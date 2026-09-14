Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Thái Sơn Bắc lập hat-trick ngôi vương

Bản lĩnh vượt trội giúp đội bóng Thủ đô giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Sahako, qua đó chính thức lập hat-trick vô địch giải đấu này.

Thái Sơn Bắc (xanh) cho thấy sức mạnh của mình khi hiệp 1 dẫn Sahako 3-1. Ảnh: Đình Viên.

Hiệp 1, nhà đương kim vô địch nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng thế trận tấn công áp đảo. Các học trò của huấn luyện viên Costa Garcia nhập cuộc đầy chủ động và liên tục dồn ép đối phương.

Những nỗ lực của họ sớm được cụ thể hóa bằng các bàn thắng đẹp mắt. Nguyễn Đa Hải và Ngọc Ánh thay nhau tỏa sáng để mang về lợi thế cực lớn cho đội bóng áo xanh.

Dù Sahako nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, hiệp đấu đầu tiên vẫn khép lại với tỷ số cách biệt 3-1 nghiêng về Thái Sơn Bắc.

Sahako thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chấp nhận giành ngôi á quân. Ảnh: Đình Viên.

Sang hiệp 2, kịch bản trận đấu trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. Sahako chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

Phút 30, Đinh Bộ Thành lập công rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Sahako, thắp lại hy vọng cho đại diện phía Nam. Tuy nhiên, trong thời khắc gian nan nhất, bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng.

Niềm vui các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Ảnh: Đình Viên.

Phút 34, từ một pha phản công chớp nhoáng, ngoại binh Mota xử lý kỹ thuật xuất sắc trước khi dọn cỗ để Nguyễn Đa Hải dứt điểm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2.

Chiến tích này giúp Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại đấu trường Cúp Quốc gia. Đặc biệt hơn, họ đã thâu tóm trọn vẹn hai danh hiệu lớn nhất của futsal nước nhà năm 2026 (Giải VĐQG và Cúp Quốc gia).

Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026. Ảnh: Đình Viên.

Bên cạnh cúp vô địch tập thể, Thái Sơn Bắc còn càn quét các hạng mục giải thưởng cá nhân. Nguyễn Đa Hải ẵm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng vua phá lưới.

Trong khi đó, Phạm Văn Tú được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Ngôi á quân thuộc về Sahako và vị trí thứ 3 thuộc về Thái Sơn Nam TP. HCM.