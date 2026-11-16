Giải Loa Thành: Giữ sự hài hòa giữa yếu tố kiến trúc với bảo tồn văn hóa, lịch sử

Nguyễn Trung Nhật, sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu đồ án "Thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Tham dự Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38, nhóm tác giả Tô Thành Luân, Nguyễn Trung Nhật và Phạm Ngọc Quỳnh Phương, các sinh viên của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu đồ án "Thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế".

Tác giả Nguyễn Trung Nhật chia sẻ: "Đồ án thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế được thực hiện một cách kỹ lưỡng, thiết kế kiến trúc trong sự xem xét tính hợp lý với các yếu tố về biến đổi khí hậu, lịch sử và bảo toàn văn hóa. Thiết kế này cũng sử dụng các công nghệ hiện đại để phù hợp với nhiều hướng tiếp cận trong tương lai. Các hạ tầng giao thông, vấn đề thoát nước của địa phương cũng được cân nhắc kỹ lưỡng".

Khởi xướng từ năm 1988 theo sáng kiến của Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam), Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc-Xây dựng trên cả nước.

Giải thưởng Loa Thành năm nay ghi nhận 312 đồ án từ 29 trường đại học trên cả nước gửi về. Đặc biệt, lần đầu tiên sau 38 năm tổ chức, Hội đồng Giải thưởng quyết định trao 2 giải Đặc biệt cho đồ án "Dẫn mạch đô thị: Kiến tạo nền tảng TOD tại Bình Triệu" và đồ án "Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội".

Đồ án "Dẫn mạch đô thị: Kiến tạo nền tảng TOD tại Bình Triệu" do sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ, Kiến trúc sư Vũ Việt Anh. Đồ án tiếp cận mô hình phát triển đô thị dựa trên giao thông công cộng khối lượng lớn (TOD) - chủ đề rất mới với đồ án sinh viên và chưa có tiền lệ ở Việt Nam.

Tác giả Trần Ngọc Trân chia sẻ, ý tưởng chính của đồ án là đề xuất điều chỉnh tuyến metro ngầm, dời ga khỏi trục đại lộ, ngầm hóa tuyến điện cao thế để tái thiết quỹ đất hỗn hợp. Trong ngắn hạn, đồ án này áp dụng giải pháp Soft TOD với buýt điện BRT làm mạng lưới trung chuyển nhằm nuôi dưỡng thói quen đi bộ. Ý tưởng được thể hiện nhất quán từ tổ chức giao thông, sử dụng đất đến không gian kiến trúc cảnh quan.

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Trong khi đó, đồ án "Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội" của sinh viên Dương Tông Hy từ Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) lại gây ấn tượng với Hội đồng Giải thưởng nhờ ý tưởng xây dựng công trình tháp 22 tầng nổi cùng 2 tầng hầm tại Long Biên. Điểm đáng chú ý là công trình này được thiết kế theo hệ tiêu chuẩn Eurocode, thuyết minh và bản vẽ bằng tiếng Anh.

Đồ án "Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội" do tác giả Dương Tông Hy thực hiện cũng gây ấn tượng với việc đánh giá hiệu quả năng lượng, thiết kế thụ động và nghiên cứu ứng dụng gối cách chấn (LRB) qua phân tích phi tuyến theo lịch sử thời gian - những nội dung đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

Trong quá trình thực hiện, tác giả Dương Tông Hy cũng đã công bố 3 bài báo khoa học và chủ trì 1 đề tài nghiên cứu sinh viên liên quan đồ án.

Các sản phẩm đoạt giải Nhất Giải thưởng Loa Thành cũng để lại dấu ấn. Đồ án "Trung tâm hành hương Phúc Nhạc" gây ấn tượng với kiến trúc gạch nung đất đỏ nhất quán. "Thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế" với tư duy chuyển từ "bảo tồn đóng băng" sang "bảo tồn trong sự vận động". Đồ án nội thất "Club-Vertigo Vinyl" giàu cảm xúc, lấy cảm hứng từ văn hóa đĩa than.

Hội đồng Giải thưởng đánh giá, các đồ án dự thi năm nay có chất lượng tốt, nghiên cứu bài bản, khai thác kiến trúc bản địa và vật liệu tại chỗ, một số đồ án đã bước đầu ứng dụng BIM và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nhận định, giờ đây, các kiến trúc sư, kỹ sư bước vào nghề trong một thời đại rất khác, khi trí tuệ nhân tạo, công nghệ BIM, những yêu cầu về phát triển xanh và bền vững ngày càng cao.

"Công cụ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng có ba điều sẽ không bao giờ cũ. Đó là ý tưởng, khát vọng của riêng mình, sự thấu hiểu tinh tế con người và văn hóa nơi mình thiết kế và sự trung thực, liêm chính trong nghề nghiệp. Hãy dùng công nghệ như một đôi cánh, nhưng bình tĩnh, đừng để nó thay thế trái tim và bản lĩnh của người sáng tạo", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn chia sẻ thêm.