Trong kỷ nguyên tác chiến điện tử hiện đại, cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) đang phát triển hai dòng đạn EMP (xung điện từ Electromagnetic Pulse) tiên tiến với mục tiêu tăng công suất gấp 100 lần vào năm 2028, biến mọi vi mạch đối phương thành vô dụng mà không cần tàn phá vật lý.

Từ bài học thử nghiệm hạt nhân Starfish Prime đến tham vọng đạn EMP phi hạt nhân

Lịch sử tác chiến điện tử hiện đại ghi nhận bước ngoặt lớn từ năm 1962, khi cuộc thử nghiệm hạt nhân mang tên Starfish Prime ở độ cao 400km ngoài vũ trụ của Mỹ đã tạo ra hiệu ứng xung điện từ bất ngờ.

Tại khu vực Hawaii cách tâm chấn tới 1.400km, hàng loạt hệ thống đèn đường đồng loạt vụt tắt và lưới điện dân dụng sập nguồn hoàn toàn.

Từ bài học đó, các cường quốc quân sự nhận thức rõ rằng xung điện từ là thứ vũ khí tối thượng, có thể vô hiệu hóa toàn bộ hạ tầng điện tử và hệ thống thông tin của đối phương trong chớp mắt, mà không cần đến sức công phá vật lý của thuốc nổ truyền thống.

Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tạo ra EMP (xung điện từ EMP-Electromagnetic Pulse là một đợt bùng phát năng lượng điện từ trong thời gian rất ngắn, xuất hiện dưới dạng trường điện từ, từ trường hoặc dòng điện dẫn truyền. Khi đủ mạnh, EMP tạo ra dòng điện cảm ứng lớn làm nhiễu loạn, quá tải hoặc phá hủy mạch và thiết bị điện tử), đi kèm những hệ lụy chiến lược không thể kiểm soát.

Do đó, xu hướng nghiên cứu quốc phòng hiện đại chuyển dịch mạnh mẽ sang việc phát triển các dòng đạn EMP xung điện từ phi hạt nhân, cho phép tích hợp trực tiếp lên đạn pháo hoặc tên lửa chiến thuật.

Trong bối cảnh đó, cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) đã công bố những tiến bộ mang tính bước ngoặt trong việc thu nhỏ thiết bị phát xạ điện từ mạnh, định hình lại phương thức tác chiến tương lai.

Nhật Bản đang phát triển hai dòng đạn EMP (xung điện từ) tiên tiến với mục tiêu tăng công suất gấp 100 lần vào năm 2028, biến mọi vi mạch đối phương thành vô dụng mà không cần tàn phá vật lý. Ảnh: mod.go.jp

Giải mã hai dòng đạn EMP chủ lực: Loại I tích điện và Loại II kích nổ

Theo các tài liệu kỹ thuật chính thức từ ATLA, chương trình phát triển đạn EMP của Nhật Bản được chia thành hai nhánh công nghệ chính nhằm phục vụ các kịch bản chiến đấu khác nhau.

Dòng thứ nhất là đạn EMP chạy điện thuộc Loại I, hoạt động dựa trên cơ chế tích trữ năng lượng vào các siêu tụ điện rồi phóng thích tức thời trong chớp mắt khi tiếp cận mục tiêu. Ưu điểm cốt lõi của biến thể này là khả năng tái sử dụng và bắn lặp lại nhiều lần trong một chiến dịch.

Bắt đầu từ mức chuẩn kỹ thuật năm 2016, đội ngũ nghiên cứu của ATLA đã nâng mật độ công suất của dòng đạn này lên gấp 8,7 lần vào năm 2023, đồng thời đang dồn lực thử nghiệm nguyên mẫu hướng tới mốc khổng lồ gấp 100 lần vào năm 2028.

Song song với Loại I, Nhật Bản đồng thời phát triển dòng đạn EMP dùng thuốc nổ thuộc Loại II.

Khác với cơ chế tích điện tuần hoàn, biến thể này sử dụng năng lượng giải phóng từ một khối thuốc nổ đặc biệt để nén thông lượng từ trường, qua đó tạo ra dòng điện cực đại trong một khoảnh khắc duy nhất.

Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trước khi tiêu hủy cấu trúc, dòng đạn Loại II lại sở hữu sức công phá và biên độ trường điện từ vượt trội hơn hẳn.

Cả hai nguyên mẫu này đang được hoàn thiện các khâu kiểm định cuối cùng để sẵn sàng đưa vào biên chế trước mốc thời gian năm 2028.

Thiết bị đạn EMP phát xung điện từ với mật độ công suất tăng gấp 8,7 lần, năm 2023. Mục tiêu tăng công suất gấp 100 lần vào năm 2028. Nguồn: Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA)

Cơn ác mộng của khí tài điện tử trên chiến trường tương lai

Sự ra đời của các dòng đạn EMP siêu nhỏ gọn từ chương trình nghiên cứu của ATLA đánh dấu một bước chuyển dịch tư duy chiến lược trong quân sự, nơi các hệ thống vũ khí không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sức công phá sát thương của mảnh văng hay đầu đạn xuyên giáp.

Khi mọi trang thiết bị quân sự từ máy bay không người lái, xe tăng chủ lực, hệ thống radar cảnh giới cho đến các mạng lưới thông tin liên lạc chiến trường đều phụ thuộc tuyệt đối vào vi mạch bán dẫn và bo mạch điện tử, một xung điện từ cường độ cao quét qua sẽ lập tức làm tê liệt toàn bộ hệ thống.

Chiến trường tương lai vì thế sẽ chứng kiến những màn triệt tiêu năng lực chiến đấu của đối phương một cách âm thầm nhưng triệt để, mở ra kỷ nguyên tác chiến điện tử hoàn toàn mới.

(Theo mod.go.jp, news.yahoo.co.jp, secretmilitarytechnology.com)