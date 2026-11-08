Giải hạng Ba quốc gia 2026 xác định 3 đội thăng hạng

Niềm vui thăng hạng của các thành viên CLB An Giang. Ảnh: VFF

Tâm điểm của lượt trận thứ 10 là cuộc đua giành vé thăng hạng ở cả hai bảng đấu. Trong khi Đồng Tháp đã sớm hoàn thành mục tiêu, An Giang và Đội hạng Ba Hà Nội cũng chính thức ghi tên mình vào danh sách các đội lên hạng sau những chiến thắng quan trọng.

Tại bảng A, Đội hạng Ba Hà Nội trải qua trận đấu đầy kịch tính trước Bình Định FC và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đặng Công Anh Kiệt giúp đại diện Thủ đô vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 9, nhưng Bình Định FC nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Đặng Phát ở phút 26.

Nguyễn Văn Tân sau đó trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi lập hat-trick ở các phút 37, 67 và 89. Dù Đặng Phát tiếp tục ghi bàn ở phút 45 và Nguyễn Thành Sang lập công ở phút 81 cho Bình Định FC, đội bóng này vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Ba điểm giành được giúp Đội hạng Ba Hà Nội nâng tổng điểm lên 20, nhiều hơn Vạn Xuân Đan Phượng, đội đang đứng thứ ba, 3 điểm. Đáng chú ý, đại diện Thủ đô có lợi thế đối đầu trực tiếp khi từng thắng Vạn Xuân Đan Phượng 3-1 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về.

Vì vậy, ngay cả trong trường hợp hai đội bằng điểm sau lượt trận cuối, Đội hạng Ba Hà Nội vẫn xếp trên đối thủ, qua đó chắc chắn có mặt trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng A và giành quyền thăng hạng.

Cuộc cạnh tranh suất còn lại tại bảng đấu này sẽ tiếp tục được định đoạt trong chiều 9.11, khi TTTT II Ninh Bình gặp Vạn Xuân Đan Phượng và Tây Mỗ đối đầu Hà Nội Bulls.

Ở bảng B, An Giang hoàn thành mục tiêu bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Nai trong cuộc đối đầu trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đến thứ hạng chung cuộc.

Bàn thắng duy nhất của Khưu Thượng Phúc ở phút 47 giúp An Giang giành trọn 3 điểm, qua đó kết thúc giải với 20 điểm, đứng thứ hai bảng B và chính thức đoạt vé lên hạng.

Trong khi đó, Đồng Tháp khép lại hành trình tại Giải hạng Ba quốc gia 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Hồ Chí Minh United. Phùng Khắc Lê đóng góp cú đúp ở các phút 45+1 và 75, hai bàn thắng còn lại thuộc về Nguyễn Hữu Thiên ở phút 56 và Nguyễn Công Vinh ở phút 73.

Kết quả này giúp Đồng Tháp kết thúc giải với 24 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng B và khẳng định vị trí của một trong những đội bóng thi đấu nổi bật nhất tại bảng đấu.

Ở trận đấu còn lại, STP Food TP.HCM đánh bại TTHL & ĐTTT Khánh Hòa 2-1. Phạm Việt Đức và Anh Kiệt lần lượt ghi bàn cho đội bóng TP.HCM, trong khi Hoàng Minh Anh là tác giả bàn thắng của đại diện Khánh Hòa.

Chung cuộc, Đồng Nai và STP Food TP.HCM cùng có 18 điểm, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư bảng B, không thể cạnh tranh hai suất thăng hạng với Đồng Tháp và An Giang.

Như vậy, cuộc đua giành quyền tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2027 đã dần ngã ngũ với ba cái tên được xác định. Sự chú ý ở lượt đấu cuối sẽ tập trung vào bảng A, nơi suất thăng hạng còn lại vẫn đang chờ chủ nhân sau hai trận đấu ngày 9.11.