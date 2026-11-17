Đại dương trở thành một bộ phim hành động Hollywood

Giữa vịnh biển Cầu Hôn tại Phú Quốc, những chiếc jetski bất ngờ tăng tốc, xé sóng lao đi trong tiếng nhạc dồn dập. Phía trên, các nghệ sĩ flyboard vút lên không trung, thực hiện những cú xoay người ngoạn mục. Những vệt sáng LED liên tục đổi hướng, đan cài giữa mặt nước và bầu trời, trước khi pháo hoa bùng nổ, thắp sáng cả vùng biển.Khung cảnh gợi liên tưởng đến những màn rượt đuổi nghẹt thở trong các bộ phim điệp viên Hollywood. Nhưng giữa nhịp điệu tốc độ ấy, một thế giới hoàn toàn khác dần xuất hiện: những nàng tiên cá huyền bí, những chuyển động mềm mại và âm thanh như vọng lên từ sâu thẳm đại dương.

Đó cũng là lúc khán giả nhận ra, những màn trình diễn mạo hiểm trong Symphony of the Sea mùa 3 không đơn thuần được tạo ra để phô diễn kỹ thuật. Mỗi cú tăng tốc, mỗi vòng bay hay sự thay đổi của ánh sáng đều là một phần của câu chuyện lớn hơn, được kể bằng thứ ngôn ngữ không cần lời thoại.

Trở lại với mùa diễn thứ ba tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, Symphony of the Sea lựa chọn một hướng tiếp cận mới: biến không gian mặt biển rộng 56.000 m² thành sân khấu của cuộc đối thoại giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập – Thành phố và Thiên nhiên.

Những chiếc jetski mang đến cảm giác như những cuộc truy đuổi trong 007 hay Nhiệm vụ bất khả thi

Trong thế giới ấy, những chiếc jetski mạnh mẽ đại diện cho nhịp sống đô thị hiện đại: tốc độ, năng lượng và khát vọng không ngừng tiến về phía trước. Ngược lại, những nghệ sĩ flyboard bay lượn giữa không trung mang hình ảnh của thiên nhiên phóng khoáng, tự do và đầy bí ẩn.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền thoại của đại dương, đặc biệt là hình tượng những nàng tiên cá trong thần thoại, đội ngũ sáng tạo đưa vào show diễn một lớp màu sắc kỳ ảo. Nếu jetski mang đến cảm giác như những cuộc truy đuổi trong 007 hay Nhiệm vụ bất khả thi, thì sự xuất hiện của các nàng tiên cá lại mở ra một thế giới thần thoại, nơi đại dương không chỉ là phông nền mà dường như có tiếng nói và linh hồn riêng.

Các nàng tiên cá xuất hiện trên mặt biển Phú Quốc dưới hình hài của những jetsurf

Điểm thú vị nằm ở cách câu chuyện được phát triển. Thay vì xây dựng một cuộc đối đầu để phân định thắng thua, Symphony of the Sea dẫn khán giả đi qua những va chạm, hoài niệm và kết nối, để cuối cùng hai thế giới cùng hòa chung một nhịp điệu.

Kịch bản gồm bảy chương, từ The Pulse of the City (Nhịp đập của thành phố) đến Finale (Màn kết), nhưng không được kể bằng lời thoại hay những nhân vật theo cách thông thường. Từng chương được thể hiện qua sự biến đổi của âm nhạc, tốc độ, đội hình biểu diễn và hiệu ứng ánh sáng.

Ở cao trào Clash of Worlds (Giao thoa thế giới), những chuyển động mạnh mẽ trên mặt nước và những đường bay mềm mại giữa không trung đan xen, tạo cảm giác như hai thế giới đang thực sự va chạm. Để rồi sau những màn rượt đuổi căng thẳng, nhịp điệu dần thay đổi, các chuyển động tìm được sự đồng bộ, mở đường cho đại cảnh kết thúc đầy cảm xúc.

Đó cũng là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm: Thành phố và Thiên nhiên không nhất thiết phải tồn tại ở hai phía đối lập. Khi con người biết lắng nghe và tìm thấy sự kết nối với tự nhiên, những khác biệt có thể cùng tạo nên một bản giao hưởng đẹp đẽ.

