm mát vào khu vực bản lề. Đó là một ống dẫn nhiệt graphite linh hoạt chạy dọc theo trục bản lề, hỗ trợ truyền nhiệt giữa hai nửa thân máy.

Cách bố trí này được kỳ vọng giúp nhiệt phân bố đồng đều hơn khi điện thoại hoạt động, hạn chế các điểm nóng cục bộ lúc thiết bị đóng lại. Việc kiểm soát nhiệt tốt cũng có thể giúp bộ xử lý duy trì hiệu năng CPU và GPU ổn định hơn trước nguy cơ giảm xung do quá nóng.

Có một ống dẫn trung tâm không có bộ phận chuyển động và chứa tất cả các dây cáp cũng như ống dẫn nhiệt bằng than chì.

Với người dùng, khả năng tản nhiệt có ý nghĩa trong các tác vụ kéo dài như chơi game, chỉnh sửa video hoặc chạy nhiều ứng dụng.

Giảm nếp gấp bằng vật liệu và xử lý quang học

Nếp gấp ở giữa màn hình là một trong những hạn chế quen thuộc của điện thoại màn hình gập. Trên iPhone Duo, Apple đã kết hợp cấu trúc màn hình nhiều lớp với keo có độ linh hoạt cao. Khi đóng lại, các lớp vật liệu có thể trượt nhẹ tương đối so với nhau, tương tự cách những trang sách dịch chuyển khi gập thay vì bị dồn ép tại một điểm.

Nếp gấp trên iPhone Duo gần như không nhìn thấy được.

Màn hình còn sử dụng cấu trúc kính có độ dày thay đổi. Phần gần hai cạnh được làm dày hơn, khu vực trung tâm nằm trên bản lề có một dải vật liệu cực mỏng, dễ uốn cong. Cấu trúc này hỗ trợ việc gập màn hình nhưng cũng khiến vùng giữa mềm hơn.

Bên cạnh cơ học, Apple sử dụng lớp phủ nano-texture nhám thay cho bề mặt bóng thường thấy trên nhiều smartphone màn hình gập. Bề mặt bóng dễ phản chiếu ánh sáng, khiến nếp gấp nổi bật hơn dưới một số góc nhìn. Lớp nhám này giúp khuếch tán ánh sáng thay vì phản xạ trực tiếp, từ đó giảm độ tương phản thị giác của nếp gấp.

Quá trình xử lý được mô tả là kỹ thuật quang khắc laser không cần mặt nạ (maskless laser lithography), tác động lên các thấu kính siêu nhỏ trong lớp phủ phía trên điểm ảnh. Đây là giải pháp quang học khiến nếp gấp khó nhận thấy hơn.

AI hỗ trợ ghép linh kiện, giảm sai số sản xuất

Một công nghệ khác là ghép linh kiện có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI-assisted component matching). Trong sản xuất công nghiệp, các chi tiết luôn tồn tại sai số nhất định, ngay cả khi quy trình được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì chỉ tìm cách nâng độ chính xác của từng linh kiện, phương pháp này sử dụng AI để lựa chọn và ghép những chi tiết có sai lệch phù hợp với nhau.

Apple đã sử dụng thiết kế nhiều lớp cho màn hình của iPhone Duo.

Các khoảng hở hoặc sai số còn lại được lấp bằng vật liệu polymer thông qua máy in có độ chính xác cao. Cách tiếp cận này đã tạo ra kết cấu đồng đều hơn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc sản xuất từng chi tiết với dung sai cực nhỏ.

Nếu được triển khai hiệu quả ở quy mô lớn, phương pháp này có thể giúp cải thiện độ đồng nhất giữa các sản phẩm và hỗ trợ kiểm soát chất lượng.

Nhìn chung, những giải pháp được mô tả cho thấy Apple đã tập trung xử lý các vấn đề cốt lõi của điện thoại màn hình gập: độ ổn định của bản lề, nguy cơ hư hỏng cáp, nhiệt lượng và khả năng quan sát nếp gấp.

iPhone Duo đã được mở bán tại Việt Nam với giá bán từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.