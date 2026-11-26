Tại lễ công bố giải đấu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Diễn ra từ ngày 2 đến 6/12 tại tỉnh Quảng Trị, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải đua Rally Sprint theo định dạng quốc tế thuộc hệ thống XCR do Nhật Bản sáng lập và nắm bản quyền, đánh dấu bước phát triển mới của bộ môn đua xe thể thao (motorsport) trong nước.

Phát biểu tại họp báo, ông Visut Sukosi, đại diện Ban điều hành giải đấu tại Thái Lan nhận định: “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển bộ môn đua xe thể thao (motorsport), đặc biệt là đua xe địa hình, nhằm vươn ra sân chơi thế giới. Dù hành trình này đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn và sự đầu tư dài hạn, Việt Nam vẫn hội tụ đầy đủ tố chất từ địa hình tự nhiên, nền tảng sẵn có cho đến tiềm năng tổ chức các giải đấu tầm cỡ”.

Đại diện ban điều hành giải tại Thái Lan - ông Visut Sukosi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các đại biểu dự lễ công bố Giải. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo ông Visut Sukosi, để phát triển bộ môn này, Việt Nam cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực chuyên môn và nâng cao kinh nghiệm tổ chức. Việc đăng cai các giải đấu quốc tế sẽ giúp Việt Nam học hỏi cách thức tổ chức chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng thi đấu và tạo cơ hội cho các tay đua trong nước giao lưu, cọ xát với vận động viên quốc tế.

Giải đua xe địa hình quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026-Trường Sơn Rally do Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư truyền thông Liên Minh (LienminhLME) phối hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức. Giải đấu có sự tham gia của các đội đua quốc tế, được tổ chức theo thể thức Rally Sprint với những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và an toàn.

Khác với hình thức thi đấu trên đường đua vòng khép kín, Rally là môn thể thao mà các tay đua chinh phục những cung đường địa hình qua các chặng tính giờ đặc biệt (Special Stages-SS). Thành tích được xác định dựa trên thời gian hoàn thành các chặng, trong đó tốc độ, kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng định hướng và sự phối hợp giữa lái chính với lái phụ giữ vai trò quan trọng.

Ông Nghiêm Anh Quân, đại diện VMA (bên trái) trao Giấy chứng nhận phê chuẩn từ Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA), một thành viên của Liên đoàn Ô-tô quốc tế (FIA) đến Trưởng Ban tổ chức Giải Đoàn Nhật Linh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đại diện chuyên môn hạng mục ô-tô, ông Phan Triệu Dũng Tâm giới thiệu thiết bị đo và thu thập dữ liệu kỹ thuật phục vụ đua xe thể thao. (Ảnh: Ban tổ chức)

Giải đấu gồm hai nhóm thi đấu chính là ô-tô và mô-tô. Ở nhóm ô-tô Rally Sprint, các đội sử dụng xe SUV hoặc bán tải 4x4, chia thành hai phân hạng XC1 (Open) và XC2 (Production). Mỗi đội gồm một lái chính và một lái phụ, tranh tài qua 9 chặng đặc biệt với tổng cự ly gần 60km, chia thành ba phân đoạn trong hai ngày thi đấu chính thức 5 và 6/12.

Đối với nhóm mô-tô, các tay đua thi đấu ở hai hạng Big Adv (dung tích động cơ từ 900cc trở lên) và Mid Adv (từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe. Các vận động viên lần lượt xuất phát, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Kết quả được tính theo tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng chung cuộc.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn, các vận động viên tham gia phải đáp ứng những quy định của Liên đoàn Ô-tô Quốc tế (FIA). Lái chính và lái phụ phải có giấy phép thi đấu tối thiểu hạng D-R do FIA cấp. Trang bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay, giày chuyên dụng phải có chứng nhận đạt chuẩn còn hiệu lực. Các thiết bị an toàn trên xe, gồm khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm, cũng phải đáp ứng yêu cầu kiểm định.

Về công tác tổ chức, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong giai đoạn tranh tài, các tay đua sẽ thi đấu liên tục từ 8 giờ 30 đến 18 giờ mỗi ngày và được bố trí ăn ở tập trung. Mọi khâu từ tổ chức, điều hành đến hậu cần đều được vận hành theo đúng chuẩn mực quốc tế. Ban tổ chức cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng công an sở tại để tăng cường tuyên truyền, giữ vững an ninh đường đua và bảo đảm chất lượng chuyên môn ở mức cao nhất.

Theo lịch trình, ngày 2/12 tới đây, các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu. Ngày 3/12 tập kết xe đua, thiết bị và lực lượng hậu cần. Ngày 4/12, các phương tiện được kiểm tra kỹ thuật, các đội khảo sát cung đường, tham dự cuộc họp phổ biến quy định, an toàn trước lễ xuất phát chính thức.

Hai ngày thi đấu diễn ra vào ngày 5 và 6/12 tại khu vực Cụm dự án điện gió BT-Đường tránh lũ Lệ Thủy. Ngày đầu tiên gồm các chặng SS1-SS6; ngày thứ hai là các chặng SS7-SS9, sau đó diễn ra Gala Dinner và lễ trao giải. Các chặng đua chính thức dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Ban tổ chức cũng bố trí khu vực khán đài, màn hình LED cập nhật thời gian thi đấu theo thời gian thực và các hoạt động giao lưu giữa khán giả với vận động viên, đội đua.

Các thành viên Ban tổ chức Giải ra mắt. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ê-kíp Giải đua xe địa hình đang trao đổi về địa hình tổ chức Giải. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, giải đấu được định hướng kết nối thể thao với văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương. Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn Quảng Trị làm địa điểm đăng cai gắn với tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị lịch sử, di sản và lợi thế địa hình của khu vực miền trung. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và tạo thêm hoạt động giao lưu quốc tế.

Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu phát triển Giải Trường Sơn Rally thành sự kiện thường niên, từng bước xây dựng sân chơi chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các tay đua trong nước tiếp cận tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn đua xe thể thao tại Việt Nam.