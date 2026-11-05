Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10: Xác định 4 đội vào Bán kết

Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc (áo đỏ) tạo "cơn bão” bàn thắng vào lưới đội Thái Huy FC (áo xanh).

Sáng 5-11, lượt đấu thứ 3 của Bảng A chứng kiến trận đấu mang tính thủ tục của Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc và Thái Huy FC. Với tâm lý không còn mục tiêu, 2 đội nhập cuộc với thế trận nghiêng về Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc.

Thế trận ngay từ đầu hiệp 1 thuộc về quyền kiểm soát của Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc. Ngay từ phút thứ 1 trận đấu, Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ số 10 Nguyễn Trí Nguyên. Sau đó, từ các phút thứ 3 đến phút thứ 39 của trận đấu, Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc đã có "cơn bão” 32 bàn thắng vào lưới đội Thái Huy FC để chiến thắng kỷ lục 32-2. Trong đó, cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Nhựt của Đội Lộc Vân Rice - BVBank Sa Đéc ghi 17 bàn thắng.

Đội đương kim vô địch Tor O Sot (Thái Lan) áo trắng giành thế trận chủ động trước Đội HT Friend FC Đồng Tháp (áo đỏ).

Khác hoàn toàn với trận đầu, trận thứ 2 ở Bảng A là cuộc phân định đội đầu bảng giữa HT Friend FC Đồng Tháp và Tor O Sot (Thái Lan). Cả 2 đội đều nhập cuộc với tâm lý thận trọng nhằm tìm kiếm cơ hội. Thế trận cân bằng dành cho 2 đội với nhiều cuộc tấn công giằng co. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, Đội Tor O Sot chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Vào phút 27 trận đấu, cầu thủ số 41 Nattawat của Đội Tor O Sot đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm cận thành. Sau bàn thắng, Đội Tor O Sot tiếp tục kiểm soát tốt thế trận với các pha tấn công đẹp mắt.

Phút thứ 30 trận đấu, cầu thủ số 41 Nattawat của Đội Tor O Sot nâng tỷ số lên 2-0 sau pha ghi bàn kỹ thuật vào lưới đội bạn. Phút 39, Đội HT Friend FC Đồng Tháp đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Song, thời gian còn lại không đủ để HT Friend FC Đồng Tháp tìm kiếm bàn gỡ. Kết quả, Đội Tor O Sot giành chiến thắng 2-1 và đạt suất đầu bảng A; Đội HT Friend FC Đồng Tháp giành vị trí thứ 2 Bảng A.

Vào buổi chiều, lượt trận thứ 3 vòng loại Bảng B Giải, khán giả được chứng kiến trận thư hùng vô cùng hấp dẫn giữa 2 đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh và Lix FC TP. Hồ Chí Minh.

Hai đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh (áo vàng) và Lix FC TP. Hồ Chí Minh (áo đỏ) cống hiến trận đấu hấp dẫn cho khán giả.

Với mục tiêu giành vé vào Bán kết, Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Chỉ sau thời gian bóng lăn 2 phút, cầu thủ số 15 Nguyễn Bá Mạnh của Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau sai lầm từ đội bạn.

Thừa thắng xông lên, Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dồn ép đối phương vào thế phòng thủ. Phút thứ 4 trận đấu, sau pha đá biên, cầu thủ số 5 Nguyễn Việt Anh Đức của Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau khi nhận 2 bàn thua nhanh, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đã chủ động khắc phục những lỗ hổng trong đội hình. Phút thứ 9 trận đấu, cầu thủ số 22 Nguyễn Minh Đạt của Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 sau pha dứt điểm cận thành.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đã giành quyền kiểm soát tốt trận đấu. Phút 12 trận đấu, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh có bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha đốt lưới nhà của đội bạn.

Song, các cầu thủ Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh thể hiện bản lĩnh với việc chủ động chơi đôi công với đội bóng đàn anh. Phút 15 trận đấu, cầu thủ số 15 Nguyễn Bá Mạnh có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội tiếp tục cống hiến lối chơi tấn công “ăn miếng, trả miếng” đẹp mắt. Với bản lĩnh và độ dày đội hình, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đã có bàn thắng gỡ hòa 3-3 sau pha ghi bàn của cầu thủ số 7 Trần Gia Huy. Kết thúc trận đấu 2 đội hòa nhau với tỷ số hòa 3-3.

Hai đội Lucky FC (Campuchia) áo xanh và Mai Công Đồng Tháp (áo vàng trắng) cùng rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Ở trận đấu thứ 2 là trận tranh tài giữa Đội Lucky FC (Campuchia) và Mai Công Đồng Tháp. Cả 2 đội cùng cống hiến trận đấu đẹp mắt với 6 bàn thắng tổng cộng chia đều cho cả 2 đội. Kết thúc trận đấu Đội Lucky FC (Campuchia) và Mai Công Đồng Tháp hòa nhau với tỷ số 3-3.

Như vậy, sau 2 lượt trận, ở Bảng B, Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đứng đầu bảng với 7 điểm, Đội Mai Công Đồng Tháp xếp thứ 2 với 4 điểm.

Sau các cuộc tranh tài hấp dẫn ở 2 bảng đấu, Ban Tổ chức đã xác định được 4 đội xuất sắc vào tranh tài ở Bán kết. Cụ thể, vào ngày mai 6-11, ở trận Bán kết 1 (8 giờ), Đội đứng nhất Bảng A là Đội Tor O Sot sẽ gặp Đội nhì Bảng B là Mai Công Đồng Tháp. Ở trận Bán kết 2, Đội nhất Bảng B là Lix FC TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp đội nhì Bảng A là Đội HT Friend FC Đồng Tháp.