Các thành viên CLB Bình Phước Runners bày tỏ quyết tâm tham gia giải chạy. Ảnh: Quang Minh

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai không chỉ thu hút các vận động viên chuyên nghiệp mà còn góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Tại phường Bình Phước, CLB Bình Phước Runners hiện có 250 thành viên và 100% đã đăng ký tham gia giải lần này.

Anh Hoàng Giang, Chủ nhiệm CLB cho biết: Các thành viên đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, phục hồi thể lực, chủ yếu vận động nhẹ, giãn cơ để có trạng thái tốt nhất trước ngày thi đấu. CLB chuẩn bị áo đồng phục, băng đeo nhận diện và hỗ trợ muối, gel năng lượng cho những thành viên tham gia các cự ly dài. Nhiều thành viên chia sẻ đã mua sắm giày mới, đồng hồ và sẵn sàng tinh thần để chinh phục đường chạy.

Không chỉ các runner háo hức, người dân sống dọc các tuyến đường chạy cũng tích cực góp sức cho ngày hội.

Anh Đinh Công Cẩn (ở khu phố Tân Phú 3, phường Bình Phước) cho biết: Những ngày sắp diễn ra giải, không khí của bà con trong khu phố hết sức phấn khởi. Những gia đình có nhà ở mặt tiền không ai bảo ai cũng tự dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Nhà nào có cây cối rậm rạp chủ động phát quang, thoáng đãng, để không gây cản trở cho các vận động viên.

Cùng với sự hưởng ứng của người dân, công tác chuẩn bị đường chạy và các điều kiện phục vụ giải cũng đang được khẩn trương hoàn tất.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước cho biết: Đơn vị tổ chức vệ sinh 11 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 20km, đi qua 4 khu phố. Công tác hút bụi, thu gom bùn đất, sỏi đá trên mặt đường và khu vực dải phân cách được triển khai nhằm hạn chế trơn trượt, bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước (bên phải) kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn trước khi diễn ra giải. Ảnh: Quang Minh

Theo lãnh đạo 2 phường Bình Phước và Đồng Xoài, công tác đón tiếp vận động viên, du khách cơ bản đã hoàn tất. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống được rà soát, vận động nâng cao chất lượng phục vụ. Lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện cần thiết trong suốt thời gian diễn ra giải.

Đặc biệt, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương. Các vận động viên, du khách có dịp khám phá cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức đặc sản địa phương, nhất là các sản phẩm chế biến từ hạt điều và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 tại Quảng trường phường Bình Phước, với 5 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km dành cho thiếu nhi. Giải dự kiến thu hút hơn 4 ngàn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành, hưởng ứng nhiệt tình của người dân, giải chạy hứa hẹn không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi nổi mà còn tạo nên ngày hội thể thao đoàn kết, thân thiện. Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống năng động, quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Nai đến bạn bè gần xa.