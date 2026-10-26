Giải mã chính sách thuế tạo đòn bẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp đồng hành cùng chính sách

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, ông Vũ Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu OR nhìn nhận, chính sách giảm thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tái đầu tư cho nhóm doanh nghiệp thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp giảm bớt một phần chi phí vận hành. Nguồn lực tiết kiệm được có thể tiếp tục được đưa trở lại hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp có điều kiện đầu tư thêm nhân sự, mở rộng hoạt động và cải thiện dòng tiền.

Nhiều doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp phần mềm để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai thuế tuân thủ theo quy định. Ảnh: Khắc Kiên

Thuế được xác định là một trong những chủ đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ngoài các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận đối với công tác thuế, bắt đầu từ tư duy của lãnh đạo thay vì chỉ xem đây là nhiệm vụ riêng của bộ phận kế toán.

Bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài Chính)

Liên quan đến chính sách thuế, ông Vũ Bình Long, CEO & Founder Công ty Cổ phần Thương mại Honico cho hay, doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn trong giai đoạn đầu khi các quy định mới được triển khai. Việc chuyển đổi quy trình kê khai thuế đòi hỏi đội ngũ kế toán phải làm quen với các phần mềm mới, tham gia các khóa đào tạo và cập nhật liên tục những quy định mới của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan thuế cùng các giải pháp phần mềm, doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi với quy trình mới. Hiện nay, các hoạt động kê khai và nộp thuế trực tuyến đã được thực hiện ổn định, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ nhà bán hàng tuân thủ quy định một cách thuận tiện hơn, theo ông Kiều Tiến Anh, Giám đốc vận hành sàn Thương mại điện tử HaiOne (Thuần Việt), hiện đơn vị đang cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh doanh có đầy đủ mã số thuế và hóa đơn hợp lệ. Điều này giúp hoạt động kinh doanh trên sàn đảm bảo tính minh bạch ngay từ đầu. Hệ thống được tích hợp các tính năng hỗ trợ quản lý thuế, bao gồm: Tự động tách và tính thuế trên từng đơn hàng; Theo dõi doanh thu và nghĩa vụ thuế theo thời gian thực; Hỗ trợ nhà bán hàng xác định số thuế phải nộp ngay trên hệ thống; Kết nối với các phần mềm kế toán và giải pháp AI để đồng bộ dữ liệu.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo thông tin, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các hiệp hội để hỗ trợ, cung cấp nhiều giải pháp miễn phí trên nền tảng di động nhằm giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, hệ thống cũng được cập nhật liên tục theo các nghị định, thông tư và quy định mới nhất của cơ quan thuế.

Triển khai các Nghị định 70 về hóa đơn điện tử, cùng các chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số như Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198, hộ kinh doanh buộc phải thay đổi phương thức quản lý và vận hành.

Để đáp ứng yêu cầu này, Sapo xây dựng quy trình quản lý khép kín, liên kết toàn bộ dữ liệu bán hàng với hệ thống hóa đơn điện tử. Khi đơn hàng được tạo trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động: Xuất hóa đơn điện tử; Đồng bộ doanh thu; Tổng hợp dữ liệu kế toán; Lập các báo cáo theo đúng biểu mẫu của cơ quan thuế; Gợi ý hồ sơ kê khai thuế phù hợp với từng mô hình kinh doanh…

Quản trị thuế trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, những thay đổi mới trong chính sách thuế có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách ưu đãi dành cho khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Chuyên gia Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam thông tin, quá trình xây dựng và triển khai chính sách thuế tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn. Một trong những bước tiến quan trọng là việc hình thành cơ chế cho phép người nộp thuế sử dụng dịch vụ của các tổ chức đại lý thuế để hỗ trợ thực hiện thủ tục, qua đó giảm áp lực cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng tuân thủ.

Đáng chú ý, có chính sách cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp tục được hưởng mức giảm thuế ngay cả khi đang áp dụng một số mức thuế suất ưu đãi khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thay đổi cách nhìn về thuế. Quản trị thuế cần trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu không phải là tìm mọi cách để giảm số thuế phải nộp, mà là thực hiện đúng nghĩa vụ, tận dụng đúng các ưu đãi được pháp luật cho phép và giảm tối đa chi phí cũng như rủi ro phát sinh trong quá trình tuân thủ.

Các chuyên gia lưu ý vẫn còn những vướng mắc thực tế, nên nghiên cứu và có cơ chế xử lý hợp lý để tránh tạo gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Một định hướng quan trọng được nhấn mạnh là cơ quan thuế không chỉ thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra mà cần tăng cường vai trò hỗ trợ người nộp thuế.