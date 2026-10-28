Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long sẽ diễn ra từ 15-19/12/2026

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long (Halong Sailing Festival 2026) sẽ là giải thi đấu thuyền buồm quốc tế đầu tiên được tổ chức trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long dự kiến diễn ra tại khu vực biển Tuần Châu, phường Tuần Châu, Thành phố Quảng Ninh từ 15.12 đến 19.12.2026. Vị trí diễn ra các cuộc đua là khu vực biển trước Bến du thuyền Tuần Châu, phường Tuần Châu, Thành phố Quảng Ninh.

Tham dự giải dự kiến có 12 đội với 48 vận động viên, gồm 5 đội trong nước và 7 đội đến từ các nước bao gồm Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines; cùng với 6 trọng tài và 3 chuyên gia quốc tế.

Halong Sailing Festival 2026 hứa hẹn trở thành sự kiện hằng năm - nơi các vận động viên chuyên nghiệp, các Câu lạc bộ thuyền buồm trong nước và quốc tế quy tụ để thể hiện đam mê, thi đấu, giao lưu, qua đó góp phần phát triển môn thể thao đặc biệt này, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long của Quảng Ninh.

Trước đây, một đội đua thuyền, cả trong và ngoài nước, những người sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã thành lập một Câu lạc bộ thuyền buồm tại Hạ Long để thường xuyên giao lưu, tập luyện ở khu vực Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, Hạ Long. Có thời điểm, Câu lạc bộ có hơn 10 thuyền buồm và trở thành Câu lạc bộ thuyền buồm lớn nhất cả nước, với khoảng 100 thành viên.

Dịp cuối tuần, các thành viên từ khắp các tỉnh, thành phố lại trở về Tuần Châu giao lưu, tập luyện, thể hiện đam mê với môn thể thao này. Nhóm đã có những lần diễu hành thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, tạo ra những hình ảnh đẹp mắt, lạ lẫm, thu hút sự chú ý, quan tâm của đông đảo người dân và du khách, bởi lần đầu tiên nhiều người nhìn thấy những cánh buồm đủ màu sắc xuất hiện trên di sản thiên nhiên thế giới.

Vịnh Hạ Long được những người chơi thuyền buồm chuyên nghiệp đánh giá là có lợi thế đặc biệt cho thuyền buồm thể thao vì được che chắn bởi các dãy núi ngoài vịnh và trong bờ, tạo điều kiện rất an toàn cho hoạt động thuyền buồm. Qua đây có thể thấy, Vịnh Hạ Long không chỉ là danh thắng nổi tiếng thế giới, mà còn là điểm đến đầy hấp dẫn để diễn ra nhiều hoạt động thể thao từ ngoài trời, thể thao dưới nước đến các giải đấu lớn hấp dẫn thu hút sự quan tâm lớn của cả người dân và du khách trong cũng như ngoài nước./.