Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10: Xác định 2 đội vào Chung kết

Nhà báo Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp (bên trái) và đơn vị tài trợ trao giải Ba cho Tor O Sot (Thái Lan).

Trận bán kết mở màn giữa đội Tor O Sot (Thái Lan) và Mai Công Đồng Tháp cống hiến cho khán giả “bữa tiệc” bàn thắng mãn nhãn với nhiều diễn biến bất ngờ.

Bước vào trận đấu, cả 2 đội nhập cuộc khá thận trọng. Phút thứ 9, bước ngoặt xảy ra khi đội Tor O Sot được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 6 m, cầu thủ Natdanai Sangsuwan (số 77) dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đại diện khách mời. Bị dẫn bàn, Mai Công Đồng Tháp vùng lên kiểm soát thế trận, liên tục ép sân nhưng lại thiếu may mắn khi bóng dội cột dọc.

Ở trận Bán kết 1, cầu thủ Hồ Hoàng Hưng (số 5) của Đội Mai Công Đồng Tháp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ngay đầu hiệp 2, Đặng Phước Hạnh (số 7) lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Trận đấu sau đó đẩy lên cao trào với màn rượt đuổi tỷ số liên tục. Chỉ 3 phút sau bàn gỡ, Thanaphon Channgam (số 25) tái lập thế dẫn bàn cho Tor O Sot (2-1). Đến phút thứ 7, Mai Công Đồng Tháp được hưởng phạt đền sau khi cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và Hồ Hoàng Hưng (số 5) đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2.

Những pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ đội Tor O Sot (áo trắng) và Mai Công Đồng Tháp.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến bản lĩnh của Mai Công Đồng Tháp. Phút 16, lại là Hồ Hoàng Hưng (số 5) tỏa sáng nâng tỷ số lên 3-2. Bắt buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, Tor O Sot để lộ sơ hở và để Nguyễn Hữu Thắng (số 9) ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc cho Mai Công Đồng Tháp vào phút 17.

Nhà báo Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp (bên trái) và đơn vị tài trợ trao giải Ba cho Đội HT Friend FC Đồng Tháp.

Trái ngược với sự bùng nổ ở trận đầu tiên, cuộc đọ sức ở trận Bán kết 2 giữa đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh và HT Friend FC Đồng Tháp diễn ra vô cùng giằng co và chiến thuật.

Với nền tảng thể lực và sức trẻ, cầu thủ 2 đội đẩy cao đội hình chơi tấn công nhanh, áp sát ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao. Lix FC TP. Hồ Chí Minh nắm quyền kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục thử thách sự tập trung của hàng thủ cũng như thủ thành bên phía HT Friend FC Đồng Tháp.

Các cầu thủ đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh ăn mừng khi giành chiến thắng 4-2 trước đội HT Friend FC Đồng Tháp để góp mặt trong trận Chung kết tranh ngôi vô địch.

Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, chân sút đôi bên vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong 2 hiệp đấu chính. Hòa nhau không bàn thắng, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu quyết định.

Bản lĩnh vững vàng hơn đã giúp Lix FC TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2, qua đó giành tấm vé vào chơi trận Chung kết.

Ở trận Bán kết 2, thủ môn Huỳnh Văn Lê Hậu (số 1) của Đội HT Friend FC Đồng Tháp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với kết quả này, trận Chung kết của Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10 sẽ là cuộc “chạm trán” giữa Mai Công Đồng Tháp và Lix FC TP. Hồ Chí Minh vào sáng 7-11.