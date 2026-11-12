Giải mã 5 sắc màu văn hoá ở khu vực khán giả của Concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'

Khu vực khán giả của chương trình "Muôn sắc Việt Nam" sẽ có 5 tên gọi và 5 màu sắc khác nhau. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” đã thông tin về tên gọi 5 khu vực khán giả. Mỗi tên gọi là một thông điệp được gửi gắm qua ngôn ngữ văn hóa và màu sắc. Theo đó, chương trình được thiết kế với 5 khu vực khán giả mang tên: Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập. Điểm đặc biệt là 5 khu vực khán giả cùng hướng về sân khấu trung tâm, tạo hình tượng một bông hoa đại đoàn kết đang vươn mình bung nở. Mỗi khu vực được ví như một cánh hoa mang màu sắc riêng, thể hiện sự phong phú của văn hóa các dân tộc, đồng thời khẳng định tinh thần gắn bó, đồng lòng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong đó, khu vực “Cội nguồn” mang sắc đỏ, gợi nhắc về gốc rễ lịch sử, truyền thống và những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây là nơi khởi nguồn của tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng bào và ý thức về nguồn cội.

Khu vực “Bản sắc” mang sắc vàng, tôn vinh sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền và cộng đồng dân tộc, đồng thời khẳng định niềm tự hào về một nền văn hóa đa dạng trong thống nhất, nơi sự khác biệt không tạo nên khoảng cách mà trở thành sợi dây kết nối toàn thể 54 dân tộc anh em.

Khu vực “Tinh hoa” với sắc cam đại diện cho những giá trị tiêu biểu được chắt lọc và kết tinh qua hàng nghìn năm. Đó là trí tuệ, tài năng, sự khéo léo và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; là những di sản quý báu, những dấu ấn nghệ thuật và thành tựu đặc sắc làm nên chiều sâu, chiều rộng của văn hóa dân tộc. Những giá trị ấy không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước trong hiện tại và tương lai.

Khu vực “Rạng rỡ” mang sắc xanh, tượng trưng cho một nền văn hóa không ngừng vận động, đổi mới và phát triển, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần sáng tạo của thời đại. Đó còn là niềm tự hào về những thành tựu hôm nay, là khát vọng đưa văn hóa và hình ảnh Việt Nam ngày càng tỏa sáng, vươn xa trên bản đồ thế giới.

Cuối cùng, khu vực “Hội nhập” mang sắc xanh dương, thể hiện hình ảnh văn hóa Việt Nam tự tin giao lưu với thế giới, tiếp thu tinh hoa nhân loại và lan tỏa bản sắc Việt. Từ Hà Nội, những giá trị ấy cùng hội tụ, tiếp thêm sức mạnh để đất nước phát triển và Việt Nam tự tin hòa nhịp thời đại.

Đáng chú ý, trong thiết kế này, khán giả không chỉ là người đứng ngoài thưởng thức một chương trình nghệ thuật mà còn trực tiếp trở thành một phần của tổng thể sân khấu. Mỗi vị trí, mỗi khu vực đều góp phần tạo nên hình ảnh bông hoa đa sắc. Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp rằng văn hóa không phải là câu chuyện của riêng nghệ sĩ hay những người làm công tác văn hóa, mà thuộc về mỗi người dân, được gìn giữ, trao truyền và sáng tạo bởi chính cộng đồng.

Với quy mô tổ chức và cách tiếp cận giàu tính biểu tượng, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới tạo nên một không gian nghệ thuật nơi các giá trị truyền thống và tinh thần thời đại cùng hòa quyện. Hình tượng năm cánh hoa cùng hướng về trung tâm cũng là lời khẳng định về sức mạnh của sự đoàn kết, gắn bó và đồng lòng giữa các dân tộc, các vùng miền.

Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phục vụ 50.000 khán giả, trong đó phát miễn phí 38.000 vé cho nhân dân. Theo phương án phối cảnh, hình tượng trống đồng giữ vị trí trung tâm, kết nối hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn hình tròn vươn vào khu vực khán giả. Không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được định hướng trở thành một sân khấu trình diễn đa điểm, nơi âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng và các lớp chuyển động cùng hòa quyện, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật quy mô lớn. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời khu vực Mỹ Đình, nối dài không khí hân hoan của đêm hội văn hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.