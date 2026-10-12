Giải mã bí mật 'Tuổi học trò có nên yêu'

Sáng 12-10, hơn 1.000 học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TPHCM) hào hứng tham gia chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức.

Ở cấp THPT, những rung động đầu đời bắt đầu hiện hữu, đi kèm là những băn khoăn về sức khỏe tâm sinh lý. Đây cũng là lúc các em bắt đầu học cách lắng nghe chính mình và học cách thấu hiểu người khác.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nói về ý nghĩa của chương trình. CLIP: NHÃ CHÂN

Chương trình cùng chia sẻ, lắng nghe, khám phá thế giới muôn màu của tuổi mới lớn. Nơi đây không có đúng hay sai, chỉ có sự chân thành và thấu hiểu. Bởi mỗi câu chuyện, mỗi tâm sự đều đáng được trân trọng.

Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An giao lưu cùng các em. Ảnh: HỒNG ĐÀO

TS tâm lý Đào Lê Hòa An, Chủ nhiệm chương trình Tâm lý học - Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương, đã trò chuyện cùng các em về nội dung "Tuổi học trò có được yêu hay không. Nếu được phép yêu, giới hạn nào là phù hợp?" và giải đáp những tình huống "khó nói"…

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt đặt câu hỏi với các chuyên gia. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Theo TS Đào Lê Hòa An, để thấu hiểu tâm lý tuổi học đường, điều quan trọng là tạo ra một không gian an toàn để các em có thể tự tin bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và những vấn đề mình đang gặp phải.

“Khi con gặp vấn đề, cha mẹ cần học cách lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con, thay vì vội vàng phán xét hay phủ nhận những điều con chia sẻ. Cha mẹ cần công nhận cảm xúc của con, thể hiện sự đồng cảm và cùng con trao đổi để tìm hiểu sự việc. Thông qua những câu hỏi gợi mở, phụ huynh có thể giúp con nhìn nhận tình huống, cân nhắc các phương án ứng xử và từng bước điều chỉnh suy nghĩ, hành vi phù hợp”, TS Đào Lê Hòa An phân tích.

Ban tổ chức tri ân các chuyên gia, bác sĩ, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: HỒNG ĐÀO

BS.CKI Lê Trần Xuân Mai (Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng Vương) chia sẻ các nội dung liên quan đến “vượt rào”, “lửa gần rơm”, mang thai ngoài ý muốn, việc phát tán hình ảnh, clip nhạy cảm, bị lừa dối qua mạng xã hội, mối quan hệ sau chia tay, tình cảm đồng giới…

BS.CKI Lê Trần Xuân Mai chia sẻ các nội dung liên quan đến sức khỏe sinh sản. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Em Nguyễn Thanh Minh Khôi, học sinh lớp 12A10 cho biết, chương trình mang lại nhiều kiến thức bổ ích, giúp học sinh có thêm hành trang cần thiết cho cuộc sống. Em ấn tượng với những kiến thức về các biện pháp tránh thai ở tuổi vị thành niên, giúp học sinh biết cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Các em bày tỏ quan điểm cá nhân về tình yêu tuổi học trò

Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, đánh giá chương trình là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp học sinh tiếp cận những kiến thức gần gũi với tâm lý lứa tuổi vị thành niên. Nhà trường trân trọng sự đồng hành của Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các chuyên gia tâm lý, bác sĩ và nghệ sĩ trong việc truyền tải thông điệp đến học sinh.

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc giao lưu cùng các em

Dịp này, các em học sinh được giao lưu cùng ca sĩ trẻ Bùi Duy Ngọc. Những sản phẩm của nam ca sĩ được khán giả yêu thích, lọt thứ hạng cao trên bảng xếp hàng trending YouTube.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt thích thú khi được gặp ca sĩ. Ảnh: HỒNG ĐÀO

“Bí mật tuổi chúng mình” do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức vào tháng 10-2026 tại 4 trường THPT ở TPHCM: Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM), Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình.