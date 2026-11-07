Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10: Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh đăng quang ngôi vô địch

Trận Chung kết giữa Đội Mai Công Đồng Tháp với Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh (áo trắng) diễn biến đầy kịch tính.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu thuộc về đại diện đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Bước vào trận Chung kết với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Tor O Sot (Thái Lan) ở Bán kết, các cầu thủ Mai Công Đồng Tháp chủ động dâng cao, chơi áp sát ngay từ tiếng còi khai cuộc để tạo sức ép.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút, Lix FC TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại thế trận, đưa trận đấu về thế giằng co cân bằng. Dù Mai Công Đồng Tháp tạo ra nhiều đợt “sóng gió” từ phút thứ 7 và bước sang phút thứ 10, 2 đội chơi chắc chắn hơn với những tình huống dứt điểm từ xa, nhưng sự xuất sắc của 2 thủ môn đã khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tranh chấp bóng giữa cầu thủ Mai Công Đồng Tháp với Lix FC TP. Hồ Chí Minh (áo trắng).

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Lix FC TP. Hồ Chí Minh thi triển lối chơi kỷ luật, bọc lót cho nhau cực kỳ chặt chẽ. Càng về cuối trận, thể lực của Mai Công Đồng Tháp bắt đầu có dấu hiệu suy giảm do “vắt kiệt sức” ở trận Bán kết ngày hôm qua.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 12, từ một tình huống phản công sắc bén bên cánh trái, cầu thủ Nguyễn Minh Nhật (số 19) của Lix FC TP. Hồ Chí Minh tung cú dứt điểm hiểm hóc từ xa, đánh bại thủ thành Mai Công Đồng Tháp, phá vỡ thế bế tắc và mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bị dẫn bàn, Mai Công Đồng Tháp không còn gì để mất, dồn toàn lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Cơ hội vàng đến khi họ được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Lix FC TP. Hồ Chí Minh trong vòng cấm. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi cầu thủ Nguyễn Minh Trí (số 10) lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số.

Cổ động viên cuồng nhiệt theo dõi trận Chung kết.

Trong 3 phút cuối cùng, Mai Công Đồng Tháp chơi tất tay với chiến thuật “Power-play” (5 cầu thủ dâng cao sang phần sân đối phương). Nhằm giải tỏa sức ép, Ban huấn luyện Lix FC TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xin hội ý để điều chỉnh chiến thuật hợp lý.

Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đội Mai Công Đồng Tháp.

Dù rất nỗ lực, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của Mai Công Đồng Tháp đều đi chệch khung thành trong gang tấc. Bảo vệ thành công kết quả đến những giây cuối cùng, Lix FC TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng chung cuộc 1-0, chính thức bước lên ngôi vô địch Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10 đầy thuyết phục.