Pháo hoa, ánh sáng và những pha mạo hiểm cùng kể chuyện

Để biến ý tưởng giàu tính biểu tượng ấy thành trải nghiệm thực tế, mùa 3 được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ về quy mô trình diễn, công nghệ và đội ngũ nghệ sĩ.

Trên mặt biển, 12 jetski phối hợp cùng 8 flyboard, 3 sáo diều pháo sáng và 3 jetsurf (ván lướt phản lực), tạo nên những lớp chuyển động liên tục giữa mặt nước và không trung. Nếu những chiếc jetski mang đến các pha bứt tốc, đổi hướng đầy kịch tính, thì flyboard lại tạo ra những khoảnh khắc gần như phi trọng lực, khi nghệ sĩ có thể vút lên cao rồi lao xuống sát mặt biển.Trong những bộ trang phục LED được thiết kế riêng, các nghệ sĩ trở thành những điểm sáng chuyển động giữa biển trời. Từ xa, những đường bay và vệt sáng nối tiếp nhau tạo cảm giác như có ai đó đang vẽ nên những dải ngân hà trên mặt nước.

Đặc biệt, pháo hoa – yếu tố đã trở thành dấu ấn của những đêm diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn tiếp tục được nâng cấp với số lượng gấp ba lần mùa trước với số lượng pháo mỗi đêm lên đến hàng nghìn đơn vị pháo.

Nhưng thay vì chỉ xuất hiện ở phần kết để tạo nên một màn bùng nổ, pháo hoa được đưa vào cấu trúc kể chuyện, phối hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và chuyển động của nghệ sĩ. Có những khoảnh khắc, pháo hoa như tiếp thêm sức mạnh cho các màn rượt đuổi tốc độ cao. Ở những phân đoạn khác, những chùm sáng trên bầu trời lại trở thành điểm nhấn cho sự chuyển biến cảm xúc của câu chuyện.

Sự kết hợp giữa những pha mạo hiểm trên mặt biển, hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa khiến khán giả không chỉ theo dõi một màn trình diễn, mà có cảm giác đang ngồi giữa một đại cảnh điện ảnh sống động, nơi mọi diễn biến xảy ra ngay trước mắt.Đằng sau những khoảnh khắc ấy là sự phối hợp của đội ngũ nghệ sĩ quốc tế cùng các đơn vị sản xuất và công nghệ trình diễn như H2O Events và LaserVision. Mỗi chuyển động trên mặt nước, mỗi hiệu ứng ánh sáng hay thời điểm pháo hoa xuất hiện đều cần được tính toán để tạo nên một tổng thể liền mạch.

Tại nhà hàng Sun Bavaria, du khách có thể vừa thưởng thức buffet gần 100 món Á – Âu vừa chiêm ngưỡng trọn màn trình diễn trên mặt biển

Một điểm đặc biệt khác của Symphony of the Sea là cách trải nghiệm nghệ thuật được kết hợp với ẩm thực. Tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, du khách có thể thưởng thức buffet gần 100 món Á – Âu trong khi chiêm ngưỡng các màn trình diễn trên mặt biển từ không gian nhà hàng hướng thẳng ra sân khấu.

Thay vì ngồi trong một nhà hát truyền thống, khán giả thưởng thức bữa tối giữa không gian biển đêm, với âm nhạc, ánh sáng, những màn bay lượn và pháo hoa diễn ra ngay trước mắt. Sự kết hợp này mang đến một cách thưởng thức nghệ thuật khác biệt, nơi bữa tối cũng trở thành một phần của hành trình trải nghiệm.

Sau ba mùa diễn, Symphony of the Sea đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một show nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa. Bằng cách đưa câu chuyện, âm nhạc và những lớp ý nghĩa nghệ thuật vào từng màn trình diễn, show diễn mang đến cho khán giả không chỉ cảm giác phấn khích trước những pha hành động ngoạn mục, mà còn những khoảnh khắc lắng đọng giữa biển trời Phú Quốc.