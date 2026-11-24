Theo nghiên cứu mới công bố trên nền tảng thông tin khoa học ScienceDaily, nhóm chuyên gia tại Đại học Cambridge (Anh) đã tiến hành giải trình tự và phân tích biểu sinh đối với hệ gen của cụ rùa khổng lồ Jonathan.

Hiện khoảng 194 tuổi và đang sinh sống trên đảo St. Helena (thuộc vùng Nam Đại Tây Dương), Jonathan đang nắm giữ kỷ lục là cá thể rùa khổng lồ sống lâu nhất từng được ghi nhận, đồng thời là động vật trên cạn cao tuổi nhất thế giới còn tồn tại.

Cụ rùa khổng lồ Jonathan (khoảng 194 tuổi) tại đảo St. Helena. Ảnh: ScienceDaily / Đại học Cambridge.↵

Qua quá trình phân tích chuyên sâu công trình mang tên "Epigenetic insights into extreme longevity in the world's oldest terrestrial animal, Jonathan" (Tạm dịch: Những góc nhìn biểu sinh về sự trường thọ cực đại ở động vật trên cạn cao tuổi nhất thế giới, Jonathan), các nhà nghiên cứu đã xác định được 287 biến thể di truyền độc nhất trong cấu trúc ADN của cụ rùa này.

Kết quả giải mã cho thấy, nhóm biến thể di truyền đặc biệt này đóng vai trò then chốt trong hàng loạt cơ chế sinh học quan trọng, bao gồm: Tự động sửa chữa các tổn thương ADN phát sinh theo thời gian, kiểm soát và cân bằng phản ứng viêm của cơ thể, điều hòa hoạt động của insulin và quá trình trao đổi chất, ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu Đại học Cambridge, chính cơ chế điều hòa gen duy trì sự ổn định bất thường qua gần hai thế kỷ đã giúp cụ rùa Jonathan tránh được các bệnh lý thoái hóa thường gặp ở tuổi già.

Phát hiện này không chỉ giải mã bí ẩn sinh học đằng sau tuổi thọ phi thường của loài rùa khổng lồ, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực nghiên cứu chống lão hóa, hứa hẹn gợi mở các phương pháp giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho con người trong tương lai.