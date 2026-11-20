Tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng công bố hình ảnh ghi lại đàn voi gồm 9 cá thể xuất hiện tại khu vực lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, thuộc xã Quế Phước. Đến giữa tháng 11, đàn voi tiếp tục được lực lượng chức năng ghi nhận tại một số khu vực thuộc chốt quản lý, bảo vệ rừng Khe Rong.

Để ghi nhận thực tế và có được những hình ảnh chân thực, rõ nét nhất về đàn voi hoang dã, phóng viên Chuyên đề Báo Công an TP Đà Nẵng đã theo chân lực lượng chuyên trách thuộc Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, trực tiếp vào rừng tìm kiếm dấu vết và tiếp cận khu vực đàn voi thường xuất hiện.

Hành trình vào rừng giữa mùa mưa khiến đoàn gặp không ít khó khăn do nước suối dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đến được chốt Khe Rong, đoàn phải lội qua 3 đoạn suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng chuyên trách am hiểu địa hình, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau vượt qua những đoạn đường hiểm trở, tiếp tục hành trình vào rừng.

Rời chốt bảo vệ, lực lượng chuyên trách sử dụng 2 xe máy dẫn đường, đưa đoàn tiến sâu vào rừng, hướng đến khu vực đàn voi thường xuất hiện. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi, nhiều hố sâu và khe suối, đường đi gồ ghề, hiểm trở, khiến hành trình di chuyển tiềm ẩn không ít nguy hiểm.

Tại một số khu vực, đoàn buộc phải để xe máy lại, tiếp tục đi bộ để thuận tiện quan sát và hạn chế tác động đến không gian sinh sống tự nhiên của đàn voi. Trong quá trình di chuyển, lực lượng chuyên trách cũng liên tục cảnh báo về khả năng voi xuất hiện ở khu vực lân cận, yêu cầu các thành viên giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn.

Sau gần 2 giờ di chuyển từ chốt bảo vệ Khe Rong, đoàn đã tiếp cận khu vực đàn voi thường xuyên xuất hiện, gần nhất là vào giữa tháng 11-2026. Tại đây, những đống phân voi còn khá mới vẫn hiện diện, trở thành dấu vết giúp lực lượng chuyên trách nhận định về sự hiện diện và hoạt động kiếm ăn của đàn voi trong khu vực.

Một điều khá đặc biệt là phân voi tại khu vực này không có mùi hôi thối nồng như nhiều người vẫn nghĩ. Quan sát thực tế cho thấy, phân voi chủ yếu gồm các loại xơ thực vật, thân cây, cỏ và lá rừng – nguồn thức ăn tự nhiên của đàn voi.

Để tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm và dấu hiệu nhận biết, lực lượng chuyên trách còn trực tiếp cầm, quan sát phân voi, kiểm tra các thành phần xơ thực vật bên trong và chia sẻ những đặc điểm khác biệt giúp nhận diện dấu vết của loài voi trong tự nhiên.

Qua quan sát, đoàn ghi nhận nhiều đống phân voi với mức độ mới, cũ khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn vẫn còn khá mới, giữ nguyên hình dạng, cho thấy đàn voi đã xuất hiện và kiếm ăn tại khu vực này trong thời gian gần đây.

Bên cạnh những đống phân voi, nhiều dấu chân voi khổng lồ cũng in rõ trên nền đất ẩm gần đó, thêm một minh chứng cho sự xuất hiện và di chuyển của đàn voi tại khu vực xã Quế Phước, TP Đà Nẵng.

Tấn Việt