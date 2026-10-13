Giải đua ô tô địa hình VOC lần đầu lên cấp quốc gia

Giải đua ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup (VOC) 2026 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 30/10 đến 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội). Sau 19 năm kể từ lần đầu tổ chức, VOC chính thức được công nhận và đưa vào hệ thống giải vô địch quốc gia.

Buổi gặp gỡ báo chí Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải năm nay có 88 đội với 176 vận động viên đăng ký tham dự, thuộc nhóm mùa giải có số đội đua đông nhất từ trước đến nay. Các đội tranh tài ở bốn hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Ban tổ chức thiết kế 24 đường thi trên khu vực rộng khoảng 200ha quanh hồ Đồng Mô, với địa hình gồm đồi đất, rừng và đầm lầy. Tổng số bài thi dự kiến là 50, trong đó hai hạng Bán tải Cơ bản và SUV Cơ bản mỗi hạng 10 bài, hạng Nâng cao 13 bài và Chuyên nghiệp 17 bài.

Sơ đồ toàn cảnh đường đua của giải đấu.

Ngoài các bài thi ban ngày, giải tiếp tục tổ chức đua đêm, yêu cầu vận động viên xử lý địa hình trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Những thử thách được thiết kế nhằm đánh giá kỹ năng điều khiển, khả năng phối hợp giữa các thành viên và năng lực vượt địa hình của xe.

Bên cạnh thi đấu, VOC 2026 có khu vực trải nghiệm lái xe địa hình dành cho khán giả. Các bài lái thử mô phỏng một phần thử thách trên đường đua, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn.

Ford Việt Nam dự kiến mang đến hai mẫu Raptor 3.0 V6 và Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng EcoBoost 2.3. Trong khi đó, Toyota Việt Nam giới thiệu bán tải Hilux thế hệ mới và Land Cruiser FJ 2026 tại khu vực trải nghiệm.

Khán giả cũng có thể tham quan các gian hàng trưng bày, tham gia trò chơi tương tác và theo dõi trực tiếp những bài thi qua các nền tảng mạng xã hội, truyền hình trực tuyến của VTVcab. Đơn vị này dự kiến tặng 3.000 tài khoản VTVprime cho người tham dự, với tổng giá trị giải thưởng và quà tặng được công bố ở mức 2,5 tỷ đồng.

VOC 2026 do Công ty cổ phần OTV Truyền thông tổ chức, phối hợp cùng Liên đoàn Ô tô thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với PVOIL là nhà tài trợ tên giải.

Theo ban tổ chức, giải được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h ngày 31/10 và bế mạc lúc 18h ngày 1/11.