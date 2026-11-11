Giải mã bức tranh tài chính và cơ cấu sở hữu tại Tập đoàn Bệnh viện TNH (bài 1)

Lời toà soạn: Trong bối cảnh ngành y tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trong việc chia sẻ áp lực với hệ thống y tế công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, việc phát triển các cơ sở y tế theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững đang trở thành yêu cầu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực tài chính và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp cũng là những yếu tố cần được quan tâm. CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán: TNH) là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân, với hệ thống bệnh viện được mở rộng trong những năm gần đây. Dù quy mô tài sản và mạng lưới hoạt động gia tăng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lại ghi nhận những diễn biến kém tích cực, trong khi áp lực nợ vay, chi phí tài chính và dòng tiền đặt ra không ít thách thức. Trên tinh thần thông tin khách quan, đa chiều, gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Môi trường thực hiện tuyến bài gồm 3 kỳ về CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH, tập trung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính, cơ cấu sở hữu và những giao dịch với các bên liên quan. Thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính, tài liệu quản trị và thông tin doanh nghiệp công bố, tuyến bài hướng tới cung cấp cho độc giả góc nhìn toàn diện hơn về hiệu quả hoạt động, năng lực sử dụng vốn và những vấn đề đặt ra trong quản trị doanh nghiệp y tế tư nhân. Qua đó, góp phần thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bài 1: TNH lỗ 8 quý liên tiếp, chưa thoát chuỗi kinh doanh bết bát

Dù doanh thu vẫn duy trì đà tăng trưởng, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH liên tiếp ghi nhận những con số thua lỗ nặng nề trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026. Áp lực từ giá vốn cao ngất ngưởng, chi phí lãi vay tăng phi mã cùng khoản lỗ lớn tại các cơ sở mới như TNH Lạng Sơn và TNH Việt Yên đang đẩy bức tranh tài chính của doanh nghiệp vào giai đoạn đầy thử thách.

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2026 với thông tin đáng chú ý. Theo đó, Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành 2.200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 220 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 16%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sử dụng để thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Thái Nguyên. Trong đó, 62,42 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay ngắn hạn và 157,58 tỷ đồng thanh toán khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư Bệnh viện TNH Việt Yên.

Đáng chú ý, trái phiếu có cơ chế chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông TNH. Sau 24 tháng, trái chủ có quyền chuyển đổi dư nợ gốc trái phiếu thành tối đa 22 triệu cổ phiếu với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, phần dư nợ lãi phát sinh cũng có thể được chuyển đổi thành tối đa 7,04 triệu cổ phiếu TNH theo phương án phát hành.

TNH lỗ 8 quý liên tiếp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt 184,5 tỷ đồng, tăng 24,5% so với mức 148,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 33,6% so với mức 14 tỷ đồng của quý III/2025.

Kết quả, TNH lỗ sau thuế hợp nhất đạt 45,9 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với khoản lỗ 20,6 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, phần lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 41,3 tỷ đồng.

Như vậy TNH đã ghi nhận quý thua lỗ thứ 8 liên tiếp, kéo dài từ quý IV/2024 đến quý III/2026. Cụ thể, doanh nghiệp lỗ 13,5 tỷ đồng trong quý IV/2024; gần 35 tỷ đồng trong quý I/2025; 20,3 tỷ đồng trong quý II/2025; 20,6 tỷ đồng trong quý III/2025 và 20 tỷ đồng trong quý IV/2025. Sang năm 2026, tình hình chưa cải thiện khi TNH tiếp tục lỗ 46,3 tỷ đồng trong quý I, 25,3 tỷ đồng trong quý II và gần 46 tỷ đồng trong quý này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNH đạt 460,6 tỷ đồng, tăng 27,3% so với mức 361,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trái lại, lợi nhuận gộp giảm 33,2%, còn 12,2 tỷ đồng.

Lỗ sau thuế hợp nhất đạt 116,9 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 74,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó, cổ đông công ty mẹ chịu khoản lỗ 111 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến TNH thua lỗ là giá vốn dịch vụ ở mức cao so với doanh thu tạo ra.

Tình hình làm ăn quý III và luỹ kế 9 tháng của TNH.

Trong quý III/2026, giá vốn hàng bán lên tới 175,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 95% doanh thu thuần. Với mức doanh thu 184,5 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ còn 9,3 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Tính chung 9 tháng đầu năm, giá vốn đạt 448,4 tỷ đồng trên tổng doanh thu thuần 460,6 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của TNH chỉ còn khoảng 2,7%, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 5,1% của cùng kỳ năm trước.

Không chỉ chịu áp lực từ giá vốn, doanh nghiệp còn phải gánh khoản chi phí tài chính ngày càng tăng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Riêng quý III/2026, chi phí tài chính của TNH đạt 30,4 tỷ đồng, tăng 141,4% so với mức 12,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, khoản chi phí này lên tới 59,3 tỷ đồng, tăng 73,9% so với mức 34,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III đạt 21,8 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng là 2,7 tỷ đồng. Tổng hai khoản chi phí này lên tới 24,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với lợi nhuận gộp 9,3 tỷ đồng mà doanh nghiệp tạo ra.

Như vậy, phần lợi nhuận thu được từ hoạt động khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ chưa đủ bù đắp chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Khi cộng thêm áp lực lãi vay, kết quả kinh doanh của TNH càng trở nên khó khăn.

Các bệnh viện mới tiếp tục ghi nhận thua lỗ

Xét theo cơ cấu doanh thu quý III/2026, hoạt động khám chữa bệnh vẫn là nguồn thu chủ lực của TNH.

