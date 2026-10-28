Giải mã bí ẩn hai quả trứng 'phát sáng' màu xanh khiến nhân viên vườn thú đứng ngồi không yên

Vườn thú Adelaide tại Australia đang theo dõi sát sao hai quả trứng chim đà điểu đầu mào phương Nam mang màu xanh sáng vừa được đẻ trong khu nuôi nhốt. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công tác bảo tồn, bởi lần gần nhất vườn thú ghi nhận chim non của loài này nở thành công đã từ năm 1992.

Trước đó, lứa đà điểu đầu mào non đầu tiên ra đời tại đây là vào năm 1968.

Hai quả trứng là kết quả sau khi nhân viên vườn thú tiến hành ghép đôi chim mái Martina (10 tuổi) và chim trống Jeffrey (13 tuổi) vào giữa tháng 8/2026. Do đà điểu đầu mào phương Nam có tập tính sống đơn độc và dễ trở nên hung dữ ngoài mùa sinh sản, quá trình ghép đôi được thực hiện vô cùng cẩn trọng.

Sau những bước tiếp cận dè dặt ban đầu, chim trống Jeffrey đã bắt đầu rỉa lông cho chim mái và cả hai tiến hành giao phối ngay trong ngày đầu tiên gặp gỡ.

Điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của lứa trứng này là lớp vỏ màu xanh sáng gần như phát quang. Theo các chuyên gia, sắc tố đặc trưng này giúp trứng hòa lẫn hoàn hảo với môi trường rừng mưa nhiệt đới, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ bị động vật săn mồi phát hiện.

Một trong hai quả trứng chim đà điểu đầu mào được đẻ tại Vườn thú Adelaide, Australia. Ảnh: Zoos SA/Storyful

Thông thường, đà điểu đầu mào đẻ từ 3 đến 5 quả trứng mỗi lứa với thời gian ấp khoảng 50 ngày. Trong tự nhiên, chim trống sẽ là cá thể trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ ấp trứng cũng như chăm sóc chim non sau khi nở.

Dù hiện tại chưa thể khẳng định hai quả trứng có được thụ tinh hay không, việc chim mái đẻ trứng thành công sau hơn ba thập kỷ vẫn mang đến sự phấn khởi lớn cho đội ngũ y tế.

Các nhân viên vườn thú đang tiếp tục duy trì không gian yên tĩnh, đồng thời quan sát chặt chẽ hành vi của Martina, Jeffrey và khu vực làm tổ để có phương án chăm sóc phù hợp nhất trong thời gian tới.