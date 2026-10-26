Giải mã B-25 Mitchell: Sức mạnh của oanh tạc cơ hai động cơ Mỹ

Được phát triển bởi North American Aviation, B-25 Mitchell là oanh tạc cơ hạng trung hai động cơ được Mỹ đưa vào biên chế trong giai đoạn đầu Thế chiến II.

Máy bay được đặt theo tên tướng William Mitchell, người nổi tiếng với quan điểm ủng hộ phát triển sức mạnh không quân.

B-25 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 19/8/1940. Máy bay sử dụng hai động cơ hướng tâm Wright R-2600 Cyclone, mỗi động cơ có công suất tùy phiên bản vào khoảng 1.700 mã lực.

Cấu hình hai động cơ giúp máy bay có khả năng tiếp tục bay trong một số tình huống hỏng động cơ, dù hiệu suất thực tế còn phụ thuộc tải trọng, độ cao và điều kiện bay.

Thân máy bay được bố trí khoang bom bên trong, buồng lái phía trước và các vị trí dành cho thành viên tổ bay.

Những biến thể đầu thường có kíp lái khoảng 5 người, trong khi một số phiên bản và cấu hình tác chiến sử dụng 6 người hoặc nhiều hơn.

Số lượng thành viên thay đổi theo nhiệm vụ và cách bố trí vũ khí.

Ở biến thể B-25J, tốc độ tối đa thường được công bố khoảng 440-470 km/h tùy điều kiện và cấu hình.

Tầm bay cũng thay đổi theo lượng nhiên liệu, tải trọng bom và yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, không nên coi một con số tầm bay duy nhất là đại diện cho mọi chuyến bay của dòng máy bay này.

B-25 ban đầu được thiết kế để ném bom từ độ cao trung bình. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến trường cho thấy máy bay có thể được điều chỉnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Một số biến thể được tăng cường súng máy bắn thẳng về phía trước nhằm công kích mục tiêu mặt đất và tàu vận tải. Các phiên bản B-25G và B-25H còn được trang bị pháo 75 mm ở mũi.

Tại Thái Bình Dương, B-25 thường thực hiện nhiệm vụ tấn công sân bay, công sự và tàu vận tải Nhật Bản.

Ở những chiến trường khác, máy bay đảm nhiệm ném bom chiến thuật, hỗ trợ lực lượng mặt đất và một số nhiệm vụ chuyên biệt.

Điểm mạnh của B-25 không nằm ở một thông số riêng lẻ. Khả năng thích ứng, độ linh hoạt trong cấu hình vũ khí và quy mô sản xuất lớn đã giúp nó trở thành một trong những oanh tạc cơ hạng trung tiêu biểu của Mỹ trong chiến tranh.