Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cô gái trẻ và cuộc đua với chính mình

Tại Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tới đây, chị Vũ Thị Mai sẽ tham gia Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai ở cự ly 21km hoặc 42km.

Chị Vũ Thị Mai trong một lần tham gia chạy bộ.

Đam mê đến từ một khoảnh khắc

Chị Mai cho biết: Tôi yêu thích thể thao từ nhỏ, từng thử sức với nhiều bộ môn nhưng cuối cùng chọn chạy bộ vì phù hợp sức khỏe. Khoảng năm 2023, trong một lần được người anh nhờ hỗ trợ tổ chức sự kiện chạy bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò Crew - Giải Peace, tôi đã tìm thấy niềm đam mê chạy bộ.

“Tôi đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ chính những vận động viên tại sự kiện. Tôi ấn tượng với tinh thần bền bỉ, sự quyết tâm và nguồn năng lượng tích cực mà họ mang đến. Tôi nhận ra chạy bộ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là hành trình để mỗi người khám phá và vượt qua chính mình” - chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, điều khiến chị gắn bó với chạy bộ còn là những khoảng thời gian được chạy một mình. Giữa nhịp sống bận rộn, mỗi bước chạy giúp chị tạm gác lại những lo toan, lắng nghe bản thân và tìm thấy sự bình yên. Bộ môn chạy bộ cũng giúp chị hiểu rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe, thể lực mà còn cần sự bền bỉ, ý chí và tính kỷ luật. Có những ngày cơ thể mệt mỏi, buổi tập không đạt kết quả như mong đợi, chị học cách kiên nhẫn tiến về phía trước.

Với chị Mai, chạy bộ là cuộc đua đặc biệt với chính bản thân. Mỗi cự ly hoàn thành, mỗi lần cải thiện thành tích cá nhân đều giúp chị hiểu thêm về khả năng của mình.

Bền bỉ chinh phục những cung đường dài

Chị Mai đặc biệt yêu thích chạy trail (chạy địa hình), nhất là những cự ly dài có khi lên đến 100km. Để chinh phục cự ly ultra (dài hơn quãng đường marathon tiêu chuẩn 42,195 km), người chạy cần tích lũy thể lực, sức bền, ý chí và khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn. Hành trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên trì trong từng buổi tập và nghiêm túc với mục tiêu đề ra.

“Cộng đồng chạy trail có nhiều người thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau cùng tiến bộ. Có những người ban đầu là bạn chạy, dần trở thành bạn đồng hành trong cuộc sống” - chị Mai cho biết.

Do tính chất công việc, phần lớn các buổi chạy của chị Mai diễn ra vào chiều tối sau giờ làm. Mỗi buổi, chị chạy khoảng 8km, với tần suất khoảng 3 buổi mỗi tuần, kết hợp các bài tập bổ trợ để cải thiện thể lực và sức bền. Trong giai đoạn chuẩn bị cho cự ly ultra, khối lượng và cường độ tập luyện tăng lên để cơ thể thích nghi với yêu cầu cuộc đua. Chị thường chọn địa hình đồi núi như: núi Bà Rá, núi Dinh và núi Châu Thới để rèn khả năng thích nghi với đường dốc và địa hình thay đổi.

“Với mình, mỗi giải chạy đều là một trải nghiệm đáng nhớ, bởi giá trị của nó không chỉ nằm ở thành tích khi về đích, mà còn ở những cảm xúc, những con người và những câu chuyện mình gặp trên đường chạy. Mình hy vọng sẽ có một mùa giải thật nhiều năng lượng, được thử thách bản thân và lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp cùng cộng đồng chạy bộ” - chị Mai bày tỏ.

Để lan tỏa tình yêu chạy bộ trong cộng đồng, chị Mai cho rằng: Mọi người nên mạnh dạn tham gia, trải nghiệm những giá trị mà bộ môn này mang lại cho cả thể chất lẫn tinh thần. Khi cảm thấy khỏe mạnh, tích cực và tìm thấy niềm vui trong từng bước chạy, mỗi người sẽ có thêm động lực duy trì thói quen, đồng thời truyền cảm hứng đến những người xung quanh.