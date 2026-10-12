Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam vô địch quốc gia PVOIL Cup 2026 có gì mới?

Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng Ban tổ chức PVOIL Cup 2026 chia sẻ thông tin về giải đấu

VOC và bước ngoặt sau 19 năm

Mùa giải thứ 19 đánh dấu lần đầu giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam được công nhận là giải vô địch quốc gia, theo thông tin ban tổ chức công bố tại buổi họp báo chiều 12/10. Để có danh hiệu này, giải phải được đăng ký vào lịch thi đấu quốc gia hằng năm. Cơ quan quản lý xét năng lực tổ chức cùng bề dày các mùa giải trước khi chấp thuận.

Danh hiệu mới đặt ra chuẩn cao hơn cho bộ máy điều hành. Đội ngũ trọng tài phải đạt chuẩn trọng tài quốc gia, được Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam tập huấn trước giải. Điều lệ giải bám sát luật thi đấu ô tô địa hình do Liên đoàn ban hành, từ tiêu chuẩn phương tiện, an toàn đến cách phân hạng. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm nay tham gia đồng tổ chức cùng Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam và Công ty cổ phần Truyền thông OTV.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam vô địch quốc gia PVOIL Cup 2026 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Bước sang khuôn khổ mới, giải cũng đạt quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 88 đội, khoảng 50 bài thi và 1.040 lượt chạy trong ba ngày. Ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng giám đốc OTV, trưởng ban tổ chức, cho biết mỗi mùa giải đều có bài thi và địa hình mới để tăng thử thách cho các đội đua.

Sân thi rộng khoảng 250 ha trong khuôn viên làng văn hóa (xã Đoài Phương), có đủ đồi đất, hồ nước, đầm lầy, khe suối cạn và đường xuyên rừng. Từ năm 2025, khu trung tâm sự kiện được dời ra phía ngoài, nhường toàn bộ phần bên trong cho đường thi.

Theo Ban tổ chức, các đội thi liên tục từ sáng tới chiều ngày 30/10. Lễ khai mạc diễn ra sáng 31/10, buổi tối dành cho chặng đêm Adventure. Ngày 1/11, các đội xuất phát từ 8h, lễ bế mạc và trao giải bắt đầu lúc 18h.

Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 580 triệu đồng dành cho 4 phân hạng: SUV cơ bản, Bán tải cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Tách hạng cơ bản theo loại xe

Ông Ngô Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn, trưởng ban điều hành giải chia sẻ về thông tin các đường thi

Thay đổi lớn nhất về chuyên môn nằm ở hệ thống phân hạng. Hạng cơ bản được tách thành bán tải cơ bản và SUV cơ bản. Hạng nâng cao và hạng chuyên nghiệp như mùa giải trước.

Ông Ngô Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn, trưởng ban điều hành giải, cho biết SUV cỡ nhỏ thi chung với bán tải thân dài tạo chênh lệch rõ ở nhiều đường thi. Việc tách hạng giúp kết quả phản ánh sát hơn trình độ vận động viên. Hạng SUV cơ bản đông nhất với 30 đội, được chia hai nhóm thi song song và xếp hạng chung.

24 đường thi và chặng đêm Adventure

Ban điều hành giữ vị trí các đường thi như mùa 2025, đồng thời bổ sung chướng ngại vật. Đường số 7 mô phỏng lễ hội đua bò An Giang từng tổ chức tại làng văn hóa, với vệt bùn dài đã thành dấu ấn riêng của giải. Đường 18 buộc xe vượt đầm lầy rộng vài trăm mét.

Đường 16 chạy dọc hồ Đồng Mô với nhiều đoạn lội nước, nơi nhiều xe bỏ cuộc ở mùa trước. Đường 20 có vách dốc cao gần 10 m. Đường 23 dài nhất, chạy gần hết khu rừng phía trong.

Mô tả đường đua số 16

Theo ông Dũng, độ khó thực tế của đường thi phụ thuộc vào thời tiết. Ban điều hành chuẩn bị nhiều phương án và sẽ điều chỉnh chướng ngại vật sát ngày thi.

Chặng đêm Adventure, nét riêng của VOC, tiếp tục được duy trì theo đề nghị của các vận động viên. 32 đội hạng nâng cao và chuyên nghiệp chỉ nhận tọa độ, tự tìm đường theo nhóm và phải về đích trong thời gian quy định. Ban tổ chức giữ kín thông tin các thử thách đến buổi kiểm tra kỹ thuật tối 31/10.

Tăng cường an toàn

Vận động viên tiếp tục bấm nút tính giờ ngay trong cabin. Phần mềm mới cho phép giữ nút và chỉ bắt đầu tính giờ khi nhả tay, giúp vận động viên cài chặt dây an toàn trước khi xuất phát. Khi về đích, vận động viên phải xuống xe bấm nút để tránh tình trạng xe lao đi mất kiểm soát.

Lực lượng trọng tài năm nay hơn 40 người, đông nhất từ trước tới nay, theo ông Bùi Hữu Việt, trưởng ban trọng tài. Trọng tài có quyền dừng thi đấu ngay nếu phát hiện vận động viên buộc dây an toàn hay không thắt dây khi xe di chuyển...

Ban tổ chức tăng cường đội cứu hộ cứu nạn. Giải cũng áp dụng chuẩn an toàn hiện có, trong tương lai chuẩn an toàn sẽ được áp dụng theo chuẩn mà dự thảo thông tư về thể thao ô tô mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến.

Khu trải nghiệm cho khán giả

Giải tiếp tục tổ chức theo mô hình Lễ hội và trải nghiệm. Năm nay, Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam dựng hai cung đường lái thử mô phỏng bài thi thật, gồm dốc cao, bãi lầy dài và đường mòn xuyên rừng.

Ford mang tới Ranger Raptor động cơ 3.0 V6 và Everest Platinum+ máy xăng 2.3L EcoBoost. Toyota giới thiệu Hilux thế hệ mới và Land Cruiser FJ 2026.

Ban tổ chức sẽ phát trực tiếp toàn bộ giải trên các nền tảng mạng xã hội, kèm bình luận tại chỗ ở một số đường thi đặc biệt.