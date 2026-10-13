Giải đua xe địa hình VOC 2026 sắp khởi tranh, dân off-road sẵn sàng 'lên đường'

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra trong ba ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2026 tại khu vực hồ Đồng Mô. Lễ khai mạc tổ chức vào sáng ngày 31/10 và lễ bế mạc diễn ra vào chiều ngày 1/11. Ở năm thứ 19 tổ chức, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi chính thức được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia.

Giải do Công ty Cổ phần OTV Truyền thông thực hiện, với sự hỗ trợ của Cộng đồng Otofun, Liên đoàn Ô tô thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ tên giải.

PVOIL VOC 2026 sẽ chính thức khai màn tại Hà Nội vào cuối tháng 10

Theo Ban tổ chức, toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động theo mô hình xã hội hóa 100%, không sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là cách thức huy động nguồn lực xã hội nhằm duy trì và phát triển một sự kiện thể thao có quy mô lớn, đồng thời mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết mùa giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 88 đội đăng ký thi đấu và 176 vận động viên. Các tay đua tranh tài ở 4 phân hạng gồm SUV cơ bản, Bán tải cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Giải đấu năm nay mở rộng quy mô với 88 đội đua và 176 vận động viên tham gia.

Toàn giải có 24 đường thi, 50 bài thi với tổng cộng khoảng 1.040 lượt thi đấu trong ba ngày. Khu vực tổ chức rộng khoảng 250ha, sở hữu nhiều dạng địa hình như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy và khe suối cạn. Những thử thách này đòi hỏi vận động viên không chỉ làm chủ phương tiện mà còn phải có kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp hiệu quả với đồng đội và lựa chọn chiến thuật phù hợp.

Khác với các cuộc đua tốc độ trên đường nhựa, đua xe địa hình đặt các tay lái trước nhiều điều kiện khó lường. Khả năng đánh giá mặt đường, lựa chọn hướng di chuyển và kiểm soát phương tiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, PVOIL VOC 2026 dự kiến tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam bố trí khu vực lái thử, giới thiệu các mẫu xe như Ford Raptor 3.0 V6, Ford Everest Platinum+, Hilux thế hệ mới và Land Cruiser FJ 2026.

Theo ban tổ chức, các đường thử này sẽ gồm những chướng ngại vật thử thách tương đương các bài đua thực sự, là thử thách với bất kỳ tay lái nào.

Theo Ban tổ chức, các đường trải nghiệm được thiết kế với chướng ngại vật có độ thử thách tương đương một số bài thi đấu thực tế. Người tham gia sẽ được hướng dẫn bởi đội ngũ huấn luyện viên kỹ năng lái xe chuyên nghiệp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình trải nghiệm.

Ở khâu hậu cần, PVOIL bố trí trạm cấp nhiên liệu và xe bồn lưu động PVOIL Mobile để hỗ trợ các đội đua. Doanh nghiệp đồng thời triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng PVOIL 4U. Khán giả có thể đến khu vực tổ chức bằng phương tiện cá nhân hoặc xe buýt tuyến 107 theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Việc kết hợp thi đấu với trải nghiệm lái xe và các hoạt động bên lề được kỳ vọng mở rộng sức hút của giải đấu, thu hút thêm công chúng ngoài cộng đồng đam mê off-road. Đồng thời, sự kiện tạo cơ hội kết nối hoạt động thể thao với du lịch, giải trí tại khu vực Đồng Mô – Ba Vì.