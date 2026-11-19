Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xuống khỏi chiếc limousine Aurus Senat khi tới dự lễ kỷ niệm ngày Thống nhất Quốc gia ở Moskva vào tháng 11/2025. Ảnh: united24media

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống máy bay tại sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, sáng 18/11, một chiếc limousine màu đen đã chờ sẵn trên đường băng. Trên mũi xe gắn lá quốc kỳ Nga nhỏ. Đó là chiếc Aurus Senat – mẫu xe sang do Nga phát triển, được lựa chọn làm phương tiện chính thức phục vụ người đứng đầu Điện Kremlin.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), ông Putin đã bước lên chiếc Aurus Senat ngay sau khi được ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đón tại sân bay. Sự xuất hiện của chiếc xe không đơn thuần là một chi tiết hậu trường trong chuyến công du. Trong nhiều năm qua, Aurus Senat đã trở thành hình ảnh quen thuộc bên cạnh nhà lãnh đạo Nga, đồng thời được sử dụng như một biểu tượng quảng bá năng lực công nghiệp và dấu ấn quốc gia của Moskva.

Từ dự án xe dành cho nguyên thủ đến thương hiệu hạng sang của Nga

Aurus Senat là sản phẩm thuộc dự án phát triển dòng xe cao cấp do Viện Nghiên cứu khoa học ô tô và động cơ Nga (NAMI) chủ trì. Dự án được triển khai từ năm 2013, trong khuôn khổ chương trình phát triển một nền tảng xe thống nhất phục vụ nhiều mục đích, từ xe dành cho nguyên thủ đến phương tiện thương mại hạng sang.

Trước khi Aurus xuất hiện, các nhà lãnh đạo Nga từng sử dụng những mẫu limousine nước ngoài, trong đó có Mercedes-Benz. Việc phát triển một mẫu xe nội địa dành riêng cho tổng thống vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài nhu cầu phương tiện đi lại, thể hiện mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp ô tô cao cấp có khả năng tự thiết kế và sản xuất những sản phẩm mang tính biểu tượng quốc gia.

Chiếc Aurus Senat lần đầu được công chúng chú ý rộng rãi vào tháng 5/2018, khi ông Putin sử dụng xe trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống mới. Hình ảnh nhà lãnh đạo Nga bước xuống từ chiếc limousine do chính nước này phát triển được xem là thông điệp về năng lực công nghiệp và định hướng giảm phụ thuộc vào các thương hiệu nước ngoài.

Thương hiệu Aurus sau đó được giới thiệu tại Triển lãm ô tô quốc tế Moskva tháng 8/2018. Tên gọi này được ghép từ “Aurum” – tiếng Latin có nghĩa là vàng – và “Rus”, gợi liên tưởng đến nước Nga (Russia). Dòng xe được định vị ở phân khúc hạng sang, với thiết kế kết hợp những đường nét cổ điển của limousine truyền thống và các yếu tố hiện đại.

Theo hãng thông tấn TASS, Aurus Senat bắt đầu được sản xuất quy mô lớn tại Cộng hòa Tatarstan từ năm 2021. Ngoài limousine dành cho Tổng thống, gia đình sản phẩm Aurus còn có sedan, xe đa dụng và các phương tiện phục vụ đoàn hộ tống.

Về thiết kế, Aurus Senat gợi nhớ những chiếc limousine ZIL từng đưa đón các nhà lãnh đạo Liên Xô. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, thân xe kéo dài và khoang hành khách phía sau rộng rãi. Những đường nét này tạo nên diện mạo vừa mang phong cách xe ngoại giao truyền thống, vừa thể hiện tham vọng xây dựng một thương hiệu riêng của Nga.

Nền tảng kỹ thuật của Aurus được phát triển theo kiến trúc mô-đun thống nhất (EMP), do NAMI nghiên cứu. Theo giới thiệu của NAMI, nền tảng này cho phép phát triển nhiều loại thân xe và cấu hình phương tiện khác nhau. Đây cũng là cơ sở để Nga xây dựng một dòng sản phẩm từ limousine tổng thống đến xe thương mại cao cấp.

