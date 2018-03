Giải đua thuyền 'về nguồn' 2018

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Trà My (27/3/1971-27/3/2018), sáng 27/3, tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức giải đua thuyền 'Về nguồn' mở rộng năm 2018.