Cụ thể, dịch vụ khám chữa bệnh mang về 165,6 tỷ đồng, chiếm 89,7% tổng doanh thu. Hoạt động bán hàng hóa, chủ yếu là thuốc và vật tư y tế, đóng góp 18,3 tỷ đồng, tương ứng 9,9%. Dịch vụ khác ghi nhận 0,7 tỷ đồng, chiếm 0,4%.

Xét theo từng cơ sở vận hành, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất với 92,4 tỷ đồng, chiếm 49,9% doanh thu theo bộ phận. Đáng chú ý, cơ sở này mang lại lợi nhuận bộ phận 21,4 tỷ đồng trong quý III.

Cơ cấu doanh thu theo cơ sở của TNH.

Bệnh viện TNH Phổ Yên ghi nhận doanh thu 32,4 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng doanh thu theo bộ phận, đồng thời mang về lợi nhuận bộ phận 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai bệnh viện mới là TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Tại Bệnh viện TNH Việt Yên, doanh thu thuần quý III/2026 đạt 27,4 tỷ đồng, tăng 40,8% so với mức 19,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, cơ sở này vẫn ghi nhận lỗ bộ phận 4,2 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 8,6 tỷ đồng của quý III/2025.

Đối với Bệnh viện TNH Lạng Sơn, đây là cơ sở mới đi vào hoạt động trong năm 2026 nên chưa có doanh thu cùng kỳ năm trước để so sánh. Trong quý III, bệnh viện ghi nhận doanh thu thuần 14 tỷ đồng nhưng lỗ bộ phận 11,1 tỷ đồng.

Chi phí giá vốn và vận hành tại cơ sở này lên tới 25,1 tỷ đồng, trong đó có các khoản chi phí liên quan đến khấu hao tài sản cố định, bộ máy nhân sự và máy móc thiết bị y tế. Đây cũng là đơn vị ghi nhận mức lỗ bộ phận lớn nhất trong hệ thống TNH ở quý III/2026.

Ở chiều ngược lại, Bệnh viện TNH Phổ Yên đã duy trì được lợi nhuận bộ phận dương 1,3 tỷ đồng, tăng so với mức 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, một bệnh viện thường cần khoảng 3-5 năm để đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi. Ngoài áp lực từ quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh của TNH trong thời gian qua còn chịu tác động bất lợi từ bão lũ và biến động cạnh tranh nhân sự y tế.

Trong năm 2026, Bệnh viện TNH đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 836,04 tỷ đồng, tăng 64,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ 51,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 93,22 tỷ đồng.

5 năm qua, TNH làm ăn ra sao?

Nhìn lại kết quả kinh doanh trong 5 năm gần đây, tình hình hoạt động của TNH cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt, đặc biệt ở khả năng tạo lợi nhuận. Nếu giai đoạn 2021-2023, doanh nghiệp duy trì doanh thu trên 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 139 tỷ đồng mỗi năm thì từ năm 2024, các chỉ tiêu này bắt đầu đi xuống. Đến năm 2025, TNH đã chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ.

Kết quả kinh doanh của TNH qua các năm.

Cụ thể, năm 2021, TNH ghi nhận doanh thu thuần 412,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142,7 tỷ đồng. Sang năm 2022, doanh thu tăng lên 463,2 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 12,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 140,6 tỷ đồng.

Đến năm 2023, doanh thu thuần tiếp tục tăng lên 531,9 tỷ đồng, mức cao nhất trong giai đoạn được thống kê. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 139,2 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hai năm trước. Diễn biến này cho thấy tăng trưởng doanh thu chưa thực sự chuyển hóa thành mức tăng tương ứng về lợi nhuận.

Bước ngoặt tiêu cực xuất hiện từ năm 2024. Doanh thu thuần của TNH giảm còn 440,2 tỷ đồng, giảm khoảng 17,3% so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 45 tỷ đồng, giảm khoảng 67,6% so với năm 2023.

Tình hình tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Doanh thu thuần phục hồi lên 509,5 tỷ đồng, tăng khoảng 15,7% so với năm 2024, nhưng doanh nghiệp lại ghi nhận khoản lỗ sau thuế 93,2 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức lãi 45 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp năm 2025 chỉ còn 27,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 120,99 tỷ đồng năm 2024 và 218,3 tỷ đồng năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng chuyển từ mức lãi 55,2 tỷ đồng năm 2024 sang lỗ 90,15 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, xét trong vòng 5 năm, doanh thu thuần của TNH tuy có những giai đoạn tăng trưởng nhưng chưa duy trì được xu hướng ổn định. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm từ 142,7 tỷ đồng năm 2021 xuống âm 93,2 tỷ đồng năm 2025. Đáng chú ý, năm 2025 doanh thu đã phục hồi nhưng hiệu quả kinh doanh không những không cải thiện mà còn chuyển sang thua lỗ.

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh và áp lực chi phí phát sinh từ quá trình mở rộng hệ thống, TNH đang có sự điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược đầu tư. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn 2026-2028, Tập đoàn sẽ không tiếp tục đầu tư xây dựng thêm bệnh viện mới mà tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở hiện hữu.

Theo đó, TNH định hướng tối ưu công suất khai thác tại 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn; đồng thời mở rộng giường bệnh, phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Sau giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống bệnh viện, bức tranh tài chính của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Quy mô tài sản đã vượt 3.000 tỷ đồng, song cơ cấu tài sản, nguồn vốn và sự gia tăng dư nợ vay đang đặt ra không ít thách thức đối với khả năng cân đối dòng tiền của doanh nghiệp. Ở bài sau, Tạp chí Kinh tế Môi trường sẽ phân tích cụ thể tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn cũng như những áp lực mà TNH đang phải đối mặt.