Phiên bản Aurus Senat Limousine nâng cấp được giới thiệu tại lễ nhậm chức của ông Putin ngày 7/5/2024. NAMI cho biết nhiều bộ phận quan trọng của xe, từ pin kéo điện áp cao, hệ thống điều khiển hệ truyền động, thiết bị điện tử đến các chi tiết thân vỏ và khung gầm, được thiết kế và đưa vào sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố đầy đủ cấu hình kỹ thuật và mức độ bảo vệ của chiếc xe chuyên dụng mà Tổng thống Putin sử dụng.

Chiếc xe trở thành công cụ ngoại giao của Điện Kremlin

Không chỉ xuất hiện trong các hoạt động chính thức tại Nga, Aurus Senat còn theo ông Putin trong nhiều chuyến công du và trở thành một phần trong hình ảnh ngoại giao của nhà lãnh đạo này.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý diễn ra vào tháng 9/2023, khi ông Putin giới thiệu chiếc Aurus Senat với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông Nga. Ông Kim được mời ngồi thử chiếc limousine, trước khi hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu và hợp tác song phương.

Đến tháng 2/2024, ông Putin tặng ông Kim một chiếc Aurus Senat. Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng 6 cùng năm, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục tặng thêm một chiếc xe cùng thương hiệu. Hai nhà lãnh đạo sau đó còn cùng ngồi trên chiếc Aurus, thay phiên nhau cầm lái.

Trước đó, ông Putin cũng từng tự lái chiếc Aurus chở Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Sochi năm 2018. Qua những lần giới thiệu và trao tặng xe, Aurus không chỉ được quảng bá như một sản phẩm công nghiệp mà còn trở thành món quà mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện thiện chí và quan hệ giữa Nga với các đối tác.

Tổng thống Vladimir Putin cầm lái chở Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trên chiếc xe Aurus Senat tại Sochi. Ảnh: Kremlin.ru

SCMP nhận định chiếc limousine đã trở thành một công cụ ngoại giao đặc trưng của ông Putin. Việc đưa Aurus Senat tới Thâm Quyến lần này tiếp tục duy trì hình ảnh đó, khi chiếc xe Nga xuất hiện trong một sự kiện quốc tế quy tụ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Tham vọng tự chủ công nghiệp và những thách thức

Sự ra đời của Aurus Senat gắn với nỗ lực lâu dài của Nga nhằm phát triển các sản phẩm công nghiệp cao cấp trong nước. Mục tiêu này càng được nhấn mạnh sau năm 2022, khi nhiều hãng ô tô quốc tế thu hẹp hoặc rút hoạt động khỏi thị trường Nga, buộc ngành công nghiệp ô tô nước này phải tìm kiếm nguồn cung và phương án sản xuất thay thế.

Năm 2024, Nga công bố kế hoạch mở rộng sản xuất Aurus tại nhà máy Toyota cũ ở thành phố Saint Petersburg. Cơ sở này được chuyển giao cho NAMI sau khi Toyota rời thị trường Nga. Kế hoạch tận dụng nhà máy và năng lực sản xuất sẵn có cho thấy Moskva muốn đưa Aurus vượt khỏi phạm vi một mẫu xe phục vụ nguyên thủ, hướng tới xây dựng thương hiệu thương mại có quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, việc phát triển một chiếc xe hạng sang với hàm lượng công nghệ cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Một cuộc điều tra của Reuters công bố tháng 6/2024 cho thấy doanh nghiệp sản xuất Aurus đã nhập khẩu ít nhất 34 triệu USD linh kiện và thiết bị từ nước ngoài trong giai đoạn 2018–2023.

Tại Thâm Quyến, giữa sự chú ý dành cho cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga, chiếc limousine màu đen mang quốc kỳ Nga có thể chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc trên đường băng. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ về tham vọng xây dựng thương hiệu ô tô quốc gia – một phần trong nỗ lực khẳng định vị thế công nghiệp và bản sắc của nước Nga.