Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Chuẩn bị đúng cách trước khi chinh phục đường chạy

Để chinh phục đường chạy an toàn, người tham gia cần xây dựng kế hoạch tập luyện từ sớm, tăng dần cường độ theo thể trạng, kết hợp dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.

Giảng viên Hồ Hải Quang, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, Trường đại học Đồng Nai hướng dẫn sinh viên các động tác khởi động trước khi chạy bộ.

Tập luyện ngay trong sân trường

Sinh viên có thể chạy bộ trong khuôn viên trường, tại sân vận động hoặc những tuyến đường phù hợp quanh nơi ở. Không cần nhiều dụng cụ, chạy bộ giúp người trẻ linh hoạt sắp xếp thời gian giữa lịch học và sinh hoạt cá nhân. Việc duy trì vận động đều đặn còn giúp cải thiện sức bền tim mạch, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi.

Chị Nguyễn Hoàng Khánh Lam, sinh viên Trường đại học Đồng Nai (phường Tam Hiệp) chia sẻ: Người tập có thể bắt đầu bằng những quãng chạy ngắn sau giờ học, sau đó tăng dần thời gian vận động theo khả năng thích nghi của cơ thể.

Tuy nhiên, sự hào hứng khi đăng ký giải chạy có thể khiến người mới tập đặt mục tiêu vượt quá khả năng, chạy tốc độ cao hoặc tăng quãng đường quá nhanh. Bỏ qua khởi động, không dành thời gian phục hồi, sử dụng giày không phù hợp hoặc cố chạy khi đau nhức đều làm tăng nguy cơ chấn thương ở bàn chân, cổ chân, đầu gối và các nhóm cơ.

Anh Ngô Thái Hoàng Nam, sinh viên Trường đại học Đồng Nai cho biết: Mỗi người có nền tảng thể lực, thời gian vận động và khả năng phục hồi khác nhau. Vì vậy, người mới tập cần điều chỉnh lịch chạy theo thể trạng, tránh áp dụng máy móc lịch tập của người khác hoặc đăng ký cự ly vượt quá khả năng hiện tại.

Người trẻ tham gia giải chạy cần lựa chọn cự ly dựa trên nền tảng thể lực và kinh nghiệm tập luyện. Người mới vận động nên cân nhắc cự ly 2km hoặc 5km, thay vì đăng ký 10km, 21km hay 42km chỉ để thử thách bản thân. Khi tập, cần chọn địa điểm an toàn, tránh tuyến đường có mật độ phương tiện cao, chú ý thời tiết, bổ sung nước phù hợp và dừng chạy khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Đặt sức khỏe lên trên thành tích

Giảng viên Hồ Hải Quang, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, Trường đại học Đồng Nai cho rằng: Việc các bạn trẻ tham gia Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, người chạy cần chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật và tâm lý, không chạy theo phong trào hoặc cố hoàn thành cự ly dài hơn khả năng của bản thân.

Theo giảng viên Hồ Hải Quang, người mới chạy nên bắt đầu với cự ly ngắn, có thể xen kẽ đi bộ nhanh và chạy chậm khoảng 15-20 phút mỗi buổi, sau đó tăng dần thời gian, quãng đường theo khả năng thích nghi. Người tập cần khởi động kỹ, chọn giày phù hợp, bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như: chóng mặt, đau ngực, choáng váng hoặc khó thở bất thường, cần dừng tập và tìm hỗ trợ y tế khi cần thiết. Người lâu ngày không vận động hoặc có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi tập cường độ cao, tham gia cự ly dài.

Bên cạnh đó, sinh viên cần duy trì lịch tập phù hợp với thời khóa biểu, kết hợp các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt để hạn chế chấn thương. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và phục hồi giữa các buổi tập cũng là những yếu tố quan trọng. Mục tiêu trước mắt không nhất thiết là đạt thành tích cao, mà là hoàn thành cự ly đã chọn an toàn, từng bước hình thành thói quen vận động lâu dài.